Семьям с детьми начали выплачивать по 10 тысяч рублей: как получить деньги — объясняет Минтруд

Заявление на выплату можно подать онлайн Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Российским семьям с детьми начали выплачивать 10 тысяч рублей. Речь идет о деньгах, которые не израсходовали из материнского капитала.

— Со среды родителям начали выплачивать неиспользованный остаток. На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тысячи семей, — заявил глава Минтруда России Антон Котяков. Россияне отправили уже 70 тысяч заявлений на получение денег, пишут в Telegram-канале министерства.

Материнский капитал могут получить семьи по случаю рождения или усыновления ребенка с 2007 по 2026 год. Выплата и остаток по ней положены семьям только на детей, которые имеют российское гражданство с рождения. Родители тоже должны быть гражданами РФ на момент появления ребенка. В 2024 году размер маткапитала составляет 630 тысяч на первого ребенка и 202 тысячи на второго (или 833 тысячи на второго ребенка, если за первенца деньги не получали).

Чтобы получить остаток маткапитала, нужно подать заявление:

на «Госуслугах»;

в клиентской службе СФР;

в МФЦ.

На рассмотрение потребуется до 10 рабочих дней. Средства поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти дней после одобрения выплаты.

Президент России Владимир Путин принял решение о том, чтобы люди могли получить остатки маткапитала, во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное!» 8 июля. К такому решению его подтолкнула одна из победительниц, у которой на счету уже много лет хранится незначительная сумма. Но по закону ее не получится получить или потратить на что-то. Президент согласился, что необходимо дать возможность семьям получить живыми деньгами эти остатки.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что под остатками понимается сумма в 10 тысяч рублей или меньше. Если размер денег на счету маткапитала подходит под это условие, семья сможет получить деньги. Они будут приходить автоматически , никакие справки и документы не понадобятся.