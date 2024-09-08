«Видим сильную инфляцию». Выясняем, за счет чего растет российская экономика и почему мы этого роста не замечаем

Быстрее всего развивается оборонно-промышленный комплекс Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Минэкономики России поделилось очередным оптимистичным отчетом по российскому ВВП. За первые семь месяцев года отечественная экономика разогналась до +4,4% в годовом выражении. Почти все индексы показывают уверенный рост. Промышленность, например, в июле выросла на +3,3% в годовом выражении (по сравнению с +2,7% в июне).

Самые сильные результаты показала обрабатывающая промышленность: в июле рост составил +6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста остается машиностроительный комплекс, который обеспечил более 36% совокупного роста обрабатывающих производств в июле.

Минэкономики отмечает, что в машиностроении наблюдается рекордный рост: почти +74,8% к уровню двухлетней давности. В частности, производство компьютеров увеличилось на +39,5%, а электрооборудования — на +7,6%. Даже автопром сохраняет положительную динамику с двузначными темпами роста (+18,4%).

Объемы оптовой торговли в июле выросли на 6,0%, розничной торговли — на 6,1%, общепит — на 6,5%.

Выпуск продукции сельского хозяйства в июле превысил уровень прошлого года на 5,2%. Правда, общий рост за семь месяцев составил весьма скромные 2,0%.

Безработица снижается. Растут инвестиции и… инфляция. За семь месяцев она уже превысила годовой прогноз Центробанка.

А за счет чего так стремительно растет российская экономика? MSK1.RU разбирается с экономистами.

Мобилизационная экономика — ее особенности

— Россия сегодня развивается в условиях мобилизационной экономики, — объясняет профессор Финансового университета при Правительстве РФ Иван Петров. — Основной экономический рост промышленности обусловлен выпуском не той продукции, которая обеспечивает потребление гражданского сектора экономики. Поэтому позитивная информация мало повлияет на рост благосостояния населения. Чиновники, объявляя о росте экономики выше запланированного уровня, должны информировать общество, куда будут направлены дополнительные средства.

— Ну, например, на повышение зарплат и борьбу с бедностью, разве нет?

— Параметры роста экономики страны важны для граждан, так как напрямую влияют на пересмотр МРОТ в сторону роста. Но всё же хотелось бы, чтобы МРОТ пересматривался каждый квартал, то есть чаще, чем пересмотр платежей за ЖКХ.

Вы правы в том, что государство провозгласило тренд на рост благосостояния граждан, поэтому во всех социальных проектах заложена возможность привлечения дополнительных доходов. Но это очень сложная задача в условиях сформировавшейся мобилизационной экономики.

— Неужели растущий ВВП в России напрямую не влияет на уровень жизни?

— Ну вот смотрите. В первую очередь рост ВВП приводит к повышению сумм собираемых налогов. Эти налоги затем распределяются, приоритет — решение социальных задач. И это положительно отражается на малообеспеченных гражданах страны. Если посмотреть на текущую ситуацию, то можно заметить, что собираемость налогов опережает рост экономики страны, что свидетельствует о высокой эффективности Федеральной налоговой службы.

Вообще, определяя стратегию развития экономики России, главное — это отказаться от желания обогнать какие-либо страны по общепринятым экономическим показателям. В России как социально ориентированном государстве, на мой взгляд, должны быть иные критерии оценки развития, ориентированные на гуманитарно-демографические аспекты.

На фоне перегрева

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова также смотрит на официальные цифры не слишком позитивно.

— Росту экономики способствуют большие бюджетные расходы, — говорит Кузнецова в беседе с MSK1.RU. — Военные расходы и социальные выплаты очень высоки. При этом в России наблюдается растущий дефицит комплектующих, товаров, еще и ограничения в переводах средств в друге страны. Так что на фоне «перегрева экономики» мы видим сильную инфляцию и сильное инфляционное давление. Отсюда и берется рост.

— Центробанк готовится в третий раз поднять ключевую ставку. При этом экономический рост, по логике, должен замедляться. А почему же в России всё не так, как в учебниках?

— Вы правы, при повышении ставки производители и бизнес не имеют возможности брать дорогой кредит. Еще на ограничение роста экономики влияет недостаток рабочей силы, за счет чего экономика, по сути, не растет. Ввиду введения новых санкций российский бизнес вынужден либо открывать новые производственные мощности, либо закупать комплектующие за границей. Это всё влияет и на цены, и на бизнес, и приносит массу неудобств. Цены продолжают рост, инфляция высокая. Но при этом кажется, будто экономика растет. Еще раз: этот рост имеет другие предпосылки, а именно высокую инфляцию в том числе.