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Экономика «Кто хочет, тот заработает!»: ярославцы раскрыли свою реальную зарплату

«Кто хочет, тот заработает!»: ярославцы раскрыли свою реальную зарплату

По данным губернатора, она должна составлять 61 653 рубля

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2 комментария

Ярославцы назвали свои реальные зарплаты

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев озвучил среднюю зарплату в регионе. По его словам, в 2023 году она составляла 54 тысячи рублей, а в 2024 году выросла до 61 653 рублей (за январь — июнь). При этом Евраев отметил, что цель властей — чтобы в Ярославской области не было зарплат ниже 30–35 тысяч рублей вообще.

Судя по опросу, который мы разместили на сайте 76.RU, зарплату на уровне средней или выше получают 19% респондентов. Тех, кто зарабатывает «недопустимые» 35 тысяч и меньше — 48%. Причем 13% читателей признались, что в месяц получают меньше 20 тысяч. От 35 до 60 тысяч зарабатывают 29% опрошенных.

Голоса в опросе распределились следующим образом:

  • меньше 20 тысяч — 13%;

  • 20-25 тысяч рублей — 14%;

  • 25-30 тысяч рублей — 11%;

  • 30-35 тысяч рублей — 10%;

  • 35-40 тысяч рублей — 11%;

  • 40-50 тысяч рублей — 12%

  • 50-60 тысяч рублей — 9%;

  • 61 653 рублей — 2%;

  • выше 61 653 рублей — 17%.

—  Один ест мясо, другой жует капусту, а в среднем все едят голубцы — старая истина, — комментируют информацию правительства на сайте 76.RU.

— Если приплюсовать депутатскую зарплату к моей, то выйдет даже больше! — пишет ярославец.

Роман Кириллов в группе 76.RU во «ВКонтакте» привел свой пример:

— Я что-то по своей профессии (судостроение) найти [высокооплачиваемую работу] не могу. Приходится ехать на вахты. Корабли строим за 30 тысяч. На заводы не берут, работы в Ярославле нет.

Подписчица под ником Олена Барбарисова, не указывая род своей деятельности, подтверждает:

— 54 тысячи? Нам и не снилось! Можно только мечтать!

Впрочем, не все считают, что зарплаты в Ярославле маленькие.

— Да много работы в городе, кто хочет, тот заработает. Некоторые специально что ли ищут низкооплачиваемую работу?

А вы сколько получаете? Пишите в комментариях род своей деятельности и зарплату!

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Комментарии
2
Гость
29 августа 2024, 18:39
Средняя ни о чём не говорит. От слова совсем! Я ни разу не слышал, чтобы губернатор озвучил МЕДИАННУЮ зарплату. Важна ведь не средняя, а та, которую получают большинство обычных жителей региона. Именно она является реальным показателем уровня жизни.
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