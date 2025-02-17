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Экономика Uniqlo, Zara и Stradivarius готовятся вернуться в Россию: что известно

Uniqlo, Zara и Stradivarius готовятся вернуться в Россию: что известно

Зарубежные бренды покинули российский рынок в марте 2022 года

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9 комментариев
Uniqlo нужно будет наладить логистику, чтобы вернуться в Россию | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUUniqlo нужно будет наладить логистику, чтобы вернуться в Россию | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Uniqlo нужно будет наладить логистику, чтобы вернуться в Россию

Источник:

Японский ритейлер Uniqlo может вернуться в Россию, однако пока официальных сообщений на этот счет от компании не поступало. Задумываются над возвращением и в Inditex group, которому принадлежат бренды: Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. Причем они могут занять старые места, где сейчас либо их аналоги, либо ничего.

— Если магазины вернутся, то займут старые места, где сейчас либо аналоги (например, Maag), либо ничего, — подтвердил вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин.

Возвращение уже активно обсуждается, эту информацию Люлин подтвердил ТАСС. Он отметил, сейчас представители компании изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы. В случае изменения политической ситуации, бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius планируют оперативно ворваться в Россию.

Inditex — испанская корпорация, владеющая несколькими крупными магазинами одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома, мировой лидер розничной торговли в своей сфере. Корпорация ушла с российского рынка в марте 2022 года. А это — Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe.

После начала спецоперации на Украине, в марте 2022 года брендовые магазины корпорации Inditex объявили об уходе с российского рынка. Полюбившиеся бренды попробовали заменить новыми, но большого успеха в этом деле не наблюдается по сей день. В первые три месяца с начала спецоперации на новые бренды не было спроса, у магазинов была низкая выручка, а также наблюдалось массовое увольнение сотрудников.

Вслед за брендами испанской корпорации на российский рынок рвется японская марка одежды — Uniqlo. Однако компания пока не делала никаких официальных заявлений по этому поводу. Все же несколько бывших сотрудников розничных точек японского ритейлера получили предложение от прежнего руководителя о возможности вернуться в компанию.

Uniqlo — японская марка одежды, в основе ассортимента которой — базовые вещи разных цветов. Компания предоставляет бесплатные экспресс-услуги по коррекции одежды прямо в торговых точках.

По информации Минпромторга, чтобы Uniqlo вернуться в Россию, японской марке одежды потребуется 1,5-2 года. В министерстве считают, что компании нужно будет вновь арендовать помещения, нанять и обучить работников, а главное — наладить логистику.

SHOT отмечает, что в России продолжает работать дочка FAST RETAILING CO, LTD. — юрлицо ООО «Юникло (РУС)». Бренд предоставляет отчетность и сведения в Пенсионный фонд. Городские медиа запросили комментарий у компании, ожидаем ответ.

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Комментарии
9
Гость &
3 часа
Косметику лучше бы вернули,а то нормальную помаду негде купить.
Гость
34 минуты
Никуда без матушки России.
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