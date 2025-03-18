«Мы отошли от грани ядерной войны». Экономисты рассказали, что на фоне переговоров России и США будет с валютным курсом

Среди факторов обвала доллара специалисты называют продажу валютной выручки и снижение турпотока Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Доллар на рынке Форекс опустился ниже 82 рублей впервые с июня 2024 года. Курс, установленный ЦБ на вечер 18 марта, составляет 81,5 рубля. Редакция MSK1.RU обсудила с экспертами, на фоне чего падает валюта и стоит ли ее покупать сейчас.

Почему упал доллар

Считать, что рубль основательно укрепился, пока рано, уверен Игорь Бельских, доктор экономических наук, профессор и автор телеграм-канала «Ваш карман & тренды рынка». Об этом можно будет говорить только если курс на протяжении двух кварталов сохранится на уровне 82–83 рублей.

— Если у нас это происходит в течение нескольких дней или даже недель, то это говорит о волатильности (изменчивость цены на что-либо. — Прим. ред.) и о каких-то субъективных причинах укрепления. Есть ряд факторов: снижение потребностей покупок импорта, снижение туристического потока, — объяснил MSK1.RU Бельских.

Также среди причин падения доллара — продажа валютной выручки предприятиями-экспортерами, отметила в разговоре с MSK1.RU Светлана Сазанова, доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ. Экспортеры платят налоги в рублях, что способствует снижению курса. Кроме того, на это влияют «пессимистические настроения относительно экономики США в мировом сообществе».

— Это отразилось на фондовом рынке США, недавно там обрушились акции предприятий (крупнейшие фондовые индексы NASDAQ 100, Dow Jones, S&P 500 упали. — Прим. ред.), в том числе компаний, которые находятся в собственности Трампа и Маска, — напомнила Сазанова.

Доллар по 100?

Есть факторы, которые в долгосрочном периоде будут способствовать не укреплению, а ослаблению рубля и, как следствие, снижению государственного долга, продолжает Сазанова. Среди них — снижение ключевой ставки.

— Сейчас именно высокая ключевая ставка способствует повышению доверия к экономической ситуации в России — спрос на рубли растет, а на доллары снижается. Но политика ослабления рубля позволит Банку России и Министерству финансов поддерживать низкий уровень государственного долга, — добавила Сазанова. — Это ключевой момент денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики нашей страны.

По прогнозам Сазановой, вряд ли стоит ожидать, что «правительство РФ допустит падение доллара до 60 рублей». Вероятно, что в этом году валюта будет колебаться в диапазоне от 80 до 100 рублей.

Переговоры

Падение валюты произошло на фоне очередных предстоящих переговоров президентов России и США. Впрочем, как отмечает Бельских, курс не зависит от звонков политиков — «это просто психологическое ожидание». По его мнению, после переговоров Путина и Трампа, которые должны состояться 18 марта, доллар останется на уровне 82–83 рублей.

— Если политика пойдет на серьезное ослабление напряженности, то это приведет к снятию части санкций и большому вниманию со стороны участников рынка. Но на самом деле падение, которое должно было быть, уже состоялось, — добавил он.

Василий Колташов, руководитель Центра политико-экономических исследований, прогнозирует устойчивость рубля и замедление инфляции в ближайшие полгода.

— Стабильность курса будет достигнута просто потому, что идет постепенное восстановление дипломатических отношений с Соединенными Штатами. То есть мы отошли от грани ядерной войны и начинаем восстанавливать отношения — это для рубля хорошо, — заключил Колташов.