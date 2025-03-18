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Экономика В Госдуме раскрыли способы повысить себе пенсию

В Госдуме раскрыли способы повысить себе пенсию

Пенсионные баллы можно докупить, но этот способ доступен не всем

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16 комментариев
Россиянам следует контролировать свой рабочий стаж | Источник: Илья Бархатов / 74.RUРоссиянам следует контролировать свой рабочий стаж | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Россиянам следует контролировать свой рабочий стаж

Источник:

Повысить пенсию можно несколькими способами. Самые главные из них: контроль учета трудового стажа, выбор пенсионного фонда с максимально выгодными условиями, а также использование срочных пенсионных выплат и перевод маткапитала в накопительную пенсию. О каждом из них рассказал депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

«Чтобы добиться более высокой пенсии, важно понимать свои права и механизмы, предусмотренные законодательством. Зачастую пенсия может быть занижена из-за недочетов в документах или упущенных возможностей», — поделился депутат с журналистами РИА Новости.

В первую очередь нужно следить за правильностью учета трудового стажа, чтобы некоторые периоды работы не потерялись из-за ошибок в документах или недостачи справок. Кроме того, Гаврилов рекомендует выбрать надежный пенсионный фонд, который предлагает наиболее выгодные условия для формирования накоплений.

Еще стоит рассмотреть вариант применения срочных пенсионных выплат. Их назначают минимум на 10 лет, а размер при этом значительно превышает стандартную пенсию. Такой способ доступен тем, кто делал добровольные взносы, участвовал в программах государственного софинансирования или направил маткапитал на накопления. Чтобы потом получить срочную пенсионную выплату, нужно обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Кстати, маткапитал можно направить и на накопительную пенсию.

Последний способ из доступных — докупить пенсионные баллы. Этот способ доступен тем, кто не набрал минимального количества баллов для получения страховой пенсии (например, из-за работы неофициально или недостаточного стажа). Гаврилов подчеркнул, что такие граждане могут приобрести недостающие баллы через уплату добровольных взносов в Соцфонд РФ. Но следует иметь в виду, что этот способ имеет свои трудности и требует определенных расходов.

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Пенсия Пенсионеры Повышение пенсии Экономика
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Комментарии
16
Гость
18 марта, 11:03
А потом, лет через 5-10 пенсию отменят совсем, как в Китае. А всем недовольным скажут, мы вас не просили вкладывать ваши деньги в повышение вашей пенсии, идите и требуйте у того, кто это вам пообещал. Мы вам это не обещали и точка.
Гость
18 марта, 10:32
А не судьба нормально повышать пенсию, чтоб жить было можно, а не выживать,???
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