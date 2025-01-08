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Экономика эксперт Заработали триллионы. Почему банкиры России радуются девальвации рубля и росту ключевой ставки

Заработали триллионы. Почему банкиры России радуются девальвации рубля и росту ключевой ставки

И как финансовая система страны будет работать в новом году

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5 комментариев

Чем больше обесцениваются российские деньги, тем лучше банкам

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Словосочетанием года в России, пожалуй, стала «ключевая ставка». Следили за ней все — от студентов до пенсионеров. Ну и бизнесмены, конечно. Потому что одним рост ключевой ставки едва не уничтожил бизнес (речь, конечно, про девелоперов, на «продукцию» которых — квартиры — больше не берут кредиты). А другим, наоборот, позволил озолотиться.

Наверняка, много раз спасибо за рост ключевой ставки Центробанку сказали именно банкиры.

Финансовый результат российских банков за 11 месяцев 2024 года составил более 3,6 триллиона рублей, говорится в докладе Центробанка. Это уже превышает рекордную прибыль банков за весь 2023 год — 3,3 триллиона рублей. Центробанк прогнозирует, что по итогам 2024 года банки могут заработать от 3,5 до 3,8 триллиона рублей. А то и больше. Сейчас 98% российских банков стабильно работают с прибылью. Убыточных на этом рынке почти не осталось. Да ты попробуй прогори, когда люди сами несут деньги.

Самым жирным для банкиров стал ноябрь: чистая прибыль банковского сектора составила 518 миллиардов рублей, что в полтора раза превышает результат октября (348 миллиардов рублей). Только ослабление рубля почти на 10% (после очередного раунда американских санкций против Газпромбанка и других крупных финансовых структур) принесло банкирам России почти 140 миллиардов рублей.

Огромная ключевая ставка — такие же огромные проценты по банковским вкладам. К концу ноября средняя ставка по вкладам составила 22%. Люди несут деньги не на биржу и не в ломбарды, а в банки. Только в ноябре россияне оставили в банках почти 600 миллиардов рублей. Причем подавляющее большинство россиян хранят деньги в рублях — валюте доверия нет.

А всего с начала года на депозитах россиян прибавилось 8 триллионов рублей. Прирост оказался вдвое больше, чем в 2023 году (плюс 4,5 триллиона рублей).

Как и на чем банкиры будут зарабатывать гигантские деньги в 2025 году? Об этом MSK1.RU поговорила с финансовыми экспертами.

Берут под один процент, а отдают под намного более высокий

— Для начала давайте поймем, а в чем суть банковского бизнеса и на чем зарабатывают банки? Всё просто: банки принимают деньги по депозитам (например, под 20%) и эти же деньги выдают под кредиты (но уже, скажем, под 23%). Разница в двух ставках называется спредом. Чем надежнее банк (входит, допустим, в рейтинг системообразующих), тем он может больше увеличивать свой спред. То есть размещать депозиты под более низкий процент, а кредиты выдавать под высокий, — делится секретами банкиров инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Плюс у банков достаточно высокие комиссии на перевод денег, обслуживание кредитов, пени и прочее.

Многие банки, если у них есть свободные средства, инвестируют их. Благополучие банков не мнимое, если у банка есть репутация, доверие на рынке, он будет работать в полную силу и его и прибыль и выручка будут показывать рост.

Банкиры всегда неплохо зарабатывают на ослаблении рубля

— Действительно, банки заработали в этом году рекордные суммы на фоне роста ключевой ставки и ослабления рубля. Переоценка иностранной валюты, которая в ноябре принесла банкам почти 140 миллиардов прибыли, — это только одна из причин роста чистой прибыли, — открывает секреты банковской «кухни» финансовый советник Алексей Родин, основатель компании Rodin.Capital.

Второй фактор — это рост процентных доходов. В результате роста ключевой ставки проценты по кредитам с плавающей ставкой серьезно выросли (такие кредиты занимают около 40% портфеля). Рост ставок по кредитам привел к тому, что чистый процентный доход банков в ноябре увеличился на 6%, или на 29 миллиардов рублей.

Наконец, третья причина — это снижение отчислений в резервы. Отчисления в резервы каждый месяц меняются в зависимости от рыночной конъюнктуры. Они отражаются в отчетности банков и также могут влиять на чистую прибыль. В ноябре отчисления в резервы снизились на 40 миллиардов рублей по сравнению с октябрем, соответственно, освободившиеся средства были отражены банками в виде прибыли.

Банки выдают всё меньше кредитов людям и бизнесу

— Рост прибыли банков в связи с ослаблением рубля — это рост рублевой оценки тех же самых активов и пассивов, которые были и остаются в банковской системе, — говорит основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. — И такой «рост» принято назвать одноразовым, даже если он случается у нас с завидной регулярностью.

При этом банковский сектор в ноябре показал замедление роста корпоративного кредитования (всего 0,8% против 2,3% месяцем ранее). А розничное кредитование (кредиты населению) выросло лишь на 0,1%. Замедлилась как рыночная, так и льготная ипотека. При этом некоторые из крупнейших банков подтверждают реалистичность своих планов по росту прибыли в 2024 году по сравнению с 2023-м. В чем их секрет? Думаю, в давно начавшейся цифровой трансформации и создании так называемых экосистем.

 Что вы имеете в виду?

— Настоящая цифровая трансформация — это не тогда, когда «мы онлайн-банк, но карту мы пришлем вам завтра с курьером», а когда всё, что заявлено как онлайн для пользователя, реально не требует его физического присутствия.

Экосистема в реализации — это когда «ядро» (например, банк) понимает, какие потребности есть и могут быть у пользователя, и предлагает максимально полный список сервисов, которые могут помочь ему не выходить из этой экосистемы

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Девальвация рубля Банки Ключевая ставка Обвал рубля
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Комментарии
5
Гость
2 часа
Радуются друзья Таврического 👑🌟🌙 Радуется Кремль Всё идёт по плану Таврического 👑🌙💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 Затянем пояса потуже и закричим Славься царь Славься царь Славься царь
Гость
2 часа
В 2008 году банкиров поддержали из бюджета. Не понимаю зачем. Риски в бизнесе должны быть для всех одинаковые. А меня государство не поддержало тогда в далёком 2008-м. банкиры радуются теперь что люди несут им деньги за процент который ниже инфляции. Многие говорят что большинство вкладчиков эти свои деньги не вернут.Если ставка снижаться будет то вкладчики скорей всего не смогут вернуть свои деньги
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