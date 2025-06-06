Пляжи подготовили, а купаться нельзя? Роспотребнадзор сделал заявление о воде в реках Ярославля

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что купаться на пляжах Ярославля опасно. Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» 19 мая и 26 мая 2025 отобрали пробы в Волге на 1-й Норской набережной и Тверицком пляже, а также на Центральном пляже в Которосли.
«Согласно результатам лабораторных исследований проб воды, качество воды водных объектов в местах купания не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», — рассказали в ярославском управлении Роспотребнадзора.
Специалисты управления Роспотребнадзора не рекомендуют купаться на данных пляжах. Местным властям предложили установить запрещающие аншлаги.
Ранее в правительстве Ярославской области назвали список официальных пляжей в регионе по каждому району.
Список пляжей Ярославской области
Ярославль:
пляж «Подзеленье»;
Тверицкий пляж;
пляж в Норском.
Переславль-Залесский:
ДОЛ «Орленок-2»;
ДОЛ им.А.К. Айламазяна;
центральный пляж.
Большесельский муниципальный округ:
на берегу реки Юхоть.
Борисоглебский муниципальный округ:
ДОЛ «Орленок»на р. Устье;
ДОЛ «Звездочка» на р. Устье.
Брейтовский муниципальный округ:
центр водного спорта «Ветрено»;
Брейтово на реке Сить.
Гаврилов-Ямский муниципальный округ:
река Которосль в городе Гаврилов Ям.
Даниловский муниципальный округ:
водоем в поселке Горушка.
Любимский муниципальный округ:
пляж «Останково»на реке Обнора.
Мышкинский муниципальный округ:
городской пляж в городе Мышкин.
Некоузский муниципальный округ:
село Верхнее Никульское;
поселок Борок;
село Сменцево.
Некрасовский муниципальный округ:
река Солоница в Некрасовском;
Волга в Красном Профинтерне.
Пошехонский муниципальный округ:
база «Чудной двор»на реке Согожа в Пошехонье.
Ростовский муниципальный округ:
поселок Семибратово на реке Устье.
Рыбинский муниципальный округ:
пляж «Каменники» Каменниковского с/п;
пляж «Огарково» в деревне Волково в Огарковском с/п;
пляж «Глебово» в Глебовском с/п;
Рыбинское вдхр. у деревни Свингино Судоверфьского с/п.
Тутаевский муниципальный округ:
городской пляж в Тутаеве.
Угличский муниципальный округ:
городской пляж в Угличе.
Ярославский муниципальный округ:
пляж в поселке Михайловский;
пляж «ЯрБайкал» на Прусовских карьерах.