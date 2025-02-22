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Экономика Кризис-2025 эксперт Долги растут. Пока все ждут, когда вернутся западные бренды, России всё труднее покупать товары за границей

Долги растут. Пока все ждут, когда вернутся западные бренды, России всё труднее покупать товары за границей

Обессилевшие импортеры надеются на положительный исход мирных переговоров

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4 комментария
Импорту всё труднее доходить до российских покупателей | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUИмпорту всё труднее доходить до российских покупателей | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Импорту всё труднее доходить до российских покупателей

Источник:

Задолженность России по незавершенным внешнеторговым расчетам всего за один месяц — январь — возросла на $5,4 миллиарда, подсчитал Центробанк. Естественно, это свидетельствует о нарастающих трудностях в расчетах во внешней торговле, несмотря на все усилия российского бизнеса по обходу рогаток.

По информации Центробанка, в январе объем импорта составил $23,9 миллиарда, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($21,4 миллиарда). Это означает, что проблемы с оплатой затронули приблизительно пятую часть от общего объема импорта.

Сложности с расчетами по внешнеторговым сделкам остаются одной из главных проблем для российских компаний. Причем проблемы приобрели новую остроту в октябре прошлого года, когда Запад ввел санкции против более чем 50 российских банков, включая «Газпромбанк». В результате оказались нарушены хорошо налаженные с 2022 года схемы расчетов.

Опрошенные MSK1.RU эксперты прогнозируют, что сложности с внешней торговлей России будут нарастать. По крайней мере, пока не завершатся мирные переговоры России и США. Тогда же, по прогнозам, к нам могут вернуться и западные бренды.

Цены растут, ассортимент падает

— Проблемы с расчетами во внешней торговле уже отражаются на ценах, ассортименте и сроках доставки товаров, — говорит маркетолог Никита Сенников. — Сложные схемы расчетов через несколько стран и увеличение времени на переводы приводят к дополнительным расходам для бизнеса. Эти затраты, в свою очередь, перекладываются на потребителей.

Ассортимент также страдает. Трудности при расчетах за поставки вынуждают некоторых иностранных поставщиков сокращать объемы или вовсе отказываться от сделок с российскими контрагентами. В частности, сокращение поставок касается высокотехнологичной продукции и оборудования, которые теперь поступают через сложные цепочки, включая Казахстан, Гонконг и Италию.

— Рост долговой нагрузки приводит к ослаблению рубля. Это делает импортные товары дороже, так как за иностранную валюту приходится платить больше. В результате цены на многие товары, от электроники до продуктов питания, растут, — согласна с коллегами финансовый советник Анна Веденеева. — Плюс компании-импортеры вынуждены искать альтернативные пути закупок, что увеличивает сроки доставки. Это особенно заметно в сегменте товаров, которые не производятся в России, таких как высокотехнологичная электроника или специализированное оборудование.

А компании-агенты зарабатывают до 10% на стоимости поставок

— Проблема с оплатой импорта влечет за собой неизбежный рост цен, — объясняет главный аналитик финансовой компании Neomarkets Олег Калманович. — Во-первых, растут расходы на перечисление средств. Это всевозможные комиссии компаний-агентов из третьих стран, которые соглашаются перевести деньги от имени компании на счета, допустим, китайской компании в КНР. Размер таких комиссий — 3–10% от суммы контракта.

Во-вторых, растет операционная нагрузка. Нужны высококвалифицированные сотрудники ВЭД, которые разбираются в тонкостях оформления документации. Много ресурсов уходит на создание очередного финансового маршрута (которые вследствие угрозы вторичных санкций усложняются и перекраиваются регулярно).

Из-за усложнения логистики и ее удорожания компании более тщательно отмеряют ассортимент. А это означает уменьшение разнообразия, — продолжает Калманович. — Наконец, из-за увеличения срока доставки компании вынуждены корректировать собственные производственные планы. Например, делать закупки сильно заранее реальной необходимости. Просчитать этот срок в точности, чтобы не допустить затоваривания склада или простоя, — сложная задача. Просчет в любую сторону ведет к убыткам.

Как могут повлиять на внешнюю торговлю мирные переговоры между Россией и США?

— Если будет достигнута договоренность об отмене или хотя бы смягчении санкций, это, конечно, отразится на внешней торговле. Во-первых, это может привести к улучшению доступа к международным финансовым рынкам и позволит российским компаниям и государственным структурам получать финансирование на более выгодных условиях, снижая стоимость заимствований.

Во-вторых, укрепление рубля станет вероятным результатом снятия валютных ограничений, что поддержит внутреннюю экономику и повысит покупательную способность, а также снизит зависимость от доллара.

В-третьих, устранение торговых барьеров сделает российскую экономику более привлекательной для иностранных инвестиций, что приведет к расширению производственных мощностей и созданию новых рабочих мест. Наконец, увеличение объемов экспорта российских товаров станет возможным благодаря улучшению конкурентоспособности на мировых рынках.

Главным вопросом тут будет объем и скорость снятия ограничений и ответная реакция западных контрагентов на возможность вернуться на российскую экономическую площадку.

На переговорах в Эр-Рияде обсуждали, в частности, возвращение российской банковской системы в SWIFT. Как это отразится на поставках импорта?

— Если SWIFT заработает в России, импортные платежи станут быстрее, дешевле и удобнее. Компании смогут оперативно оплачивать поставки, а зарубежные партнеры получат больше гарантий, что повысит доверие к российскому рынку и может привести к росту импорта. Однако полный возврат к SWIFT уже маловероятен. Россия активно использует альтернативные системы, такие как СПФС (Система передачи финансовых сообщений) — отечественный аналог SWIFT, обеспечивающий внутренние и международные расчеты, а также CIPS — китайскую систему платежей, которая позволяет проводить операции в юанях.

Поставщики уже почти адаптировались к последним санкциям

Не так пессимистично, как другие эксперты, смотрит на происходящее вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. По его мнению, январская задолженность за импорт в Россию была временной трудностью.

— Это связано, с первую очередь, с недавними праздниками в Китае, а также с введением нового пакета санкций в начале января. Эти события оказали влияние на трансграничные платежи, но важно отметить, что инструменты для их проведения продолжают расширяться, появляются новые механизмы и варианты, — говорит Леер. — Так что говорить о том, что задолженность будет нарастать, нет оснований. Продолжается адаптация к последним санкционным ограничениям, да и на политическом уровне наблюдается определенное потепление. Всё это в совокупности положительно повлияет на трансграничные платежи.

ПО ТЕМЕ
Внешний долг Международная торговля Импорт Бренды Переговоры
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Комментарии
4
Гость
2 часа
Северокорейские братья вообще обходятся без всякого, недоедают но славят солнце нации, а нам что больше надо? Затянем пояса потуже на шее и прокричим - Славься царь Славься царь!
Гость
2 часа
Роба и пальмовое жорево, какие ещё товары для работающих холопов! какие ещё товары для них? -Тварический-
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