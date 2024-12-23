НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

ю-в.

 753мм 80%
Подробнее
8 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Увеличат пенсии
Поднимут плату за вывоз мусора
Какие улицы перекроют в Новый год
Отзывы на икру
Пожар в жилом доме
Выявили онкологию после падения
Афиша новогодних гуляний
Выпала дверь в автобусе. Фото
Что дарить на Новый год
Экономика В Ярославле утвержден бюджет на 2025 год: на что потратят более 27 миллиардов рублей

В Ярославле утвержден бюджет на 2025 год: на что потратят более 27 миллиардов рублей

Подробнее о решении депутатов

647
7 комментариев

Стал известен бюджет на 2025 год

Источник:

Муниципалитет Ярославля 18 декабря утвердил бюджет на 2025 год. Доходы и расходы в следующем году будут одинаковыми и составят чуть больше 27 миллиардов рублей. Деньги должны поступить от налогов, пошлин, использования государственного имущества, безвозмездных поступлений и других источников.

— Бюджет города утвержден без дефицита и без увеличения муниципального долга. Из 27 миллиардов рублей почти 18 с половиной направим на социальную сферу. Доля расходов социальной сферы составит 68%, — указано в телеграм-канале мэра города Артёма Молчанова.

Деньги пойдут на ремонт дорог, благоустройство, новую технику, освещение, переселение из аварийного жилья и строительство школ. Кроме того, часть средств направят на реконструкцию бассейна «Лазурный» и ремонт дворов и ливневок. Средства будут также направлены на развитие туризма, оказание гражданам бесплатной юридической помощи, пропаганду донорства, организацию и финансирование подработок для несовершеннолетних в свободное от учебы время.

На что потратят основную часть бюджета:

  • 18,5 миллиарда рублей — социальная сфера;

  • 1,2 миллиарда рублей — реализация нацпроектов «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети»;

  • 1,7 миллиарда рублей — ремонт дорог, в частности в 2025 году в Ярославле заменят полотно на Советской, Волкова, Большой Октябрьской и других улицах;

  • 256 миллионов рублей — направят на завершение строительства школ на Большой Федоровской, 46 и Московском проспекте, 121;

  • 400 миллионов рублей — улучшение технической базы учреждений социальной сферы;

  • 295 миллионов рублей — на меры социальной поддержки;

  • 67 миллионов рублей — мероприятия к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы публиковали список дворов, в которых пройдет ремонт в 2025 году.

ПО ТЕМЕ
Город Бюджет Мэрия
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
2 часа
Депутаны себя не обидят..
Гость
2 часа
Про медицину скромно промолчали. Считают это не важным. В социальную сферу запихали все подряд, нк все относится к социальной сфере. Но звучит так, что прлявляют заботу о жителях, вешая лапшу нам на уши.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление