Россиян ждет солидная прибавка к пенсии: Минтруд пообещал новую индексацию в апреле

На индексацию выделили 85 миллиардов рублей Источник: Ирина Шарова/72.RU











Социальные пенсии в России планируют проиндексировать на 14,75% с 1 апреля 2025 года. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

— Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%, — сказал Антон Котяков.

Социальная пенсия — выплата из федерального бюджета для инвалидов, потерявших кормильца, нетрудоспособных граждан и тех, кто по каким-то причинам не смог получить право на страховую пенсию, например не заработал достаточного количества ИПК или не отработал необходимое количество лет.

По его словам, увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек. На эту индексацию в 2025 году предусмотрено порядка 85 миллиарда рублей в федеральном бюджете.