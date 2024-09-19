Семьям с детьми начали выплачивать по 10 тысяч рублей: как получить деньги — объясняет Минтруд

Российским семьям с детьми начали выплачивать 10 тысяч рублей. Речь идет о деньгах, которые не израсходовали из материнского капитала.
— Со среды родителям начали выплачивать неиспользованный остаток. На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тысячи семей, — заявил глава Минтруда России Антон Котяков. Россияне отправили уже 70 тысяч заявлений на получение денег, пишут в Telegram-канале министерства.
Материнский капитал могут получить семьи по случаю рождения или усыновления ребенка с 2007 по 2026 год. Выплата и остаток по ней положены семьям только на детей, которые имеют российское гражданство с рождения. Родители тоже должны быть гражданами РФ на момент появления ребенка. В 2024 году размер маткапитала составляет 630 тысяч на первого ребенка и 202 тысячи на второго (или 833 тысячи на второго ребенка, если за первенца деньги не получали).
Чтобы получить остаток маткапитала, нужно подать заявление:
на «Госуслугах»;
в клиентской службе СФР;
в МФЦ.
На рассмотрение потребуется до 10 рабочих дней. Средства поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти дней после одобрения выплаты.
Президент России Владимир Путин принял решение о том, чтобы люди могли получить остатки маткапитала, во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное!» 8 июля. К такому решению его подтолкнула одна из победительниц, у которой на счету уже много лет хранится незначительная сумма. Но по закону ее не получится получить или потратить на что-то. Президент согласился, что необходимо дать возможность семьям получить живыми деньгами эти остатки.
Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что под остатками понимается сумма в 10 тысяч рублей или меньше. Если размер денег на счету маткапитала подходит под это условие, семья сможет получить деньги. Они будут приходить автоматически, никакие справки и документы не понадобятся.
Чтобы понять, придут ли деньги вам, нужно проверить остаток материнского капитала. Это можно сделать с помощью «Госуслуг» в разделе «Справки и выписки» или в отделении Соцфонда.