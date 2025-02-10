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Экономика Пенсионеров ждет новая индексации: власти хотят повысить выплаты за счет ИПК — что изменится

Пенсионеров ждет новая индексации: власти хотят повысить выплаты за счет ИПК — что изменится

Законопроект уже внесли в Госдуму

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1 комментарий
Ждать повышения пенсии придется до августа | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUЖдать повышения пенсии придется до августа | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Ждать повышения пенсии придется до августа

Источник:

Депутаты выступили в поддержку работающих пенсионеров и внесли в Госдуму законопроект, по которому пожилые люди смогут заработать больше индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и рассказал подробности в своем Telegram-канале.

— Максимальное количество страховых пенсионных баллов для любого работающего гражданина — 10, но для работающего пенсионера это лишь 3 балла. Где справедливость? Вносим законопроект, согласно которому максимальная сумма баллов для работающих пенсионеров повышается до 10, — сообщил депутат.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или баллы, — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, составляет 30 баллов. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии. Узнать, сколько их у вас, можно в Социальном фонде или через аккаунт на «Госуслугах».

Индексация страховой пенсии по уровню инфляции произошла еще начале этого года. Она впервые коснулась работающих пенсионеров. До 2025 года они могли рассчитывать лишь на индексацию пенсий по ИПК. Это повышение произойдет в августе 2025 года.

Сейчас пенсионеры могут за год работы получить максимум три балла.

— При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков, как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами, — отмечают депутаты в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому работающих пенсионеров предлагают уравнять с обычными гражданами. Если законопроект примут, работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии, учитывая максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента.

Страховая пенсия — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, имеющим трудовой (страховой) стаж и достигшим определенного законом возраста. Она состоит из суммы пенсионных баллов (то есть индивидуального пенсионного коэффициента, ИПК), умноженной на стоимость ИПК в год выхода на пенсию.

В 2025 году произведут индексацию различных видов пенсий | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВ 2025 году произведут индексацию различных видов пенсий | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В 2025 году произведут индексацию различных видов пенсий

Источник:

Итоговая прибавка у каждого пенсионера индивидуальна, как и сумма выплаты. Средний размер страховой пенсии в 2025 году вырос на 1634 рубля 94 копейки и составляет 24 059 рублей 12 копеек. К страховой части государство доплачивает фиксированную (базовую) пенсию, не зависящую от стажа. В 2025 году сумма выросла до 8728,73 рубля.

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Комментарии
1
Гость
24 минуты
Казалось бы, всё просто: есть суммы пенсионных отчислений в соответствии с законом, есть ставка рефинансирования в периоды этих отчислений, есть честная возможность начислять проценты на ОТОБРАННЫЕ у людей деньги, на текущие нужды ПФ, с дальнейшей выплатой по факту выхода на пенсию с учетом накопленных процентов. Но дельцы от правительства не ищут легких путей для граждан и стремятся запутать денежные следы так, что уже и сами в них теряются... И то, что ПФ РФ в полной мере отвечает определению «финансовая пирамида», прописанному в УК РФ, никого не смущает.
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