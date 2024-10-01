Богаче костромичей, но беднее тверичан: федеральные эксперты оценили зарплаты в Ярославле

Ярославль попал в середину рейтинга городов по уровню зарплат Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Ярославль оказался на 59-м месте из ста в рейтинге городов по уровню зарплат. Исследование провели эксперты «РИА Рейтинга».

— Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики за январь — июнь 2024 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из базы Росстата по регионам. В исследование включены 100 городов — административные центры субъектов Федерации, а также другие крупнейшие города России, — пояснили составители рейтинга.

По информации «РИА Рейтинга», средняя зарплата в Ярославле в первом полугодии 2024 года составила 63,4 тысячи рублей. Она выросла на 19,3% по отношению ко второму полугодию 2023 года. На эти деньги, по расчетам экспертов, горожанин может купить 3,14 фиксированных потребительских набора.

Фиксированный потребительский набор — это товары и услуги, которые входят в состав потребительской корзины и используются для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения. В набор входит 83 наименования товаров и услуг, включая продукты питания, лекарства, мебель, помывку в бане, стрижку, траты на проезд и коммунальные услуги.

Первые три места в рейтинге заняли Новый Уренгой (зарплата — 156,3 тыс. руб.), Салехард (зарплата — 142,8 тыс. руб.), Москва (зарплата — 160,3 тыс. руб.). На последних позициях Элиста, Грозный и Нальчик, где средняя зарплата чуть выше 44 тысяч рублей.

Места у соседей Ярославля распределились следующим образом: Череповец оказался на 21-м месте (зарплата — 87,2 тыс. руб.), Тверь — на 51-м месте (зарплата — 64,7 тыс. руб.), Владимир — на 76-м месте (зарплата — 60,7 тыс. руб.), Кострома — на 78-м месте (зарплата 55,1 тыс. руб.), Вологда — на 83-м месте (зарплата — 60,9 тыс. руб.), Иваново — на 95-м месте (зарплата — 49,6 тыс. руб.).

Напомним, губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции 25 сентября сообщил, что размер средней зарплаты в Ярославской области на 1 сентября 2024 года составил 62 тысячи 599 рублей.