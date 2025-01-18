Когда литр бензина будет стоить $ 1. Мы еще будем с ностальгией вспоминать о нынешних ценах

Источник: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / Архив











В 2025 году появится множество причин, почему бензин должен сильно подорожать, и почти ни одной, почему этого не произойдет. За минувший год цены на него подскочили так сильно, как никогда раньше. И если еще недавно аналитики спорили, когда же доллар будет стоить 100 рублей и что случится тогда, теперь в самый раз начать рассуждать, когда мы начнем платить за литр $1.

Уже с января рынок нефтепродуктов ждет сразу несколько ударов, после которых просто не могут не поднять цены на бензин. Единственная альтернатива для переработчиков и торговцев — торговать в минус. Так уже бывало, однако те периоды были кратковременными, и за ними всегда приходили времена сверхмаржи для АЗС. Сейчас такой перспективы на горизонте не видно. Подробности — в материале «Фонтанки».

Источник: «Фонтанка.ру»











Во-первых, с 1 января повышается акциз на бензин и дизтопливо. Его, согласно Налоговому кодексу, как бы платят производители, то есть нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Но на кого в реальности ложатся эти выплаты, объяснять нет смысла.

Арифметика очень простая. Сейчас акциз на бензины 5-го класса (а других на наших АЗС почти нет) составляет 15 048 рублей за тонну. Если переводить в литры АИ-92, это 11,37 рубля за литр; если АИ-95, то 11,21 рубля. Повышение акциза до 17 088, запланированное правительством, автоматически увеличивает эту цифру примерно на 1,5 рубля. Да, есть рынок, есть конкуренция, есть маркетинговые акции и скидки, но чудес не бывает. Эти полтора рубля надо будет кому-то вынуть и положить.

В 2023 году, когда ставки были 14,3 и 9,9 тысячи рублей за тонну, акцизы на бензин и дизтопливо принесли бюджету почти триллион рублей. Нетрудно посчитать, что в 2025 году все, кто пользуется автомобилями, должны будут отдать государству еще под 200 миллиардов сверху.

Источник: «Фонтанка.ру»











Следующий удар — повышение налога на прибыль для НПЗ с 20% до 25%. Тоже с 1 января. Посчитать до копейки долю прибыли нефтеперерабатывающих заводов в литре бензина невозможно. Но можно прикинуть. В прошлом году ООО «КИНЕФ», Киришский НПЗ, заплатил налога на прибыль 1,5 миллиарда рублей. Если бы завод заработал в прошлом году 5 миллиардов рублей прибыли до налогообложения только на бензине и дизтопливе (а это не так), которых он делает около 2,5 и 5,8 миллиона тонн в год соответственно, вышло бы где-то по 14 копеек на литр. Эта цифра очень неправильная, но дает представление о порядке чисел. Увеличение этой суммы на четверть формально увеличит долю налога на прибыль в литре конкретно киришского бензина лишь на 3,5 копейки. Однако существуют опасения, что нефтепереработчики захотят переложить рост своего налогового бремени на автомобилистов в большем объеме.

Далее неприятных сюрпризов отрасли добавит коллизия вокруг «Транснефти», российского монополиста трубопроводного бизнеса. Одной рукой государство с 1 января повышает ей налог на прибыль сразу до 40%, а другой — повышает тарифы на прокачку по ее трубам на 9,9%. К слову, железнодорожные тарифы на перевозку нефти вырастают сразу на 13,8%, так что, как ни крути, расходы нефтяников будут расти пропорционально. В обоих случаях речь идет о десятках и даже сотнях миллиардов дополнительных рублей, которые нефтекомпании отдадут «Транснефти» и государству и захотят как-то их компенсировать.

Еще одно: эмбарго на экспорт бензина, действовавшее в последнее время, с этого месяца закончилось, и НПЗ снова могут отправлять бензин на экспорт, то есть по более высокой цене, чем на внутреннем рынке. В целом объемы продажи за границу собственно бензина никогда не были особенно высокими, около 5–7 миллионов тонн в год. Однако цены на внутреннем рынке они всегда подталкивали вверх.

Следующий фактор, который будет влиять на экономику нефтекомпаний, а значит, и на цены на бензин, — механизм демпфера. По нему в случае изменения разницы между внутренними ценами и мировыми государство либо берет с бизнеса больше денег, либо, наоборот, отдает. О том, что этот механизм требует переосмысления в свете последних событий, активно говорят по обе стороны нефтяной скважины. Каков будет итог этого торга и в какую сторону он качнет цены на бензин, мы узнаем уже в следующем году.

Ну и наконец, главный для нефтяной отрасли налог — налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — в следующем году опять растет. Его долю в стоимости литра бензина эксперты оценивают больше всего — около трети. Пока что государство его не повышает, хотя и меняет методику расчета, в бóльшую, разумеется сторону. Но каковы будут дальнейшие шаги чиновников в 2025 году по пополнению бюджета, загадывать нет смысла.

Кстати, еще одна немаловажная тема, которую как-то прогнозировать совершенно невозможно, — это то, что принято политкорректно называть «внеплановые ремонты на НПЗ». Многие из них по не зависящим от себя причинам за последние месяцы действительно срочно потребовали ремонта, и это также не может не сказываться на объемах поставок на рынок и, соответственно, на удовлетворении спроса.

Таким образом, еще недавняя шутка о том, что литр бензина в России надо приравнять к доллару, стремительно обретает форму не шутки. Например, АИ-98, который за прошлый год подскочил в цене на 22,6%, до уровня доллара осталось подорожать всего на 17–18%.

Дизтопливу и самым распространенным сортам бензина до 100 рублей за литр еще далеко (примерно 40, 60 и 80 процентов каждому), и вряд ли стоит ожидать их цены в $ 1 в этом году или даже в 2026-м. Тем не менее в том, что они будут расти, и очень сильно, никаких сомнений нет. Например, в способность АИ-95 подорожать за год до 70 рублей (+16%), а дизтоплива — до 80 (+14%) вполне можно поверить.

Единственное, что будет удерживать рост на автомобильное топливо — неэкономические факторы. Речь о так называемом «джентльменском соглашении» между властями и нефтяниками, по которому розничные цены на бензин не могут за год вырасти больше, чем на размер инфляции.

Источник: «Фонтанка.ру»











В этом году власти полностью закрыли глаза на АИ-98, что можно рассматривать как скрытую форму аналога налога на роскошь, зато народные АИ-92 и АИ-95 в масштабах страны строго выдержали порог 10% официальной инфляции, которые, видимо, покажет по итогам года Центробанк. А стратегический дизель даже удивил своей сдержанностью.