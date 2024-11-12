Будет дороже красной икры? В стране стремительно дорожает сливочное масло. Что будет дальше

Попытались разобраться, что сейчас происходит со сливочным маслом Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Волгограде, как и по всей России, стремительно дорожает сливочное масло. В гипермаркетах, сетевых магазинах и на рынках города ценник вгоняет в шок, показывая до 2000 рублей за килограмм. Для сдерживания цен в магазины начали ввозить масло из Турции, ОАЭ, Ирана и Индии. А поможет ли это? Наши коллеги из V1.RU поговорили с фермерами и экономистом и выяснили, что происходит сейчас с маслом, когда оно подешевеет и подешевеет ли вообще. Некоторые шутят, что к Новому году оно сравняется с красной икрой, и тогда бутерброд с нею будет главным деликатесом, который не каждому по карману.

Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

По данным Волгоградстата, сейчас «усредненный» килограмм сливочного масла стоит в регионе 876 рублей. При этом еще в начале октября оно стоило на 32 рубля дешевле — 844 рубля за килограмм.

Аналитики «Контур.Маркета» рассказали V1.RU, что за год сливочное масло подорожало примерно на треть. Рост цен ударил по спросу — продажи масла рухнули на 58%, выведя Волгоградскую область на лидирующие позиции по уровню падения спроса на масло по всей России.

Кажется, что совсем скоро масло будут называть золотым, как куриные яйца в прошлом году Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











«То, что я увидела вчера… 1890 рублей…»

При этом поклонники сливочного масла отмечают, что на рынках цены в два раза выше, чем приводят статистики.

— Я стоически отнеслась к росту цен. Ну неужели даже в голову никому не приходило, что из-за всего вот этого начнут расти цены? Доллар растет, евро растет, граница на замке. А цены не при чем?! Ну-ну. Но сливочное масло догнало и меня, — рассказывает в своем телеграм-канале PR-специалист Ольга Жинжикова. — И вы не поверите, но внезапно. Я беру его на рынке, в одном и том же месте уже несколько лет. Самое вкусное и самое дорогое. И стоило оно всегда 890 руб/кг. Я даже удивлялась. Островок, понимаешь, стабильности. До этого лета. Летом подорожало до 1200. Я даже выдохнула от облегчения, а то уж начала думать, что попала во временную петлю. Но зря я выдохнула, рано. То, что я увидела вчера… 1890 рублей. Тут я поняла, что мозг у меня как у котенка. Не больше наперстка. Много цифр сразу на него не налезает. Вот когда в 90-х пачка сигарет за одну ночь (!) стала стоить не 6, а 24 рубля — это мне на голову как-то налезло. А когда было 890, а стало 1890, это не налезло. Почему-то. Хотя математически 24 вместо 6 — это было намного страшнее. И уж точно по-настоящему внезапно, а не как сейчас.

На рынках можно встретить масло местных производителей Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











«Половина масла на полках — подделка»

Глава фермерского хозяйства из Калачевского района Валерий Ксандопуло после студенчества ушел в сельское хозяйство и производством сырого молока занимается до сих пор. Подорожание сливочного масла он объясняет сезонностью. По словам фермера, осенью и зимой коровы дают молока в разы меньше, чем весной и летом.

— Для получения килограмма масла нужно 20–22 литра молока. Сейчас молока меньше, корова его столько не дает. Чем молока меньше, тем меньше и масла. Естественно, что на рынке оно дорожает. Это закономерно для осенне-зимнего периода, все молочные продукты в это время дорожают, — объясняет фермер. — Люди стали жить чуть лучше и перестали брать масло по 500 рублей за килограмм, в котором нет даже намека на жир. А раз берут дорогое, спрос есть, значит, надо повысить цену. Весной мы будем наблюдать обратный процесс. Будет много молока, будет много масла, и оно подешевеет на 100–200 рублей.

А какое масло предпочитаете вы: рыночное или магазинное? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Валерий Ксандопуло считает, что хорошее масло сейчас стоит минимум 1200–1400 рублей за килограмм. Однако и это, по его мнению, не показатель качественного продукта. По словам фермера, продавцы часто выдают за масло спреды.

— Даже на рынках половина продукции — подделка. Расскажу случай. Приехали на рынок с семьей. Стоит машина, сидит человек. Спрашиваю у него: «А ты что делаешь?» А он сидит и из маргарина лепит комочки, а потом выдает его за масло и продает по 600 рублей килограмм, хотя в магазине оно будет стоить 200 рублей, — говорит фермер. — Если на рынке масло дешевле 1200–1400 рублей, то это точно не масло. Вы потом дома растопите его на сковородке, и сразу будет видно, где сливочное, а где подделка. Масло качественное практически не имеет никого вкуса, зато на всю кухню аромат невероятный стоит.

В сырных и колбасных магазинах масло хранится под стеклом Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











«То масло, которое сейчас завезут, до Нового года уже исчезнет»

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова Игорь Бельских рассказал, что импорт сливочного масла ударит по местным производителям, зато поможет покупателям не разориться.

— Проблема производства сливочного масла в России и высокой цены заключается в нескольких нерешенных вопросах. В России не хватает сырья, молока для производства молочных продуктов: сыра, творога, в том числе сливочного масла. Стали закупать в Белоруссии. Белорусы подняли цену. Раньше молочка к нам шла из Европы. Из-за санкций стали искать других поставщиков: Камбоджа, Таиланд, Китай. Но там мало молока. В итоге мы завозим молочные продукты из Турции, ОАЭ, — объясняет эксперт. — Ввозить масло долгосрочно — это удар по нашим производителям. Но мне как покупателю всё равно, кто произвел качественное, хорошее масло по доступной цене.

200 рублей для волгоградских жителей — это высокая цена за 180 граммов масла. Игорь Бельских доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова

Экономист считает: чтобы решить проблему с маслом, нужно повышать производство молока в стране и налаживать поставки из-за рубежа.

— Необходимо повышать производство молока в России: снижать налоги, создавать условия для развития этой отрасли. Но это история долгая. Коровы растут не за 2–3 месяца, а по несколько лет. Снижение налогов пока не проглядывается. Каких-то субсидий, которые выделяются, недостаточно. У нас в стране налоговая система направлена на борьбу с производителями. Фирмам просто невыгодно осуществлять деятельность, — говорит эксперт. — Чтобы закрыть вопросы, надо наладить поставку импорта из-за рубежа. Как только товара на рынке станет больше, у нас с вами цены пойдут вниз.

По словам фермеров, в магазинах и на рынках часто можно нарваться на подделку Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











При этом, по словам экономиста, на Новый год горожанам придется покупать сливочное масло по баснословным ценам.