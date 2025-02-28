«Хлебокомбинаты могут маневрировать — скидывать удорожание с одной категории на другую». Почему дорожает хлеб

Эксперты рассказали, как сдержать темпы роста цен Источник: Илья Давыдов / E1.RU











В России с 1 марта может подорожать хлеб — цены вырастут на 10–12%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к торговым сетям.

Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с экспертами в сфере пищевой промышленности и ретейла. Почему растут цены и как это остановить — читайте в материале.

Кадровый голод — под 40%?

По данным Росстата, в сентябре 2024 года хлеб подорожал на 12,7%. Тогда ФАС обратила внимание на это и сообщила, что направила запрос производителям хлебобулочной продукции, а также проверила оптовые цены на хлеб, муку, сливочное масло и молоко.

Рост цен связан с кадровым дефицитом, подорожанием логистики и увеличением себестоимости хлеба на 25–27%, объяснил MSK1.RU Дмитрий Семенов, президент Российского Союза пекарей.

— Бывает так, что машина за свою рабочую смену проходит и 600, и 700 километров. А хлеб — это достаточно легкий и объемный продукт, везти его дорого. Две статьи расходов, которые серьезно влияют [на цену], — логистика и заработная плата.

Дефицит кадровой отрасли местами доходит от субъекта к субъекту даже до 40%. Дмитрий Семенов президент Российского Союза пекарей

Людей необходимо удерживать, поэтому заработные платы необходимо повышать. Это связано с огромным дефицитом водителей как у логистических компаний, осуществляющих услуги, так и на наших хлебокомбинатах, которые сами доставляют, — отметил Семенов.

Какие сорта подорожают

Власти проверяют калькуляцию и пристально следят за подорожанием социальных сортов — батона нарезного и черного хлеба, поэтому резкого скачка цен на них не ожидается, прогнозирует экономист, бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. В «зоне риска» находятся более дорогие сорта, например бородинский (цена в супермаркетах — 26–116 рублей в зависимости от граммовки и марки), «Паляница» (56–86 рублей), отрубной и злаковый (5–538 рублей).

— Возможно или невозможно [подорожание] — это покажет рынок.

Хлебокомбинаты могут маневрировать — скидывать удорожание с одной категории продукции на другую. Леонид Холод экономист, бывший замминистра сельского хозяйства

Недавно приняли постановление, по которому на часть социально значимой продукции ограничили платежи, — объяснил специалист. — То есть хлебокомбинат заключает соглашение с торговой сетью, и покупатель платит только ту наценку, которую использует торговля. Производитель дополнительно не платит торговой сети премию за то, что она реализовала товар.

Рожь подорожала на 70% за год, хлеб из ржаной муки прибавил в рознице около 16%, подсчитали аналитики «АБ-Центра» со ссылкой на данные Росстата за декабрь 2024 года. Однако цифра роста показывает лишь «среднюю температуру по больнице», напомнил Андрей Карпов, исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ретейла.

— Товарных позиций у производителей достаточно много, у всех разные цены на продукцию. Соответственно, тот же Росстат измеряет какой-то сегмент, который важно отразить, — ровно те цены он и показывает, — объяснил Карпов. — Надо понимать, что стоимость хлеба может составлять до тысячи рублей за одну товарную позицию, просто не всем она доступна.

Что говорят производители

Основатель сети булочных «Батон» Даниил Никитин рассказал MSK1.RU, что из-за подорожания продуктов и логистики цены в его пекарне поднялись на 12% (сейчас хлеб в пекарне стоит 137–646 рублей, сдоба — от 27 до 274 рублей). При этом, по его словам, спрос остался прежним — «рынок отнесся с пониманием», добавил он.

— Подорожали яйца, мука. Масло тоже подорожало. Мы в прошлом году в это же время закупали его по 680 рублей, а в этом — по 980 рублей. Бензин подорожал, транспорт, обслуживание машины, запчасти, обслуживание оборудования, — сказал собеседник портала.

Рост можно приостановить, например, если подписать соглашение о сдерживании цен, добавил экономист Холод.

— Организованные торговые структуры могут заключить с ассоциациями или отраслевыми союзами соглашение о том, что в течение какого-то времени они замораживают цены, чтобы рынок пришел в себя, — объяснил Холод.