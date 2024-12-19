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Экономика Итоги с Путиным «Будут тянуть кота за хвост до предела». Эксперт — о словах Путина про переезд офисов госкомпаний из Москвы в регионы

«Будут тянуть кота за хвост до предела». Эксперт — о словах Путина про переезд офисов госкомпаний из Москвы в регионы

Политолог напомнил о негативном опыте «Газпрома», чья штаб-квартира с 2021 года находится в Петербурге

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Путин поддержал переезд головных офисов крупных госкомпаний из Москвы в регионы

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На прямой линии Владимир Путин позитивно высказался о переезде крупных госкомпаний в регионы. Президент положительно оценил релокацию головного офиса крупной энергетической компании ПАО «РусГидро» в Красноярск — город, неподалеку от которого находится самая мощная гидроэлектростанция страны (Саяно-Шушенская ГЭС).

— Я считаю, что это очень правильно, и, может быть, даже федеральные органы переводить в различные центры страны. Это все-таки подталкивает к развитию, в том числе чтобы налоговая составляющая заработала поярче. Мы будем это делать, — сказал Путин.

<p>Владимир Путин</p><p>Владимир Путин</p>

Будем обязательно работать над тем, чтобы и крупные компании перемещались в другие регионы России. Территория огромная и, конечно, по стране нужно распределять.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с MSK1.RU отметил, что переезд головных офисов крупных госкомпаний несет в себе массу плюсов для экономик регионов.

— Головной офис будет теперь там же, где и гидроэлектростанции, в Красноярском крае и Хакасии. С одной стороны, вертикаль управления будет попроще: командовать Красноярском из Москвы весьма непросто. С другой стороны, налоги будут поступать в региональный бюджет не Москвы, а Красноярского края, — заверил MSK1.RU Журавлев.

В то же время политолог считает, что эта тенденция может существенно замедлиться. Основная причина — топ-менеджерам госкомпаний выгоднее быть в Москве, так как им важно взаимодействие с правительством. А чиновники пока не торопятся переезжать в Красноярск.

— Когда «Газпром» в 2021 году переехал в Санкт-Петербург, они половину членов аппарата потеряли. Мои личные знакомые объясняли, что в Москве попросту удобнее работать. Вот почему аппарат здесь остается, а не уезжает в Красноярск, — объяснил Журавлев.

<p>Дмитрий Журавлев</p><p>Дмитрий Журавлев</p>

В Москве более эффективный местный аппарат, платят больше, жить приятнее. Это особый город, который не имеет аналогов. Лучший региональный центр для всех — это сама Москва.

Тем не менее, если решение о переезде головных офисов госкомпаний уже принято на самом высоком уровне, мнение руководителей спрашивать уже никто не будет.

— Куда они денутся? Они же — просто корпорации. Но переедут они безо всякого удовольствия, будут тянуть кота за хвост до предела, — подытожил эксперт.

Ранее наши коллеги из NGS24.RU сообщали, что релоканты из московского офиса ПАО «РусГидро» будут работать в здании в центре Красноярска, всего — около 1500 человек. Первые 50–70 работников должны были начать работу там уже в декабре 2024 года.

Новое здание головного офиса ПАО «РусГидро»

Источник:

Для переезда сотрудникам и топ-менеджерам из Москвы купили квартиры в Новоостровском и Бограда, 105, на набережной Красноярска, а также в Соснах и Удачном. Затраты — минимум 16 миллиардов рублей.

Ранее MSK1.RU рассказывал, как замдиректора департамента ПАО «РусГидро» завладел почти всеми кафе на крупнейшем по количеству дальних поездов вокзале страны — Казанском.

Всё о том, как в Гостином дворе проходит прямая линия Владимира Путина, собираем в режиме онлайн.

ПО ТЕМЕ
Путин Экономика Красноярск Газпром Саяно-Шушенская ГЭС РусГидро
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