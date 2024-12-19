Путин оценил состояние экономики в России

Путин назвал стабильной ситуацию в Российской экономике Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Президент России Владимир Путин начал подводить итоги года. Ежегодное мероприятие он начал с обсуждения экономических вопросов.

–В прошлом году рост экономики у нас был, как известно, 3,6%. В этом году будет 3,9, а может быть, и 4% даже. Надо будет посмотреть. Потому что подсчет результатов конца года досчитывается в первом квартале следующего года. Это означает, что за два года рост экономики у нас составил почти 8%, — отметил президент.

По словам главы государства, инфляция составляет 9,2%-9,3% и она остается тревожным сигналом, однако заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции. Также президент отметил, что безработица в РФ составляет 2,3%. По его словам, такого никогда не было.