Заработали триллионы. Почему банкиры России радуются девальвации рубля и росту ключевой ставки

Чем больше обесцениваются российские деньги, тем лучше банкам Источник: Артем Дергунов / 116.RU











Словосочетанием года в России, пожалуй, стала «ключевая ставка». Следили за ней все — от студентов до пенсионеров. Ну и бизнесмены, конечно. Потому что одним рост ключевой ставки едва не уничтожил бизнес (речь, конечно, про девелоперов, на «продукцию» которых — квартиры — больше не берут кредиты). А другим, наоборот, позволил озолотиться.

Наверняка, много раз спасибо за рост ключевой ставки Центробанку сказали именно банкиры.

Финансовый результат российских банков за 11 месяцев 2024 года составил более 3,6 триллиона рублей, говорится в докладе Центробанка. Это уже превышает рекордную прибыль банков за весь 2023 год — 3,3 триллиона рублей. Центробанк прогнозирует, что по итогам 2024 года банки могут заработать от 3,5 до 3,8 триллиона рублей. А то и больше. Сейчас 98% российских банков стабильно работают с прибылью. Убыточных на этом рынке почти не осталось. Да ты попробуй прогори, когда люди сами несут деньги.

Самым жирным для банкиров стал ноябрь: чистая прибыль банковского сектора составила 518 миллиардов рублей, что в полтора раза превышает результат октября (348 миллиардов рублей). Только ослабление рубля почти на 10% (после очередного раунда американских санкций против Газпромбанка и других крупных финансовых структур) принесло банкирам России почти 140 миллиардов рублей.

Огромная ключевая ставка — такие же огромные проценты по банковским вкладам. К концу ноября средняя ставка по вкладам составила 22%. Люди несут деньги не на биржу и не в ломбарды, а в банки. Только в ноябре россияне оставили в банках почти 600 миллиардов рублей. Причем подавляющее большинство россиян хранят деньги в рублях — валюте доверия нет.

А всего с начала года на депозитах россиян прибавилось 8 триллионов рублей. Прирост оказался вдвое больше, чем в 2023 году (плюс 4,5 триллиона рублей).

Как и на чем банкиры будут зарабатывать гигантские деньги в 2025 году? Об этом MSK1.RU поговорила с финансовыми экспертами.

Берут под один процент, а отдают под намного более высокий

— Для начала давайте поймем, а в чем суть банковского бизнеса и на чем зарабатывают банки? Всё просто: банки принимают деньги по депозитам (например, под 20%) и эти же деньги выдают под кредиты (но уже, скажем, под 23%). Разница в двух ставках называется спредом. Чем надежнее банк (входит, допустим, в рейтинг системообразующих), тем он может больше увеличивать свой спред. То есть размещать депозиты под более низкий процент, а кредиты выдавать под высокий, — делится секретами банкиров инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Плюс у банков достаточно высокие комиссии на перевод денег, обслуживание кредитов, пени и прочее.

Многие банки, если у них есть свободные средства, инвестируют их. Благополучие банков не мнимое, если у банка есть репутация, доверие на рынке, он будет работать в полную силу и его и прибыль и выручка будут показывать рост.

Банкиры всегда неплохо зарабатывают на ослаблении рубля

— Действительно, банки заработали в этом году рекордные суммы на фоне роста ключевой ставки и ослабления рубля. Переоценка иностранной валюты, которая в ноябре принесла банкам почти 140 миллиардов прибыли, — это только одна из причин роста чистой прибыли, — открывает секреты банковской «кухни» финансовый советник Алексей Родин, основатель компании Rodin.Capital.

Второй фактор — это рост процентных доходов. В результате роста ключевой ставки проценты по кредитам с плавающей ставкой серьезно выросли (такие кредиты занимают около 40% портфеля). Рост ставок по кредитам привел к тому, что чистый процентный доход банков в ноябре увеличился на 6%, или на 29 миллиардов рублей.

Наконец, третья причина — это снижение отчислений в резервы. Отчисления в резервы каждый месяц меняются в зависимости от рыночной конъюнктуры. Они отражаются в отчетности банков и также могут влиять на чистую прибыль. В ноябре отчисления в резервы снизились на 40 миллиардов рублей по сравнению с октябрем, соответственно, освободившиеся средства были отражены банками в виде прибыли.

Банки выдают всё меньше кредитов людям и бизнесу

— Рост прибыли банков в связи с ослаблением рубля — это рост рублевой оценки тех же самых активов и пассивов, которые были и остаются в банковской системе, — говорит основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. — И такой «рост» принято назвать одноразовым, даже если он случается у нас с завидной регулярностью.

При этом банковский сектор в ноябре показал замедление роста корпоративного кредитования (всего 0,8% против 2,3% месяцем ранее). А розничное кредитование (кредиты населению) выросло лишь на 0,1%. Замедлилась как рыночная, так и льготная ипотека. При этом некоторые из крупнейших банков подтверждают реалистичность своих планов по росту прибыли в 2024 году по сравнению с 2023-м. В чем их секрет? Думаю, в давно начавшейся цифровой трансформации и создании так называемых экосистем.

— Что вы имеете в виду?

— Настоящая цифровая трансформация — это не тогда, когда «мы онлайн-банк, но карту мы пришлем вам завтра с курьером», а когда всё, что заявлено как онлайн для пользователя, реально не требует его физического присутствия.