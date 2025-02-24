Рост расходов и зарплат: почему подорожает отопление в Ярославской области

В Министерстве тарифного регулирования Ярославской области назвали причины роста тарифов на отопление и горячую воду в 2025 году.
— Рост экономически обоснованных средневзвешенных тарифов на тепловую энергию и горячую воду по Ярославской области с 1 июля 2025 составит 14%, — уточнили чиновники.
Основными факторами роста, по информации министерства, стали:
рост затрат на энергоресурсы (топливо, электроэнергия, холодная вода) на 12,5 % (в том числе рост цены на природный газ с 1 июля 2025 года — на 21,3 %), при этом доля затрат на энергоресурсы в составе необходимой валовой выручки составляет порядка 65 %;
рост затрат на оплату труда основного производственного персонала на 19% (минимальный размер оплаты труда был увеличен с 1 апреля 2024 года на 18,5 % по отношению к 2023 году, с 1 января 2025 года — на 16,6 % по отношению к 2024 году);
прочие плановые затраты учтены с учетом индекса потребительских цен 1,058 % в соответствии с прогнозом Минэкономразвития на 2025 год.
Чиновники добавили, что нецелевые расходы в составе тарифов в сфере теплоснабжения отсутствуют.
Напомним, рост коммунальных платежей в 2025 году в Ярославской области, как и по всей России, запланирован с 1 июля. По данным ярославского правительства, рост платы жителей в целом не превысит 15–17,1%. Это максимум, который установили для региона федеральные власти.
Согласны, что рост тарифов обоснован?