Российские семьи смогут экономить в магазинах: в Госдуме анонсировали новую меру поддержки — кто ее получит

Еще не все меры поддержки многодетных начали работать в России Источник: Дарья Пона / 74.RU











Российские семьи смогут получать повышенные скидки в магазинах. Этот проект реализуется в рамках указа президента России Владимира Путина от 23 января 2024 года о мерах социальной поддержки многодетных родителей. Расскажем о том, что можно получить сейчас, а что их ждет в будущем — в нашем материале.

Многодетной семьей в России считается та, в которой воспитывают не менее трех детей, как родных, так и приемных. Этот статус присваивается бессрочно, но мерами социальной поддержки можно пользоваться, пока старший ребенок не достигнет 18 лет или 23, если он учится в учебном учреждении на очном отделении.

Новые меры поддержки

— Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: <…> обеспечить содействие в рамках партнерских отношений с организациями торговли и иными хозяйствующими субъектами в разработке специальных программ для многодетных семей, предоставлении им скидок на необходимые товары, в том числе посредством выпуска специальных карт , — говорится в тексте документа.

Как объяснила Городским порталам первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, тем, кто воспитывает трех и более детей, требуется не только моральная, но и материальная поддержка.

— У нас уже появился электронный сертификат многодетных с 1 октября 2024 года. Раньше это была просто книжка, а теперь это QR-код, который будет считываться, и по нему магазины должны сразу предоставлять скидки. Пока их размер не назову, но то, что он должен перекрывать стандартную, однозначно, — сказала Буцкая.

Она объяснила, что нельзя принять такое решение одним росчерком пера, на это требуется время. Сейчас над инициативой работают депутаты совместно с профильными ведомствами и бизнес-сообществом.

— Это кропотливая работа. Регионы составили базы многодетных, их свели в один реестр. Узнали, что многодетных семей у нас не 2 млн, а 2,4 млн. В них воспитывается более 7 млн детей. Дальше эта база данных ляжет в основу предоставления мер поддержки: единых, без справок, доступных для семей в каждом регионе — отметила депутат.

Также в указе прописаны меры поддержки, которые рекомендовано ввести в регионах. В их числе можно получить бесплатно:

лекарства по рецептам для детей до 6 лет;

проезд на общественном транспорте для детей до 18 лет;

питание в школах, колледжах и университетах;

школьную и спортивную форму;

земельные участки.

А также на региональном уровне предложено ввести первоочередной прием в детские сады, скидку на оплату ЖКУ не ниже 30% и помощь в улучшении жилищных условий. При этом с даты подписания документа они не имеют права снижать уровень поддержки многодетных семей.

Каждый регион устанавливает свои льготы. С полным списком лучше ознакомиться на сайте вашего города или в Социальном фонде.

Действующие льготы для многодетных

Уже сейчас семьи, которые воспитывают трех и более детей, могут воспользоваться множеством льгот. Например, многодетной маме могут досрочно назначить страховую пенсию по старости. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на заслуженный отдых в 57 лет, четверо — в 56 лет, пятеро или больше — в 50 лет. Дети могут быть как родные, так и усыновленные, но им должно быть больше 8 лет. Для получения льготы нужно иметь 15 лет страхового стажа и 22 пенсионных балла.

Для многодетных мам также предусмотрены трудовые гарантии. Они могут уходить в оплачиваемый отпуск в удобное для них время, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. Уволить такого сотрудника по инициативе работодателя не получится за исключением случая ликвидации организации. Также без письменного согласия многодетного работника нельзя привлекать к ночной и сверхурочной работе.

Для многодетных действуют налоговые вычеты по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного участка, а также имущественному для одного объекта в размере кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры и 7 кв. м — общей площади дома на каждого ребенка до 18 лет.

Многодетные могут получить ежемесячный стандартный налоговый вычет. На первого и второго ребенка — 1400 рублей, на третьего и каждого последующего — 3000 рублей.

Дополнительный налоговый вычет положен, если в семье есть несовершеннолетний ребенок‑инвалид или ребенок-инвалид I или II группы до 24 лет, обучающийся очно. Он также суммируется с базовым вычетом. Родитель и его супруг в таком случае получает 12 000 рублей, а опекун, попечитель, приемный родитель и их супруги — 6000 рублей.