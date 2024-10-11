Икра резко подорожала, а капуста подешевела: Росстат рассказал, какие продукты выросли и упали в цене

По сравнению с августом цены на продукты стали выше на 0,3% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В сентябре инфляция в России составила 0,48% после 0,2% в августе, сообщили в Росстате. Цены на продукты при этом выросли на 0,3%, а больше всего подорожали апельсины, икра и огурцы.

Так, рост цен на апельсины составил 14,8%, на икру — 12,6%, на огурцы — 6,3%. Также повысилась цена лимонов (на 2,6%), бананов (на 1,7%) и помидоров (на 1,6%). В то же время капуста стала лидером по снижению стоимости, подешевев на 23,8%. За ней следуют морковь (17%), картофель (15,8%), свекла (14,2%) и виноград (10,5%).

Из молочных продуктов больше всего подорожало сливочное масло — на 5,1%. Сметана выросла в цене на 4,2%, стерилизованное и пастеризованное молоко — на 3,6% и 3,4% соответственно.

Цены на яйца снизились на 0,1%, а сахар подешевел на 3,3%.

А вы заметили, как изменились цены в сентябре? Конечно! Не обратил (-а) внимания