НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 761мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,67
EUR 102,04
Сокращения в школе
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Цены на арбузы и дыни
Лучшие бизнес-идеи страны
Силовики в Тутаеве
Куда съездить на выходных
Изменят маршруты автобусов
Эвакуировали детскую поликлинику
Убрали лавки с остановки
Что полыхает в Брагине
Экономика Семьям с детьми начали выплачивать по 10 тысяч рублей: как получить деньги — объясняет Минтруд

Семьям с детьми начали выплачивать по 10 тысяч рублей: как получить деньги — объясняет Минтруд

Нужно дождаться одобрения заявки

518
1 комментарий

Заявление на выплату можно подать онлайн

Российским семьям с детьми начали выплачивать 10 тысяч рублей. Речь идет о деньгах, которые не израсходовали из материнского капитала.

— Со среды родителям начали выплачивать неиспользованный остаток. На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тысячи семей, — заявил глава Минтруда России Антон Котяков. Россияне отправили уже 70 тысяч заявлений на получение денег, пишут в Telegram-канале министерства.

Материнский капитал могут получить семьи по случаю рождения или усыновления ребенка с 2007 по 2026 год. Выплата и остаток по ней положены семьям только на детей, которые имеют российское гражданство с рождения. Родители тоже должны быть гражданами РФ на момент появления ребенка. В 2024 году размер маткапитала составляет 630 тысяч на первого ребенка и 202 тысячи на второго (или 833 тысячи на второго ребенка, если за первенца деньги не получали).

Чтобы получить остаток маткапитала, нужно подать заявление:

  • на «Госуслугах»;

  • в клиентской службе СФР;

  • в МФЦ.

На рассмотрение потребуется до 10 рабочих дней. Средства поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти дней после одобрения выплаты.

Президент России Владимир Путин принял решение о том, чтобы люди могли получить остатки маткапитала, во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное!» 8 июля. К такому решению его подтолкнула одна из победительниц, у которой на счету уже много лет хранится незначительная сумма. Но по закону ее не получится получить или потратить на что-то. Президент согласился, что необходимо дать возможность семьям получить живыми деньгами эти остатки.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что под остатками понимается сумма в 10 тысяч рублей или меньше. Если размер денег на счету маткапитала подходит под это условие, семья сможет получить деньги. Они будут приходить автоматически, никакие справки и документы не понадобятся.

Чтобы понять, придут ли деньги вам, нужно проверить остаток материнского капитала. Это можно сделать с помощью «Госуслуг» в разделе «Справки и выписки» или в отделении Соцфонда.

ПО ТЕМЕ
Выплаты и пособия Маткапитал Минтруд Заявление Госуслуги
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Какой то кринж. Больше никак и не назвать. Не думаю что это как то стимулирует рождаемость. Что сейчас купиш на 10 тыс.? Это скорее демотиватор какой то.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Кинокритик раскрыл детали нового сериала «Комбинация» про группу из 90-х
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление