Долги растут. Пока все ждут, когда вернутся западные бренды, России всё труднее покупать товары за границей

Импорту всё труднее доходить до российских покупателей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Задолженность России по незавершенным внешнеторговым расчетам всего за один месяц — январь — возросла на $5,4 миллиарда, подсчитал Центробанк. Естественно, это свидетельствует о нарастающих трудностях в расчетах во внешней торговле, несмотря на все усилия российского бизнеса по обходу рогаток.

По информации Центробанка, в январе объем импорта составил $23,9 миллиарда, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($21,4 миллиарда). Это означает, что проблемы с оплатой затронули приблизительно пятую часть от общего объема импорта.

Сложности с расчетами по внешнеторговым сделкам остаются одной из главных проблем для российских компаний. Причем проблемы приобрели новую остроту в октябре прошлого года, когда Запад ввел санкции против более чем 50 российских банков, включая «Газпромбанк». В результате оказались нарушены хорошо налаженные с 2022 года схемы расчетов.

Опрошенные MSK1.RU эксперты прогнозируют, что сложности с внешней торговлей России будут нарастать. По крайней мере, пока не завершатся мирные переговоры России и США. Тогда же, по прогнозам, к нам могут вернуться и западные бренды.

Цены растут, ассортимент падает

— Проблемы с расчетами во внешней торговле уже отражаются на ценах, ассортименте и сроках доставки товаров, — говорит маркетолог Никита Сенников. — Сложные схемы расчетов через несколько стран и увеличение времени на переводы приводят к дополнительным расходам для бизнеса. Эти затраты, в свою очередь, перекладываются на потребителей.

Ассортимент также страдает. Трудности при расчетах за поставки вынуждают некоторых иностранных поставщиков сокращать объемы или вовсе отказываться от сделок с российскими контрагентами. В частности, сокращение поставок касается высокотехнологичной продукции и оборудования, которые теперь поступают через сложные цепочки, включая Казахстан, Гонконг и Италию.

— Рост долговой нагрузки приводит к ослаблению рубля. Это делает импортные товары дороже, так как за иностранную валюту приходится платить больше. В результате цены на многие товары, от электроники до продуктов питания, растут, — согласна с коллегами финансовый советник Анна Веденеева. — Плюс компании-импортеры вынуждены искать альтернативные пути закупок, что увеличивает сроки доставки. Это особенно заметно в сегменте товаров, которые не производятся в России, таких как высокотехнологичная электроника или специализированное оборудование.

А компании-агенты зарабатывают до 10% на стоимости поставок

— Проблема с оплатой импорта влечет за собой неизбежный рост цен, — объясняет главный аналитик финансовой компании Neomarkets Олег Калманович. — Во-первых, растут расходы на перечисление средств. Это всевозможные комиссии компаний-агентов из третьих стран, которые соглашаются перевести деньги от имени компании на счета, допустим, китайской компании в КНР. Размер таких комиссий — 3–10% от суммы контракта.

Во-вторых, растет операционная нагрузка. Нужны высококвалифицированные сотрудники ВЭД, которые разбираются в тонкостях оформления документации. Много ресурсов уходит на создание очередного финансового маршрута (которые вследствие угрозы вторичных санкций усложняются и перекраиваются регулярно).

Из-за усложнения логистики и ее удорожания компании более тщательно отмеряют ассортимент. А это означает уменьшение разнообразия, — продолжает Калманович. — Наконец, из-за увеличения срока доставки компании вынуждены корректировать собственные производственные планы. Например, делать закупки сильно заранее реальной необходимости. Просчитать этот срок в точности, чтобы не допустить затоваривания склада или простоя, — сложная задача. Просчет в любую сторону ведет к убыткам.

— Как могут повлиять на внешнюю торговлю мирные переговоры между Россией и США?

— Если будет достигнута договоренность об отмене или хотя бы смягчении санкций, это, конечно, отразится на внешней торговле. Во-первых, это может привести к улучшению доступа к международным финансовым рынкам и позволит российским компаниям и государственным структурам получать финансирование на более выгодных условиях, снижая стоимость заимствований.

Во-вторых, укрепление рубля станет вероятным результатом снятия валютных ограничений, что поддержит внутреннюю экономику и повысит покупательную способность, а также снизит зависимость от доллара.

В-третьих, устранение торговых барьеров сделает российскую экономику более привлекательной для иностранных инвестиций, что приведет к расширению производственных мощностей и созданию новых рабочих мест. Наконец, увеличение объемов экспорта российских товаров станет возможным благодаря улучшению конкурентоспособности на мировых рынках.

Главным вопросом тут будет объем и скорость снятия ограничений и ответная реакция западных контрагентов на возможность вернуться на российскую экономическую площадку.

— На переговорах в Эр-Рияде обсуждали, в частности, возвращение российской банковской системы в SWIFT. Как это отразится на поставках импорта?

— Если SWIFT заработает в России, импортные платежи станут быстрее, дешевле и удобнее. Компании смогут оперативно оплачивать поставки, а зарубежные партнеры получат больше гарантий, что повысит доверие к российскому рынку и может привести к росту импорта. Однако полный возврат к SWIFT уже маловероятен. Россия активно использует альтернативные системы, такие как СПФС (Система передачи финансовых сообщений) — отечественный аналог SWIFT, обеспечивающий внутренние и международные расчеты, а также CIPS — китайскую систему платежей, которая позволяет проводить операции в юанях.

Поставщики уже почти адаптировались к последним санкциям

Не так пессимистично, как другие эксперты, смотрит на происходящее вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. По его мнению, январская задолженность за импорт в Россию была временной трудностью.