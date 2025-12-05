Когда Волга и Которосль в Ярославле покроются льдом? Ответ гидрометеорологов

Эксперты объяснили, когда замерзнут ярославские водоемы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские гидрометеорологии рассказали, когда водоемы города покроются льдом. По словам сотрудников ярославского ЦГМС, вода начинает замерзать после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°C к отрицательным значениям.

«Процесс установления ледостава на водном объекте зависит от его вида (пруд, озеро, река, ручей, водохранилище и пр.) и его размеров. Чем больше размер водного объекта и скорость течения воды, тем медленнее идет процесс замерзания (от 1 дня до нескольких недель)», — объяснили в ярославском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающее среды.

В Ярославской области установление ледостава на крупных водных объектах, по словам специалистов, ожидается не ранее третьей декады декабря. Точную дату спрогнозировать пока невозможно, так как среднесуточная температура воздуха еще не перешла к отрицательным значениям.

По средним многолетним данным водные объекты Ярославской области покрываются льдом во второй-третьей декаде ноября. В 2023 году на поверхности Волги ярославцы замечали снежуру — скопление снега на воде, которое образуется при обильном снегопаде или метели, на поверхности воды в местах со слабым течением. Такое явление называют предвестником образования льда на воде.