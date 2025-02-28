Россиянам приходят СМС от банков о квитанциях за коммуналку — могут ли списать деньги автоматически?

В «Сбере» есть услуга уведомления клиентов о выставленных счетах к оплате. Она касается только услуг ЖКХ.

Клиентов информируют с помощью push-уведомлений или СМС с номера 900 — официального номера службы поддержки Сбербанка для физических лиц.