Губернатор озвучил среднюю зарплату в Ярославской области. Сравните со своей

Губернатор сообщил, что ярославцы в среднем получают по 61 тысяче в месяц Источник: Кирилл Поверинов











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев озвучил среднюю зарплату в регионе. Цифра прозвучала 28 августа в докладе на встрече главы региона с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

— По средней заработной плате мы вышли на 54 тысячи [рублей], — отметил Евраев.

В правительстве Ярославской области порталу 76.RU пояснили, что в данном случае речь идет о средней зарплате в 2023 году. В 2024 году эта цифра стала еще выше.

— Рост заработной платы значительно превысил среднероссийские значения. В январе — июне она составила 61 653 рубля, что на 19,6% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года, — сообщил Михаил Евраев в своем телеграм-канале уже после встречи с президентом.

При этом и на встрече с Владимиром Путиным, и в своих соцсетях губернатор признал, что многие жители всё еще имеют низкую заработную плату, и одна из целей властей — борьба с бедностью в регионе.

— Отдельно хочу сказать про такую задачу, как борьба с низкими заработными платами. Это серьезная, конечно же, задача. Мы ее по-разному решаем, но цель в том, чтобы у нас не было в регионе зарплат ниже 30–35 тысяч рублей вообще, — сообщил Евраев главе государства.