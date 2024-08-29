«Кто хочет, тот заработает!»: ярославцы раскрыли свою реальную зарплату

Ярославцы назвали свои реальные зарплаты Источник: Александра Мамонтова











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев озвучил среднюю зарплату в регионе. По его словам, в 2023 году она составляла 54 тысячи рублей, а в 2024 году выросла до 61 653 рублей (за январь — июнь). При этом Евраев отметил, что цель властей — чтобы в Ярославской области не было зарплат ниже 30–35 тысяч рублей вообще.

Судя по опросу, который мы разместили на сайте 76.RU, зарплату на уровне средней или выше получают 19% респондентов. Тех, кто зарабатывает «недопустимые» 35 тысяч и меньше — 48%. Причем 13% читателей признались, что в месяц получают меньше 20 тысяч. От 35 до 60 тысяч зарабатывают 29% опрошенных.

Голоса в опросе распределились следующим образом:

меньше 20 тысяч — 13%;

20-25 тысяч рублей — 14%;

25-30 тысяч рублей — 11%;

30-35 тысяч рублей — 10%;

35-40 тысяч рублей — 11%;

40-50 тысяч рублей — 12%

50-60 тысяч рублей — 9%;

61 653 рублей — 2%;

выше 61 653 рублей — 17%.

— Один ест мясо, другой жует капусту, а в среднем все едят голубцы — старая истина, — комментируют информацию правительства на сайте 76.RU.

— Если приплюсовать депутатскую зарплату к моей, то выйдет даже больше! — пишет ярославец.

Роман Кириллов в группе 76.RU во «ВКонтакте» привел свой пример:

— Я что-то по своей профессии (судостроение) найти [высокооплачиваемую работу] не могу. Приходится ехать на вахты. Корабли строим за 30 тысяч. На заводы не берут, работы в Ярославле нет.

Подписчица под ником Олена Барбарисова, не указывая род своей деятельности, подтверждает:

— 54 тысячи? Нам и не снилось! Можно только мечтать!

Впрочем, не все считают, что зарплаты в Ярославле маленькие.