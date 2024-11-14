Подорожали в среднем на 15,7%. Почему яйца опять растут в цене и чего ждать к концу года

Птицефабрики зарабатывают миллиарды, но покупателям от этого не легче Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Цены на куриные яйца в России могут вырасти еще на 10%. Основными факторами, способствующими этому росту, являются увеличение цен на комбикорм и расходные материалы, а также повышенный спрос на продукцию после окончания летнего сезона. О повышении цен заявили уже несколько крупных птицефабрик, в том числе «Вараксино», «Волжанин», Окская, Сеймская.

Торговые сети еще в октябре получили уведомления о предстоящем подорожании. Хотя точные розничные цены пока не озвучены, ожидается, что десяток яиц будет стоить от 85 до 90 рублей вместо текущих 75–80 рублей. Кстати, в прошлом году, когда цена за десяток достигала 105–130 рублей, крупнейшие поставщики показали рекордную выручку — в среднем по 1 миллиарду рублей, а птицефабрика «Окская» даже заработала 2 миллиарда рублей.

Чтобы избежать повторения такой ситуации с ценами, ФАС внимательно следит за ценовой динамикой на продовольственном рынке. В прошлом году ведомство возбудило несколько дел против предприятий, которые были заподозрены в сговорах и манипуляциях с ценами. Интересно было бы узнать, кого и как жестко ФАС наказала.

По просьбе MSK1.RU сервис мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» проанализировал стоимость куриных яиц.

— За год, с ноября 2023-го по ноябрь 2024-го, куриные яйца в торговых сетях России подорожали в среднем на 15,7%, — говорит основатель «Ценозавра» Константин Калугин. — Если с начала 2023 года цены существенно снизились (в начале января десяток стоил 143,8 рубля), то за последние месяцы они вновь показывают небольшой рост. Так, с начала осени яйца подорожали на 3,3%. На сегодняшний день лоток яиц стоит порядка 125,6 рубля.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев уже потребовал от профильных ведомств принять меры для сохранения стабильности на продовольственном рынке. Дорожают ведь не только яйца, но и другие продукты. По данным Росстата, с начала года цены на сливочное масло увеличились на 25,7%, а на картофель — на 54,7%.

Для предотвращения кризиса с маслом власти начали импортировать его из Турции и предложили обнулить пошлины на импортное масло из стран вне ЕАЭС. В конце прошлого года такие же меры помогли остановить рост цен на яйца, правда, вместо российских на прилавках тогда появились… турецкие и азербайджанские.

При этом, согласно данным Росстата, с начала года также подорожали сметана (на 12,7%), молоко (на 12,4%), баранина (на 21,6%) и говядина (на 10,5%). Естественно, всё это намного выше, чем официальный уровень инфляции.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова говорит MSK1.RU, что предупредить рост цен можно за счет господдержки. Для этого нужно стимулировать аграриев к наращиванию производства яиц путем выдачи льготных кредитов бизнесу.

— Также необходимы импорт яиц и ограничение экспорта товара (в случае отсутствия насыщения внутреннего рынка). Ну и, конечно, стимулирование производства дешевых, но качественных комбикормов, — говорит Борисова.

— Себестоимость производства выросла из-за удорожания комбикорма и расходных материалов, — говорит MSK1.RU Юлия Корчагина, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга». — Ведь комбикорм занимает до 60% затрат в себестоимости яйца, и его цены с начала года уже поднялись на 15–20%. В таких условиях субсидии на поддержку производителей комбикорма могли бы частично компенсировать затраты, а снижение налогов, например, НДС на сельхозпродукцию с 10% до 5% могло бы снизить себестоимость на 3–5%.

— Но производители яиц жалуются не только на удорожание комбикормов, но и на «сложные геополитические условия».

— Поэтому важной мерой станет оптимизация логистических расходов. Например, в цепочке поставок стоимость транспортировки увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом, и это в значительной степени отражается на конечной цене для потребителя. Государственные льготы на транспортные расходы для сельхозпроизводителей помогут сократить эти издержки. Для сглаживания скачков спроса стоит рассмотреть создание резервных запасов на уровне оптовых складов, что позволит оперативно контролировать предложение на рынке и снижать ценовую нагрузку в пиковые периоды.