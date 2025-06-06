Пляжи подготовили, а купаться нельзя? Роспотребнадзор сделал заявление о воде в реках Ярославля

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что купаться на пляжах Ярославля опасно. Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» 19 мая и 26 мая 2025 отобрали пробы в Волге на 1-й Норской набережной и Тверицком пляже, а также на Центральном пляже в Которосли.