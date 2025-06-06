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Экология Пляжи подготовили, а купаться нельзя? Роспотребнадзор сделал заявление о воде в реках Ярославля

Пляжи подготовили, а купаться нельзя? Роспотребнадзор сделал заявление о воде в реках Ярославля

Специалисты опубликовали результаты лабораторных исследований

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4 комментария
Можно ли купаться на пляжах Ярославля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМожно ли купаться на пляжах Ярославля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Можно ли купаться на пляжах Ярославля

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что купаться на пляжах Ярославля опасно. Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» 19 мая и 26 мая 2025 отобрали пробы в Волге на 1-й Норской набережной и Тверицком пляже, а также на Центральном пляже в Которосли.

«Согласно результатам лабораторных исследований проб воды, качество воды водных объектов в местах купания не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», — рассказали в ярославском управлении Роспотребнадзора.

Специалисты управления Роспотребнадзора не рекомендуют купаться на данных пляжах. Местным властям предложили установить запрещающие аншлаги.

Ранее в правительстве Ярославской области назвали список официальных пляжей в регионе по каждому району.

Список пляжей Ярославской области

Ярославль:

  • пляж «Подзеленье»;

  • Тверицкий пляж;

  • пляж в Норском.

Переславль-Залесский:

  • ДОЛ «Орленок-2»;

  • ДОЛ им.А.К. Айламазяна;

  • центральный пляж.

Большесельский муниципальный округ:

  • на берегу реки Юхоть.

Борисоглебский муниципальный округ:

  • ДОЛ «Орленок»на р. Устье;

  • ДОЛ «Звездочка» на р. Устье.

Брейтовский муниципальный округ:

  • центр водного спорта «Ветрено»;

  • Брейтово на реке Сить.

Гаврилов-Ямский муниципальный округ:

  • река Которосль в городе Гаврилов Ям.

Даниловский муниципальный округ:

  • водоем в поселке Горушка.

Любимский муниципальный округ:

  • пляж «Останково»на реке Обнора.

Мышкинский муниципальный округ:

  • городской пляж в городе Мышкин.

Некоузский муниципальный округ:

  • село Верхнее Никульское;

  • поселок Борок;

  • село Сменцево.

Некрасовский муниципальный округ:

  • река Солоница в Некрасовском;

  • Волга в Красном Профинтерне.

Пошехонский муниципальный округ:

  • база «Чудной двор»на реке Согожа в Пошехонье.

Ростовский муниципальный округ:

  • поселок Семибратово на реке Устье.

Рыбинский муниципальный округ:

  • пляж «Каменники» Каменниковского с/п;

  • пляж «Огарково» в деревне Волково в Огарковском с/п;

  • пляж «Глебово» в Глебовском с/п;

  • Рыбинское вдхр. у деревни Свингино Судоверфьского с/п.

Тутаевский муниципальный округ:

  • городской пляж в Тутаеве.

Угличский муниципальный округ:

  • городской пляж в Угличе.

Ярославский муниципальный округ:

  • пляж в поселке Михайловский;

  • пляж «ЯрБайкал» на Прусовских карьерах.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пляжи Купание Роспотребнадзор
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Комментарии
4
Гость
51 минута
А есть информация в каком году в последний раз вода соответствовала эпид нормам?
Гость
25 минут
Если Власти не могут привести в санитарные нормы воду в районах Пляжного отдыха, то им необходимо озадачиться оборудованием ДУШЕВЫХ установок и беспрерывной подачей воды в жаркое время суток. Запрещать научились, а качественно устраивать отдых пока ещё нет.
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