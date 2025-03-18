В Госдуме раскрыли способы повысить себе пенсию

Россиянам следует контролировать свой рабочий стаж Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Повысить пенсию можно несколькими способами. Самые главные из них: контроль учета трудового стажа, выбор пенсионного фонда с максимально выгодными условиями, а также использование срочных пенсионных выплат и перевод маткапитала в накопительную пенсию. О каждом из них рассказал депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

«Чтобы добиться более высокой пенсии, важно понимать свои права и механизмы, предусмотренные законодательством. Зачастую пенсия может быть занижена из-за недочетов в документах или упущенных возможностей», — поделился депутат с журналистами РИА Новости.

В первую очередь нужно следить за правильностью учета трудового стажа, чтобы некоторые периоды работы не потерялись из-за ошибок в документах или недостачи справок. Кроме того, Гаврилов рекомендует выбрать надежный пенсионный фонд, который предлагает наиболее выгодные условия для формирования накоплений.

Еще стоит рассмотреть вариант применения срочных пенсионных выплат. Их назначают минимум на 10 лет, а размер при этом значительно превышает стандартную пенсию. Такой способ доступен тем, кто делал добровольные взносы, участвовал в программах государственного софинансирования или направил маткапитал на накопления. Чтобы потом получить срочную пенсионную выплату, нужно обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Кстати, маткапитал можно направить и на накопительную пенсию.