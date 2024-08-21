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Экономика Кризис-2024 эксперт Рубль снова под давлением, а валютный рынок в шоке. Эксперты — о том, какие курсы доллара и евро будут в конце августа

Рубль снова под давлением, а валютный рынок в шоке. Эксперты — о том, какие курсы доллара и евро будут в конце августа

Как всегда скажется сезонный спрос и сложная обстановка в мире

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3 комментария
Лучше ориентироваться на валюту тех стран, куда вы отправляетесь

Центробанк, начиная с 6 августа, повышал официальные курсы доллара и евро, которые достигли пика к 14 августа. Евро, например, преодолел психологически важную отметку в 100 рублей. Доллар на пике дорожал почти до 93 рублей.

Однако затем, с 14 августа, курсы доллара и евро начали плавное снижение. И это отражает нарастающую волатильность на российском валютном рынке. Важно отметить, что курс доллара устанавливается Центробанком на основе результатов внебиржевых валютных торгов, что подчеркивает растущую зависимость от рыночных условий. Подробности — в материале MSK1.RU.

Сезонный спрос

Экономист Дмитрий Семенов, спикер Евразийского экономического форума, объясняет, что на резкий скачок доллара и евро рубля повлияли несколько факторов.

— Во-первых, сложности с валютными переводами по экспортно-импортным поставкам. Во-вторых, сезонный спрос на валюту у туристов, выезжающих за границу. В-третьих, повышение бюджетных расходов и использование золотовалютных резервов. В-четвертых, сложная геополитическая ситуация.

Курс повышался неделю, потом откатился. Стоит ли ожидать новых скачков?

— Всё будет зависеть от того, как быстро сможет поменяться геополитическая ситуация и с какими результатами произойдет калибровка внутри экономики по экспортным поставкам, плюс калибровка логистических цепочек по южным территориям страны.

Тут стоит упомянуть, что идет еще давление со стороны бюджетного правила в рамках продажи иностранной валюты. Нужно отметить еще один момент — мы не знаем, по какой цене на межбанковском рынке торгуют валютой. Возможно искусственное завышение стоимости валюты.

Волатильность сохранится надолго?

— Сложно сказать. Видно, что валютный рынок переживает небольшой шок. Подобное проходило в начале лета, когда США ввели санкции против Мосбиржи. Тогда валюта скакнула, но уже через неделю пришла в норму, пока переходили на новые рамки торговли.

Что поддержит рубль

Не стоит переоценивать влияние геополитических факторов на курс рубля. Основные причины — всё же внутри страны, говорит начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев.

— Опубликованная Банком России оценка платежного баланса за июль показывает снижение профицита торгового баланса на $3,4 млрд относительно июня до $8,1 млрд. Отрицательная динамика большей частью связана с падением экспортных доходов на фоне снижения нефтяных цен с $87 в начале июля до $78 на конец месяца.

Ну а наблюдаемое в августе восстановление нефтяных цен, вызванное как снижением опасений инвесторов относительно глобальной экономической рецессии, так и повышенной геополитической напряженностью в Ближневосточном регионе, может оказать поддержку рублю.

Как полагаете, а насколько сильно на курс рубля влияют новые санкции?

— Сложности с проведением трансграничных платежей и технический дефицит валюты приводят к сегментации валютного рынка. Эта сегментация может снизить стоимостный объем импорта. И в краткосрочной перспективе это окажет поддержку национальной валюте.

Отпускники тоже повлияют

Скачок курсов доллара и евро мог быть связан с выводом капитала из России нерезидентами — 13 августа истекал срок на финальные расчеты с Мосбиржей, говорит старший аналитик АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Алексей Гусев.

— И хотя лицензию OFAC (Управления по контролю за иностранными активами США) на сворачивание операций с площадкой продлили, многие инвесторы могли поставить точку и расстаться с рублями в пользу долларов. Собственно, именно на эту дату пришлось наиболее резкое ослабление российской валюты.

Сколько будет стоить валюта до конца августа?

— До конца августа курс доллара преимущественно будет держаться в коридоре 85–89 рублей, а курс евро — 94–98 рублей. Вместе с тем к началу осени доллар может укрепиться до 89–91 рубля, а курс европейской валюты достичь отметки 98–100 рублей. Перспективы осени пока остаются неопределенными, ведь многое будет зависеть от ситуации с трансграничными расчетами. Если эти вопросы будут урегулированы, нормализация внешней торговли может ослабить рубль.

Проблемы с международными платежами, сокращение импорта и, как результат, накопление капитала внутри страны благодаря регулярному поступлению валютной выручки от компаний-экспортеров также положительно влияют на позиции рубля.

Вы говорите об импортерах, а как влияет на курс рубля спрос на валюту со стороны отпускников в бархатный сезон?

— Вы правы, в августе и сентябре наблюдается один из пиков отпускного сезона. С учетом укрепления рубля это может повысить спрос на валюту среди соотечественников, запланировавших отдохнуть за рубежом. В результате рубль оказывается под давлением.

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Комментарии
3
Гость
21 августа 2024, 11:13
А я предупреждал, избавляйтесь от ненужных долларов.
Гость
21 августа 2024, 09:58
А доллар всё выше, а доллар всё круче, а доллар уходит под самые тучи....
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