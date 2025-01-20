Грядет внеплановое повышение пенсий: когда ждать и кто получит больше

В 2025 году пенсионеров ждет несколько денежных прибавок Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Российских пенсионеров ждет приятный сюрприз уже в феврале. Им обещают еще одну индексацию выплат, хотя предыдущая прошла только 1 января. Разберемся, кто получит повышенную пенсию и на каких условиях.

Индексация — это регулярное увеличение выплат, таких как пенсии или зарплаты, с целью компенсации инфляции. Таким образом поддерживается покупательная способность граждан.

— С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 7,3% для более чем 38 млн получателей, как неработающих, так и работающих пенсионеров. Вместе с тем правительство наделено полномочиями в случае превышения годового уровня инфляции до 1 февраля принять решение по доиндексации пенсий, — сообщила Городским медиа депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В январе индексация составила 7,3%. Однако, по предварительной оценке ЦБ РФ, годовая инфляция может составить до 8,5–8,7%. Уже в декабре, по данным Росстата, показатель достиг 9,52%. Получается, пенсионеры получили прибавку, которая оказалась ниже роста цен. Значит, в феврале они могут рассчитывать на то, что к их выплатам добавится сумма, равная разнице между последним повышением и годовой инфляцией.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее заявил, что пенсии будут скорректированы в соответствии с реальным уровнем инфляции, как только Росстат опубликует окончательные данные о росте цен.

— После того как в середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня. То есть в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь, — отметил Котяков. По оценкам Минтруда, дополнительная индексация затронет примерно 37 млн человек.

Напомним, что 1 января страховые пенсии были повышены на величину прогнозной инфляции за 2024 год. Причем впервые с 2015 года индексация коснулась и работающих пенсионеров. Отметим, что в 2025 году средний размер страховой пенсии по старости составит 24 059 рублей.

Страховая пенсия — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, имеющим трудовой (страховой) стаж и достигшим определенного законом возраста. Она состоит из суммы пенсионных баллов (ИПК), умноженных на его стоимость в год выхода на пенсию. В 2025 году один ИПК стоит 142,76 рубля.

Это не все бонусы, которые стоит ожидать в ближайшее время. Прибавку к пенсии также получат россияне, которым исполнилось 80 лет. Сразу после юбилея им увеличивают фиксированную (базовую) пенсию в два раза: с 8728,73 до почти 17 500 рублей. При этом от граждан ничего не требуется, повышение произойдет автоматически.

Аналогичную прибавку получат россияне, которым установили первую группу инвалидности. Однако по достижении 80 лет повторно повышать пенсию уже не будут. Обе эти группы могут оформить выплату по уходу за собой. Этим может заняться родственник или человек со стороны. Доплата в таком случае составит как минимум 1200 рублей. При наличии районного коэффициента его прибавят к конечной сумме.

Также доплату можно получить, если на иждивении появились нетрудоспособные члены семьи. За каждого из них будут доплачивать по 2711,63 рубля, но иждивенцев должно быть не более трех человек.

Надбавка ждет и пенсионеров, решивших уволиться. Они начнут получать выплаты с учетом всех пропущенных индексаций.