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Экономика Итоги с Путиным Путин оценил состояние экономики в России

Путин оценил состояние экономики в России

Инфляция остается тревожным сигналом

166
4 комментария

Путин назвал стабильной ситуацию в Российской экономике

Источник:

Президент России Владимир Путин начал подводить итоги года. Ежегодное мероприятие он начал с обсуждения экономических вопросов.

–В прошлом году рост экономики у нас был, как известно, 3,6%. В этом году будет 3,9, а может быть, и 4% даже. Надо будет посмотреть. Потому что подсчет результатов конца года досчитывается в первом квартале следующего года. Это означает, что за два года рост экономики у нас составил почти 8%, — отметил президент.

По словам главы государства, инфляция составляет 9,2%-9,3% и она остается тревожным сигналом, однако заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции. Также президент отметил, что безработица в РФ составляет 2,3%. По его словам, такого никогда не было.

Недавно Владимир Путин выступил на одном из главных экономических форумов года — «Россия зовет!». Президент затронул вопрос высокой инфляции, а также действия властей для ее сдерживания. Он считает, что необходимо с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией, не допуская структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращения доходной базы регионов России. Глава государства также не оставил без внимания и текущую экономическую ситуацию в стране.

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Комментарии
4
Инженер1
29 минут
Ну если главнюк так сказал, то да....
Гость
23 минуты
Просим снижения цен на продукты)))
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