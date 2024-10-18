В Госдуме считают, что зарплаты россиян выросли почти до 90 тысяч. А сколько у вас?

Средняя зарплата в РФ подскочила почти на четверть Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Жители России ежемесячно получают порядка 87 тысяч рублей. По крайней мере, так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Годом ранее показатель был на уровне 71 тысячи.

— У нас рост к октябрю текущего года составил почти 21%. Это в среднем 87 тысяч рублей на федеральном уровне, — привела статистику Светлана Бессараб.

Зарплаты резко выросли из-за того, что число нелегальных мигрантов, которые всегда были дешевой рабочей силой, снижается. Теперь страна рассчитывает на собственные силы, что также влечет рост зарплат, подчеркнула депутат.

— Когда мы достигли исторического минимума по безработице, обратной стороной этой медали получили одновременно и высокий спрос на рабочую силу. Работодатели в условиях новых возможностей начали конкурировать за право привлечения работника, а это означает и увеличение зарплат, и улучшение условий труда, — приводит слова депутата Lenta.ru.

Хоть она не исключила, что в ряде регионов сотрудникам платят меньше.

По данным «СберАналитики», такой рост зарплат, о котором сказала Бессараб, за год был только у четырех категорий:

у сотрудников на обрабатывающих производствах — на 27%;

у работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — на 25%;

у добывающих полезные ископаемые — на 21,6%;

у строителей — на 21%.

Самые высокие зарплаты — в добывающих компания, 133,8 тысячи рублей до вычета налогов, приводит данные аналитиков ТАСС. На второй строчке рейтинга — IT-сфера, которая предлагает в среднем 123,6 тысячи рублей, на третьем месте — финансовая, где платят 115 тысяч рублей.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин уверен, что маленьких зарплат в России больше не будет.

— Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли и будут продолжать расти дальше, — сказал он, выступая на форуме «Производительность 360». Однако, по его мнению, всему виной дефицит управленческих компетенций менеджеров.

При этом Банк России увидел признаки снижения напряженности на рынке труда на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Как следует из доклада ЦБ «О чем говорят тренды», в сентябре 2024 года в России наблюдалось замедление роста заработных плат, а также уменьшение темпов найма новых сотрудников.