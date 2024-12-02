Пенсии, пособия, больничные и МРОТ: как вырастут все выплаты в 2025 году

Денег добавят всем, кто получает соцподдержку, но суммы будут разными Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Каждый год российские власти пересматривают объемы мер социальной поддержки, которые действуют в стране. 2025 год не станет исключением, и большинство индексаций уже утверждено соответствующими законами, постановлениями и указами. Вот как будут расти пенсии, пособия и другие выплаты в течение года.

Прожиточный минимум

Ежегодно правительство устанавливает прожиточные минимумы на следующий год. Всего их четыре — один общий, на душу населения, и три для разных групп — детей, пенсионеров и трудоспособных людей. Все их устанавливают на федеральном уровне, но для каждого региона корректируют, так что на местах они могут отличаться.

Федеральный прожиточный минимум на душу населения в 2025 году вырастет с 15 453 рублей до 17 733 рублей в месяц. Прожиточный минимум трудоспособного населения поднимется с 16 844 до 19 329 рублей, для детей — с 14 989 до 17 201 рубля, для пенсионеров — с 13 290 до 15 250 рублей. Повышение произойдет 1 января.

Эти показатели устанавливают не просто так — их в дальнейшем используют для определения нуждаемости при назначении мер социальной поддержки, а также расчета разного рода пособий и выплат. Например, людям с маленькой пенсией государство доплачивает до пенсионного ПМ, семьи с доходами меньше подушевого ПМ могут претендовать на единое пособие, а размеры этого пособия рассчитываются исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения или детей — в зависимости от того, кому его назначают.

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в 2025 году проиндексируют на 16,6%. В 2024 году он составляет 19 242 рубля, с 1 января его поднимут до 22 440 рублей. Это сумма, меньше которой работодатель не имеет права платить сотруднику на полной ставке по закону. Соответственно, у всех, кто работает официально и получает зарплату «по нижней планке», она должна будет вырасти.

Кроме того, размер МРОТ работодатели учитывают и для индексации зарплат всем остальным сотрудникам. Согласно Трудовому кодексу, ее должны проводить регулярно, но размер индексации при этом работодатель определяет сам.

Еще одна сфера применения МРОТ — определение минимального размера ряда социальных выплат. Например, его применяют для расчета больничных или пособия по беременности и родам, если средний заработок получателя оказался ниже МРОТ.

Пенсии

Ожидалось, что индексация пенсий в 2025 году будет проходить в два этапа, первый из которых запланирован на февраль, второй — на апрель. Однако в итоге власти решили, что эту схему начнут применять только в 2026 году, а пока повышение пройдет по старинке: страховые пенсии повысят в январе, а социальные (их получают люди с инвалидностью и те, у кого нет стажа) — в апреле.

Страховые пенсии в 2025 году проиндексируют на 7,3%, а социальные — на 14,75%. Поскольку у каждого пенсионера размер выплат индивидуален, то и итоговая прибавка будет разной. Но ожидается, что средний размер страховой пенсии вырастет на 1634 рубля 94 копейки и составит 24 059 рублей 12 копеек, а средний размер социальной пенсии поднимется с 13 475 рублей 96 копеек до 15 456 рублей 93 копеек.

В 2025 году впервые за девять лет индексация коснется работающих пенсионеров, для которых она была заморожена с 2016 года. В дальнейшем повышение пенсий будет происходить каждый год независимо от того, работает пенсионер или нет. Подробнее о том, как будет действовать закон, мы рассказывали ранее.

Маткапитал

Материнский капитал тоже индексируют ежегодно, в феврале 2025 года он вырастет на 7,3%. Сейчас выплата на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей, а на второго — 833 тысячи рублей. После индексации в 2025 году за первенца планируется платить 676,4 тысячи рублей, за второго ребенка — 893,8 тысячи рублей.

Полная сумма на второго ребенка начисляется в случае, если ранее родители не получали права на маткапитал. Например, если первый ребенок родился в семье до 2020 года. Если же материнский капитал на первенца был получен, то за второго ребенка на его счет доначисляется разница. В 2024 году она составляет 202,6 тысяч рублей, после индексации вырастет до 217,4 тысячи рублей.

Единое пособие

Единое, или, как его еще называют, универсальное, пособие получают семьи с детьми и беременные женщины в трудной жизненной ситуации. Ее трудность определяется доходами семьи — пособие назначают, если они меньше прожиточного минимума на человека. Кроме того, применяется комплексная оценка нуждаемости (наличие недвижимого и движимого имущества, вкладов) и «правило нулевого дохода» (взрослые члены семьи должны что-то зарабатывать или иметь уважительную причину не работать).

Размер единого пособия зависит от прожиточных минимумов. Выплата на детей колеблется от 50 до 100% детского ПМ, для беременных — от 50 до 100% ПМ трудоспособного населения. Базово назначают 50%, если вместе с пособием доход всё еще ниже ПМ на душу населения, то добавляют еще 25%, если и этого мало, то платят максималку.

Поскольку прожиточные минимумы с 1 января 2025 года вырастут, размеры пособия тоже увеличатся. Выплата на ребенка будет составлять от 8600 рублей 50 копеек до 17 201 рубля, пособие для беременных — от 9664 рублей 50 копеек до 19 329 рублей. Это суммы в среднем по стране, в разных регионах они могут колебаться в соответствии с региональным прожиточным минимумом.

Ежемесячная выплата из маткапитала

Еще одно пособие, на которое могут рассчитывать семьи с детьми, платится из средств материнского капитала. Его назначают, если доход семьи меньше двух среднедушевых прожиточных минимумов в регионе. Выплату можно оформить на каждого ребенка до трех лет, а размер ее равен детскому прожиточному минимуму. Вырастет он — вырастет и пособие. То есть в 2025 году оно будет составлять в среднем 17 201 рубль. В регионах суммы могут отличаться.

Оплата больничного

Размер пособия по временной нетрудоспособности или, проще говоря, больничного индивидуален и зависит от зарплаты сотрудника. Работникам с общим стажем до пяти лет платят 60% от среднего заработка за два года, со стажем от пяти до восьми лет — 80%, со стажем более восьми лет — 100%.

Однако есть минимальный и максимальный пороги, которые установлены государством. Минимум рассчитывается из МРОТ, максимум определяется властями и индексируется ежегодно. Предельная величина выплат в 2025 году у работников со стажем более восьми лет составит 172 489 рублей за месяц больничного. Для сравнения, в 2024 году максимум — 122 808 рублей. Те, кто проработал от пяти до восьми лет, смогут получить не больше 137 991 рубля, при минимальном стаже — не больше 103 493 рублей.

Декретные выплаты

Пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет также рассчитываются на основании зарплаты. Первое равняется среднему доходу, второе — 40% от него. Но, как и в случае с больничным, есть установленный минимум и максимум, которые в 2025 году будут увеличены.

Минимальные выплаты для работающих женщин рассчитываются из МРОТ. Максимальное пособие по беременности и родам вырастет с 565 тысяч до 794 тысяч рублей за 140 дней декрета. При осложненных родах или рождении двойни этот срок продлевается, и выплаты тоже будут больше.