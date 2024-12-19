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Экономика Скачок цен в 1,5 раза: в Ярославской области за месяц резко подорожали продукты

Скачок цен в 1,5 раза: в Ярославской области за месяц резко подорожали продукты

В чем причина увеличения ценников

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10 комментариев

В Ярославской области подорожали овощи

Источник:

В Ярославской области за ноябрь резко подорожали продукты. По данным «Ярославльстата», лидерами по повышению цен стали овощи. Например, стоимость огурцов взлетела в 1,5 раза, помидоров, капусты, лука, картофеля — на 25-30%, свеклы — на 19%, моркови — на 11%, свежих грибов — на 8%.

— Динамика цен на овощи в области соответствует сезонным тенденциям и общероссийской динамике: в России овощи традиционно дорожают зимой. Повышение стоимости обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой значительно выше, увеличением поставок импортных овощей, — пояснили порталу 76.RU в Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.

Также власти добавили, что, к примеру, средняя розничная цена на картофель и морковь в Ярославской области ниже средней по ЦФО: на картофель — на 5,5%, на морковь — на 2,4%.

В ноябре в Ярославской области лидерами по подорожанию стали овощи

Источник:

Если говорить о конкретных ценах, то в среднем на 2 декабря, по данным «Ярославльстата» они были следующими:

  • огурцы — 241,5 рубля за килограмм;

  • помидоры — 254,44 рубля за килограмм;

  • капуста — 45,04 рубля за килограмм;

  • лук — 52,92 рубля за килограмм;

  • картофель — 51,74 рубля за килограмм;

  • свёкла — 45,51 рубля за килограмм;

  • морковь — 43,96 рубля за килограмм;.

При этом, как уточнили в «Ярославльстате» порталу 76.RU, стоимость этих товаров продолжает расти и в декабре.

Следом по темпам увеличения цен идут сливочное и подсолнечное масло (+7%), хлеб, рыба и морепродукты (+5%), молоко и молочная продукция (+4%).

При этом есть продовольственные товары, которые, наоборот, подешевели. Например, макароны, колбаса, маргарин.

Среди непродовольственных товаров в ноябре в Ярославской области больше всего подорожали ювелирные изделия из золота — на 6,4%, аппараты для измерения артериального давления — на 6,3%, отдельные виды строительных материалов — в среднем на 1%.

В целом, как отметили в «Ярославльстате» инфляция в регионе за ноябрь составила 1,7 процента.

А вы замечаете подорожание товаров в магазинах?

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ПО ТЕМЕ
Продукты Овощи и фрукты Подорожание Повышение цен Инфляция
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Комментарии
11
Инженер1
50 минут
У главнюка седни спросите.
holdfast
1 час
послушаем, что сегодня расскажет нам причина. если обычные юмористические шоу вас уже давно не смешат, советую. психопатический смех - тоже смех.
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