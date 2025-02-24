Рост расходов и зарплат: почему подорожает отопление в Ярославской области

рост затрат на энергоресурсы (топливо, электроэнергия, холодная вода) на 12,5 % (в том числе рост цены на природный газ с 1 июля 2025 года — на 21,3 %), при этом доля затрат на энергоресурсы в составе необходимой валовой выручки составляет порядка 65 %;

рост затрат на оплату труда основного производственного персонала на 19% (минимальный размер оплаты труда был увеличен с 1 апреля 2024 года на 18,5 % по отношению к 2023 году, с 1 января 2025 года — на 16,6 % по отношению к 2024 году);