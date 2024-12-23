В Ярославле утвержден бюджет на 2025 год: на что потратят более 27 миллиардов рублей

Стал известен бюджет на 2025 год Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Муниципалитет Ярославля 18 декабря утвердил бюджет на 2025 год. Доходы и расходы в следующем году будут одинаковыми и составят чуть больше 27 миллиардов рублей. Деньги должны поступить от налогов, пошлин, использования государственного имущества, безвозмездных поступлений и других источников.

— Бюджет города утвержден без дефицита и без увеличения муниципального долга. Из 27 миллиардов рублей почти 18 с половиной направим на социальную сферу. Доля расходов социальной сферы составит 68%, — указано в телеграм-канале мэра города Артёма Молчанова.

Деньги пойдут на ремонт дорог, благоустройство, новую технику, освещение, переселение из аварийного жилья и строительство школ. Кроме того, часть средств направят на реконструкцию бассейна «Лазурный» и ремонт дворов и ливневок. Средства будут также направлены на развитие туризма, оказание гражданам бесплатной юридической помощи, пропаганду донорства, организацию и финансирование подработок для несовершеннолетних в свободное от учебы время.

На что потратят основную часть бюджета:

18,5 миллиарда рублей — социальная сфера;

1,2 миллиарда рублей — реализация нацпроектов «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети»;

1,7 миллиарда рублей — ремонт дорог, в частности в 2025 году в Ярославле заменят полотно на Советской, Волкова, Большой Октябрьской и других улицах;

256 миллионов рублей — направят на завершение строительства школ на Большой Федоровской, 46 и Московском проспекте, 121;

400 миллионов рублей — улучшение технической базы учреждений социальной сферы;

295 миллионов рублей — на меры социальной поддержки;

67 миллионов рублей — мероприятия к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.