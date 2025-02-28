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Экономика карточки Россиянам приходят СМС от банков о квитанциях за коммуналку — могут ли списать деньги автоматически?

Россиянам приходят СМС от банков о квитанциях за коммуналку — могут ли списать деньги автоматически?

Сервис подключен у клиентов «Сбера»

59
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Сообщения приходят на телефон и информируют о предстоящих платежах за коммуналку | Источник: Евгения Бикунова / Городские порталыСообщения приходят на телефон и информируют о предстоящих платежах за коммуналку | Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Сообщения приходят на телефон и информируют о предстоящих платежах за коммуналку

Источник:

В последнее время россиянам стали приходить неожиданные сообщения о квитанциях за коммуналку. Пуши и СМС информируют, что квитанция поступила, и предлагают ее оплатить. Одна из читательниц 59.RU ни разу не оплачивала услуги ЖКХ с карты «Сбера» и всё равно получила такое СМС.

Откуда у банка информация об этих счетах на оплату, берут ли плату за такие сообщения и как можно отключить услугу, разобрали со специалистами Сбербанка.

  1. Что это за уведомления?
  2. Взимают ли плату за уведомления о квитанциях?
  3. Откуда «Сбер» берет платежки за коммуналку?
  4. Как отключить уведомления о платежках?
  5. Может ли неожиданно подключиться автоматическая оплата квитанций?
  6. Может ли банк списать деньги со счета для оплаты квитанций?
1

Что это за уведомления?

В «Сбере» есть услуга уведомления клиентов о выставленных счетах к оплате. Она касается только услуг ЖКХ.

Клиентов информируют с помощью push-уведомлений или СМС с номера 900 — официального номера службы поддержки Сбербанка для физических лиц.

2

Взимают ли плату за уведомления о квитанциях?

Нет. Для плательщика (физического лица) услуга бесплатна.

3

Откуда «Сбер» берет платежки за коммуналку?

Информацию о начислениях по обслуживаемым лицевым счетам банку присылает поставщик услуг (это могут быть электросети, теплосети, водоканал и так далее). Сколько именно начислили и за что, можно просматривать в сервисе «ДОМ».

Сервис «ДОМ» — это корзина счетов за жилищно-коммунальные услуги, которая находится в разделе «Платежи» приложения «СберБанк Онлайн». Сервис собирает все счета за услуги ЖКХ, которые нужно оплатить по выбранному адресу. Пользователь сервиса может выбрать нужные счета и оплатить их одной кнопкой.

4

Как отключить уведомления о платежках?

Отключить уведомления о выставленных счетах можно в приложении «СберБанк Онлайн» на вкладке «Платежи»:

  • в карточке конкретной услуги в ленте уведомлений;

  • в карточке сервиса «ДОМ» (нужно выбрать услугу для отключения уведомлений).

В последнем случае нужно найти вверху раздела «Платежи» карточку «ДОМ», подтвердить или добавить адрес дома, затем выбрать услуги, у которых вы хотите отменить уведомления, и через три точки справа от услуги кликнуть на «Выключить уведомления».

Если отключить уведомления самостоятельно не получится, за помощью можно обратиться в службу поддержки «Сбера» по номеру 900 (звонок с мобильных бесплатный) или в чат с банком.

5

Может ли неожиданно подключиться автоматическая оплата квитанций?

Нет. Вне зависимости от поступающих уведомлений о начисленных счетах банк не может подключить автоматическую оплату счетов без согласия и заявки от плательщика.

Но при желании вы можете сами подключить услугу «Автоплатеж» в приложении «СберБанк Онлайн», и тогда с вашей карты будут регулярно оплачиваться счета от коммунальных служб. Банк будет заранее присылать уведомление с предстоящей суммой оплаты — для проверки. При необходимости вы сможете отменить автоплатеж в ответном СМС.

6

Может ли банк списать деньги со счета для оплаты квитанций?

Просто так или по просьбе коммунальщиков — нет. Списать денежные средства со счета в банке (вклада, банковской карты) банк может только по решению суда или поступившему запросу судебных приставов.

Важно: до отправки запроса на списание в банк поставщик услуг должен уведомить плательщика о наличии задолженности и принимаемых мерах для ее погашения.

Ранее мы разбирались, как по новым правилам нужно оформлять наследство у нотариуса и что сделать, чтобы получить налоговый вычет на лекарства.

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