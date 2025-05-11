Даже съедобные грибы могут быть опасны: что нужно знать, чтобы не отравиться

С виду хорошие грибы способны нанести серьезный вред здоровью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Во многих регионах России уже открылся грибной сезон и любители тихой охоты направились в леса за своей добычей. Однако стоит помнить, что даже абсолютно съедобные грибы могут стать причиной отравления или других проблем со здоровьем. Расскажем подробнее, что нужно знать перед сбором.

В первую очередь важно обращать внимание, где растут грибы. Их нельзя собирать:

Возле дорог. Грибы активно накапливают тяжелые металлы и токсины из выхлопных газов автомобилей. Даже лесная дорога, особенно рядом с оживленными трассами, делает любые грибы небезопасными для употребления. Рядом с промышленными зонами и предприятиями. Точно так же, как возле дорог, грибы вблизи заводов и фабрик аккумулируют вредные вещества из почвы и воздуха. В городских парках и скверах. Городская среда насыщена химическими веществами, гербицидами и другими загрязнениями, что превращает даже съедобные грибы в источник опасности. На участках, обработанные пестицидами. Если известно, что территория обрабатывалась ядохимикатами, такие места лучше избегать. В запретных зонах радиационного загрязнения. После аварий на АЭС (например, Чернобыль), районы радиоактивного заражения остаются опасным местом для сбора любых продуктов питания, включая грибы.

Помимо места сбора, стоит обратить на внешний вид грибов, повреждения насекомыми или червями.

«Наличие личинок насекомых ухудшает качество гриба и снижает безопасность продукта», — рассказал Городским медиа лектор российского общества «Знание», популяризатор науки, преподаватель биологии, анатомии и физиологии человека Сергей Подковальников.

Важным признаком также является старость и порча. По словам эксперта, перезрелые, поврежденные плесенью или гнилые грибы содержат опасные микроорганизмы и продукты разложения белка, способные вызвать отравление.

Нужно точно знать, как правильно обрабатывать грибы, подчеркнул популяризатор науки.

«Многие из них требуют специальной обработки (варка, замачивание). Неправильно приготовленные грибы могут содержать ядовитые вещества, хотя изначально были съедобными видами», — объяснил Подковальников.