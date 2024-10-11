Икра резко подорожала, а капуста подешевела: Росстат рассказал, какие продукты выросли и упали в цене

В сентябре инфляция в России составила 0,48% после 0,2% в августе, сообщили в Росстате. Цены на продукты при этом выросли на 0,3%, а больше всего подорожали апельсины, икра и огурцы.
Так, рост цен на апельсины составил 14,8%, на икру — 12,6%, на огурцы — 6,3%. Также повысилась цена лимонов (на 2,6%), бананов (на 1,7%) и помидоров (на 1,6%). В то же время капуста стала лидером по снижению стоимости, подешевев на 23,8%. За ней следуют морковь (17%), картофель (15,8%), свекла (14,2%) и виноград (10,5%).
Из молочных продуктов больше всего подорожало сливочное масло — на 5,1%. Сметана выросла в цене на 4,2%, стерилизованное и пастеризованное молоко — на 3,6% и 3,4% соответственно.
Цены на яйца снизились на 0,1%, а сахар подешевел на 3,3%.
А вы заметили, как изменились цены в сентябре?
Ранее наши коллеги из «Фонтанки» сравнивали цены на продукты со значениями начала 2022 года — посмотрите, на сколько именно выросли в цене товары за два с половиной года экономических потрясений. Почитайте также об индексации пенсий в России со следующего года: кто станет получать больше и, главное, на сколько.