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Экономика Рост расходов и зарплат: почему подорожает отопление в Ярославской области

Рост расходов и зарплат: почему подорожает отопление в Ярославской области

В министерстве тарифного регулирования назвали причины

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81 комментарий
В Ярославской области с 1 июля 2025 года повысятся все коммунальные тарифы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области с 1 июля 2025 года повысятся все коммунальные тарифы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области с 1 июля 2025 года повысятся все коммунальные тарифы

Источник:

В Министерстве тарифного регулирования Ярославской области назвали причины роста тарифов на отопление и горячую воду в 2025 году.

— Рост экономически обоснованных средневзвешенных тарифов на тепловую энергию и горячую воду по Ярославской области с 1 июля 2025 составит 14%, — уточнили чиновники.

Основными факторами роста, по информации министерства, стали:

  • рост затрат на энергоресурсы (топливо, электроэнергия, холодная вода) на 12,5 % (в том числе рост цены на природный газ с 1 июля 2025 года — на 21,3 %), при этом доля затрат на энергоресурсы в составе необходимой валовой выручки составляет порядка 65 %;

  • рост затрат на оплату труда основного производственного персонала на 19% (минимальный размер оплаты труда был увеличен с 1 апреля 2024 года на 18,5 % по отношению к 2023 году, с 1 января 2025 года — на 16,6 % по отношению к 2024 году);

  • прочие плановые затраты учтены с учетом индекса потребительских цен 1,058 % в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2025 год.

Чиновники добавили, что нецелевые расходы в составе тарифов в сфере теплоснабжения отсутствуют.

Напомним, рост коммунальных платежей в 2025 году в Ярославской области, как и по всей России, запланирован с 1 июля. По данным ярославского правительства, рост платы жителей в целом не превысит 15–17,1%. Это максимум, который установили для региона федеральные власти.

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Тарифы Рост Отопление Горячая вода Причины
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Комментарии
81
Гость
24 февраля, 21:04
В этом году зима теплая, батареи не очень горячие, а цифра в квитанции обжигает. Как-то повышение пенсий и зарплат здорово отстают от роста тарифов...
Гость
24 февраля, 21:23
Нормативы может пересмотрите ,а не только драть деньги с населения Порв уже сделать давно анализ температурного режима зимой А не пользоваться,тем который был при ссср,там зимы были под 30 гр.,а сейчас не пойми,что. На улице плюс,а деньни берут с населения,как будто температура минус 15.И ,что самое интересное никто не проверяет компании и нк делает перерасчет гражданам.Зачем,проверяющие живут в котеджах,в новых домах,где стоят счетчики . И их все устраивает,да и родственнички не бедствуют.Зачем отменили закон об обязательных установках счетчиков Тогда грабить будет некого..
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