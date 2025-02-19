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Экономика Россиян ждет солидная прибавка к пенсии: Минтруд пообещал новую индексацию в апреле

Россиян ждет солидная прибавка к пенсии: Минтруд пообещал новую индексацию в апреле

Повышение коснется более 4 млн россиян

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7 комментариев
На индексацию выделили 85&nbsp;миллиардов рублей | Источник: Ирина Шарова/72.RUНа индексацию выделили 85&nbsp;миллиардов рублей | Источник: Ирина Шарова/72.RU

На индексацию выделили 85 миллиардов рублей

Источник:

Социальные пенсии в России планируют проиндексировать на 14,75% с 1 апреля 2025 года. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

— Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%, — сказал Антон Котяков.

Социальная пенсия — выплата из федерального бюджета для инвалидов, потерявших кормильца, нетрудоспособных граждан и тех, кто по каким-то причинам не смог получить право на страховую пенсию, например не заработал достаточного количества ИПК или не отработал необходимое количество лет.

По его словам, увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек. На эту индексацию в 2025 году предусмотрено порядка 85 миллиарда рублей в федеральном бюджете.

Военные пенсионеры получат повышенную выплату в марте. Их пенсии проиндексируют на 9,5%. А у большинства россиян выплата уменьшится. Дело в том, что они останутся без доплаты, которую получили месяцем ранее. Страховые пенсии по старости с января выросли на 7,3%, а в феврале их доиндексировали еще на 2,2% задним числом. Таким образом, пенсионеры получили дополнительно проиндексированную выплату за февраль и доплату за январь.

ПО ТЕМЕ
Выплаты и пособия Пенсии Индексация Минтруд Антон Котяков
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Комментарии
7
Гость &
44 минуты
Значит кто всю жизнь работал на 9,5 повысят,а кто НЕ работал на 14,75....Вот так!
Гость
1 час
аж заржал 🤣 от этой власти только копейки получишь а подадут как миллион кстати пишут на дотационном кавказе к 23февраля 9мая выплачиваются сотни тысяч а не пару тысчёнок как нам
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