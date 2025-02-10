Пенсионеров ждет новая индексации: власти хотят повысить выплаты за счет ИПК — что изменится

Ждать повышения пенсии придется до августа Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Депутаты выступили в поддержку работающих пенсионеров и внесли в Госдуму законопроект, по которому пожилые люди смогут заработать больше индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и рассказал подробности в своем Telegram-канале.

— Максимальное количество страховых пенсионных баллов для любого работающего гражданина — 10, но для работающего пенсионера это лишь 3 балла. Где справедливость? Вносим законопроект, согласно которому максимальная сумма баллов для работающих пенсионеров повышается до 10, — сообщил депутат.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или баллы, — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, составляет 30 баллов. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии. Узнать, сколько их у вас, можно в Социальном фонде или через аккаунт на «Госуслугах».

Индексация страховой пенсии по уровню инфляции произошла еще начале этого года. Она впервые коснулась работающих пенсионеров. До 2025 года они могли рассчитывать лишь на индексацию пенсий по ИПК. Это повышение произойдет в августе 2025 года.

Сейчас пенсионеры могут за год работы получить максимум три балла.

— При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков, как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами, — отмечают депутаты в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому работающих пенсионеров предлагают уравнять с обычными гражданами. Если законопроект примут, работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии, учитывая максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента.

Страховая пенсия — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, имеющим трудовой (страховой) стаж и достигшим определенного законом возраста. Она состоит из суммы пенсионных баллов (то есть индивидуального пенсионного коэффициента, ИПК), умноженной на стоимость ИПК в год выхода на пенсию.

В 2025 году произведут индексацию различных видов пенсий Источник: Полина Авдошина / Городские медиа