Помогут рабочие из Африки или начать своим платить? Эксперты — о том, как заполнить кадровую брешь в экономике

Помогут ли нам иностранцы — пока непонятно Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Кадровый дефицит в России достиг исторического максимума: на каждого безработного приходится минимум 5 вакансий, подсчитала FinExpertiza. По данным опросов, 86% компаний испытывают нехватку специалистов. Впрочем, жалобы бизнеса на нехватку рабочих рук малопонятны. Рабочих рук в стране хватает. Подробности — в материале MSK1.RU.

Рожать больше не станут

Повышенный спрос на рабочую силу в условиях структурной перестройки экономики уже привел к росту числа занятых в период с 2019 по 2024 годы на 2,7 миллиона человек.

Ровно год назад число безработных в России составляло 2,2 миллиона человек, сейчас их на полмиллиона меньше (уровень безработицы составил 2,3%). И даже долгосрочный дефицит кадров в России, по оценкам ВШЭ, к 2030 году может достичь не более 2 миллионов человек.

Сотни тысяч новых работников будут необходимы в таких секторах, как строительство, IT, ЖКХ и транспорт. При этом не подсчитано, а сколько работников будет высвобождаться за счет автоматизации производства (скажем, беспилотного транспорта).

При этом решить кадровую проблему в России можно двумя способами — повысить производительность труда или привлечь новых мигрантов. Третьего не дано. Можно, конечно, повысить рождаемость. Но прогнозы демографов такой оптимизм опровергают: прогнозы Росстата указывают на то, что население страны может сократиться с 146,4 до 143,2 миллиона человек к 2030 году. И даже если каким-то чудом удастся резко повысить рождаемость, новые поколения выйдут на рынок труда лишь в 2040-е годы, а ждать так долго экономика не будет.

Производительность труда растет медленно. Всего на 1,6% в год с 2008 по 2021 годы.

Проблема родилась не сейчас

Альтернативы трудовой миграции нет. При этом правительство продолжает закручивать гайки в миграционной сфере. По информации «Коммерсанта», готовятся новые ограничения: запрет на «коммерческие» экзамены по русскому языку для мигрантов, а также тотальная цифровизация миграционного контроля.

— А ведь вопрос с дефицитом кадров возник не только сейчас или два года назад, проблема нарастала «снежным комом», — говорит MSK1.RU спикер Евразийского экономического форума, юрист-международник Дмитрий Семенов. — Лично я вижу несколько реальных вариантов привлечения кадров. Компании должны иметь кадровые резервы, реализовать программы стажировок, целевое обучение новых сотрудников. Потенциал же трудовой миграции я вижу в привлечении русскоговорящих соотечественников из Балтии и стран СНГ, а также кадров из стран Африки с учетом знания русского языка.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев смотрит на ситуацию без оптимизма.

— Закрыть вопрос дефицита кадров в целом невозможно, возможно лишь закрыть маленькую дырочку в одном месте, — говорит MSK1.RU профессор Толкачев.

— Правда ли, что без мигрантов нам не справиться, как считают многие ваши коллеги, например из ВШЭ?

— Думаю, этот вывод поспешен. Нужно смотреть на конкретные рынки труда и сферы деятельности и понимать, откуда возникает дефицит. Простой пример. В районе, где я живу, открыли временный зимний каток и набирают кадры для обслуживания этого проекта. Ставка 300 рублей в час за нехитрую, но напряженную работу по выдаче коньков, продаже билетов, поддержанию порядка на катке и т. д. За восьмичасовой день можно заработать 2400 рублей «грязными». А за полный месяц в 22 рабочих дня — почти 53 тысячи рублей «грязными». За работу очень интенсивную и ответственную. Но для Москвы это несерьезно! Возможно, инициаторы этого проекта будут испытывать нехватку работников и укажут это в отчете, идущем наверх вплоть до ВШЭ. Так будет подготовлено новое исследование ВШЭ с еще большим дефицитом работников.

Следовательно, проблема рынка труда России в том, что существует большое количество сфер деятельности с низкими зарплатами и незаполняемыми вакансиями, «превращаемыми» в дефицит рабочей силы. Добавим сюда катастрофически низкий уровень автоматизации и роботизации производства на многих предприятиях, включая строительство, столь любимое иммигрантами.

— И так что же получается, многомиллионного дефицита кадров всё же нет?

— Если разобраться, получается какой-то замкнутый труд. Низкий технологический и организационный уровень производства формирует низкую производительность труда. В результате предприниматели не могут платить высокую зарплату рядовым работникам. Низкие ставки оплаты труда не мотивируют к легальной занятости значительные массы населения. Дефицит рабочей силы не позволяет предпринимателям расширять объемы выпуска и накапливать ресурсы для инвестиций в рост производительности труда. Замкнутый круг.

— Но что мешает компаниям платить высокие зарплаты?

— А вы не забывайте про сверхжесткую денежно-кредитную политику Центробанка. Она лишает компании всяких возможностей для долгосрочных инвестиций в рост производительности труда.