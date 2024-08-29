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Экономика Губернатор озвучил среднюю зарплату в Ярославской области. Сравните со своей

Губернатор озвучил среднюю зарплату в Ярославской области. Сравните со своей

Публикуем эту красивую цифру

2 563
43 комментария

Губернатор сообщил, что ярославцы в среднем получают по 61 тысяче в месяц

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев озвучил среднюю зарплату в регионе. Цифра прозвучала 28 августа в докладе на встрече главы региона с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

— По средней заработной плате мы вышли на 54 тысячи [рублей], — отметил Евраев.

В правительстве Ярославской области порталу 76.RU пояснили, что в данном случае речь идет о средней зарплате в 2023 году. В 2024 году эта цифра стала еще выше.

— Рост заработной платы значительно превысил среднероссийские значения. В январе — июне она составила 61 653 рубля, что на 19,6% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года, — сообщил Михаил Евраев в своем телеграм-канале уже после встречи с президентом.

При этом и на встрече с Владимиром Путиным, и в своих соцсетях губернатор признал, что многие жители всё еще имеют низкую заработную плату, и одна из целей властей — борьба с бедностью в регионе.

—  Отдельно хочу сказать про такую задачу, как борьба с низкими заработными платами. Это серьезная, конечно же, задача. Мы ее по-разному решаем, но цель в том, чтобы у нас не было в регионе зарплат ниже 30–35 тысяч рублей вообще, — сообщил Евраев главе государства.

А какая зарплата в месяц у вас?

меньше 20 тысяч рублей
20-25 тысяч рублей
25-30 тысяч рублей
30-35 тысяч рублей
35-40 тысяч рублей
40-50 тысяч рублей
50-60 тысяч рублей
61&nbsp653 рубля
Выше 61&nbsp653 рублей
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Комментарии
43
281294939
29 августа 2024, 08:38
"...борьба с низкими заработными платами". Чтобы их побороть, надо их вообще не платить и победа будет одержана! Господи, какая же чушь у нас творится!.. Один ест мясо, другой жуёт капусту, а в среднем все едят голубцы - старая истина.
281294939
29 августа 2024, 08:47
А ВВП неужели этим сказкам верит? Или ему уже ...?
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