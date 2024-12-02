«Это не работники пожилые, а кадровики устаревшие». Опытных специалистов страна не может привлечь из-за своих стереотипов

Среди пожилых специалистов — немало очень знающих и высококвалифицированных людей Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Недавно мы уже рассказывали, что в стране собираются привлечь к работе 30 миллионов пенсионеров. Но получится ли? Компания Superjob недавно провела исследование, посвященное текущему состоянию рынка труда в России. Опрос, проведенный среди работодателей, выявил множество тревожных трендов, касающихся доступности рабочей силы.

Дефицит кадров — ну тут уж ничего необычного нет. Его признал 81% компаний. Несмотря на это, за весь 2024 год количество вакансий в базе Superjob увеличилось всего на 10%. Для сравнения, в 2023 году по сравнению с 2022-м этот показатель удвоился, что говорит о том, что явный дефицит рабочей силы начал ощущаться еще с 2023 года и на данный момент ситуация не только не стабилизировалась, но и ухудшилась.

Самая высокая потребность в персонале наблюдается в сфере «Промышленность и производство», где число открытых вакансий за год увеличилось на 19%. В числе наиболее востребованных специалистов выделяются квалифицированные рабочие, мастера цехов и инженерно-технические работники (ИТР).

Несмотря на то что зарплаты «джунов», или младших специалистов, не растут, а в некоторых секторах даже снижаются, компании продолжают искать способы экономии на расходах. В частности, в ретейле наблюдается тенденция к автоматизации процессов: работодатели внедряют автоматическую оплату на терминалах, хотя большинство покупателей всё еще предпочитает живое общение с кассирами. Правда, рано или поздно это уйдет в прошлое.

Серьезной проблемой, выявленной в ходе исследования, является старение кадров. Средний возраст работников различных профессий увеличивается, о чём свидетельствуют следующие цифры: средний возраст инженеров по эксплуатации зданий увеличился с 49 лет в 2022 году до 52 лет в 2024 году, а директоров магазина — с 42 до 45 лет.

Почему-то в исследовании это считают проблемой. «Взросление» персонала говорит о том, что всё чаще работодатели обращаются к людям предпенсионного и пенсионного возраста. Хотя их кадровая мобилизация, к сожалению, до сих пор не стала массовой. А ведь если подумать, на пенсию готовятся выйти или вышли вчерашние востребованные специалисты, которых в стране немало. И это не дряхлые старички и старушки, а вполне себе современные люди. Но что говорить если люди 40–50 лет у нас считаются стариками. Подробности — в материале MSK1.RU.

Дискриминация по возрасту из-за дефицита кадров исчезает?

— Хоть трудовое законодательство и защищает права кандидатов и сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, но всё же работодатели чаще отдают предпочтение людям до 45 лет, — делится наблюдениями директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова. — Одна из основных причин — работодатели верят, что молодые соискатели быстрее приспосабливаются к задачам, технологическим процессам, более сконцентрированы, легче вписываются в корпоративную культуру и вливаются в коллектив (особенно если коллектив «молодой»). Так, например, ИТ-компании нечасто привлекают представителей старшего поколения, поскольку считают, что они не обладают необходимой экспертизой в современных технологиях.

— Почему сейчас, в условиях чудовищного кадрового дефицита, все эти вредные эйджистские стереотипы не умирают?

— Да, сейчас в условиях дефицита на рынке труда компании начинают менять отношение к найму «серебряного возраста». Представители старшего поколения востребованы на позициях, требующих уникального многолетнего опыта и нужной квалификации: инженеры, врачи, работники сферы образования, страховщики и риелторы.

Старшее поколение нередко отдает предпочтение подработке. По данным нашей платформы, в среднем предпенсионеры работают на 30% больше, чем самозанятые других возрастных категорий.

— Кем?

— Самые популярные подработки у них: работник торгового зала, разнорабочий, сборщик заказов. Эти специальности не требуют особой квалификации и физической подготовки, но очень востребованы в ретейле и доставке.

«Возраст и его негативные качества — это стереотип»

— Эйджизм на рынке труда далеко не редкость. В моей практике были отклики от соискателей, где заранее делался акцент на возрасте с уточнением «Он же не станет решающим аргументом для отказа?». И увы, у многих руководителей ответ на этот вопрос противоположный, — жалуется гендиректор компании «Смартлидс» Алена Сидоренко.

— И какой сейчас, по вашим наблюдениям, такой «возраст дискриминации»?

— Причем возрастная граница за последние годы очень выросла. Если раньше трудности в большей степени возникали у пенсионеров, то сейчас со сложностями при поиске работы сталкиваются люди и в сорок лет. «Вы уверены?» — такое сообщение я как-то получила от довольно молодого соискателя после приглашения на собеседование. Его по статистике получают лишь 6% соискателей в возрасте 45–55 лет. После 55 на это может рассчитывать лишь 1%. И причем это даже не приглашение на вступление в должность, а всего лишь собеседование.

— Ну наличие возрастной дискриминации в России не новость. А что делать, как ее можно победить?

— Работодатели не хотят тратить ресурсы на разработку дополнительных программ. Считается, что для возрастных сотрудников могут потребоваться дополнительные более подробные инструкции. Плюс будет необходимо выделить больше времени на обучение. А это дополнительные финансовые затраты: к примеру, оплата за стажировку.

Но трата средств может быть и оправданна. Все-таки возрастные сотрудники зачастую опытные, стабильные, высококлассные специалисты. Так у меня в компании работал 71-летний разработчик, который отлично вписывался в молодой коллектив и прекрасно справлялся со своими задачами. Поэтому возраст — это стереотип. Как и сопутствующие ему личностные качества в виде медлительности, растерянности и так далее.

Бизнес не созрел

— Пожилые люди — огромный трудовой ресурс. Но с ним нужно уметь работать, создавать условия и активнее задействовать, — рассуждает член Центрального совета независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой.

— На какие кадровые позиции, думаете, пенсионеров нужно брать чаще всего?

— Основные проблемы при трудоустройстве работников предпенсионного и пенсионного и возраста — в том, что кадровый голод в нашей стране затрагивает в первую очередь линейный функционал. Так, на складах не хватает работников, но там смены по 12 часов — с маленькими обедами и очень тяжелыми условиями труда. То есть пенсионеры не в состоянии выдержать подобную нагрузку. По этой же причине они не могут идти ни в курьеры, ни в таксисты (если только на подработку).

Для трудоустройства пенсионеров необходимы специальные программы. Например, в сфере в ЖКХ. Ведь многие пожилые люди, обладающие нужными навыками, могут быть полезными в ремонте. То же самое касается и пенсионеров-врачей. Они стали бы активнее трудоустраиваться, но им нужна помощь, специальная инфраструктура.

— Государство этим занимается достаточно, как думаете?

— Недостаточно, зато понукает бизнес. Однако бизнес головой до этого не дозрел и живет в прерогативе отдела кадров. А там нанимают кадровика, который начинает выбирать…