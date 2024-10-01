НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 760мм 66%
Подробнее
3 Пробки
USD 93,36
EUR 103,65
Запашный — о пропаже кенгуру
Кадровые изменения в правительстве
Больница осталась без горячей воды
Сносят бывшую баню в центре
Пожар у элитного ЖК
Кто такие коренные ярославцы
Продают детсад
Воспитатель детдома ушел на СВО
Лучшие бизнес-идеи страны
Экономика Богаче костромичей, но беднее тверичан: федеральные эксперты оценили зарплаты в Ярославле

Богаче костромичей, но беднее тверичан: федеральные эксперты оценили зарплаты в Ярославле

А сколько получаете вы?

344
13 комментариев

Ярославль попал в середину рейтинга городов по уровню зарплат

Ярославль оказался на 59-м месте из ста в рейтинге городов по уровню зарплат. Исследование провели эксперты «РИА Рейтинга».

— Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики за январь — июнь 2024 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из базы Росстата по регионам. В исследование включены 100 городов — административные центры субъектов Федерации, а также другие крупнейшие города России, — пояснили составители рейтинга.

По информации «РИА Рейтинга», средняя зарплата в Ярославле в первом полугодии 2024 года составила 63,4 тысячи рублей. Она выросла на 19,3% по отношению ко второму полугодию 2023 года. На эти деньги, по расчетам экспертов, горожанин может купить 3,14 фиксированных потребительских набора.

Фиксированный потребительский набор — это товары и услуги, которые входят в состав потребительской корзины и используются для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения. В набор входит 83 наименования товаров и услуг, включая продукты питания, лекарства, мебель, помывку в бане, стрижку, траты на проезд и коммунальные услуги.

Первые три места в рейтинге заняли Новый Уренгой (зарплата — 156,3 тыс. руб.), Салехард (зарплата — 142,8 тыс. руб.), Москва (зарплата — 160,3 тыс. руб.). На последних позициях Элиста, Грозный и Нальчик, где средняя зарплата чуть выше 44 тысяч рублей.

Места у соседей Ярославля распределились следующим образом: Череповец оказался на 21-м месте (зарплата — 87,2 тыс. руб.), Тверь — на 51-м месте (зарплата — 64,7 тыс. руб.), Владимир — на 76-м месте (зарплата — 60,7 тыс. руб.), Кострома — на 78-м месте (зарплата 55,1 тыс. руб.), Вологда — на 83-м месте (зарплата — 60,9 тыс. руб.), Иваново — на 95-м месте (зарплата — 49,6 тыс. руб.).

Напомним, губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции 25 сентября сообщил, что размер средней зарплаты в Ярославской области на 1 сентября 2024 года составил 62 тысячи 599 рублей.

А у вас какая зарплата?

Менее 20 тысяч
20–25 тысяч
26–30 тысяч
31–35 тысяч
36–40 тысяч
41–45 тысяч
46–50 тысяч
51–55 тысяч
56–60 тысяч
более 60 тысяч рублей
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
1 час
Люди пашут за еду...
Гость
1 час
Кострома это место наказания вся страна разорена кроме братских гордых дотационных
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление