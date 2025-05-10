«Туристы ежегодно увозят тоннами»: почему не стоит забирать ракушки с моря

Одни отдыхающие (или, как называют их местные, «бздыхи» или «отдыхайки») любят собирать ракушки на пляжах Черного и Азовского моря. Другие, ленивые или богатые, предпочитают покупать такие сувениры. Но суть одна: ракушки вывозят в огромных количествах. Биолог Николай Онистратенко рассказал V1.RU, какие раковины выбирают, почему та из них, что цветная, может быть из другого водоема и стоит ли класть находки в аквариумы.
Николай Онистратенко — биолог, доцент кафедры экологии и природопользования Волгоградского государственного университета (ВолГУ).
Сувенирные ракушки могут быть с другого конца света
Зачастую на побережьях Краснодарского края можно встретить ракушки не больше пяти сантиметров в диаметре. Они маленькие, невзрачные и совершенно не похожи на те разноцветные гигантские раковины, которые продаются в сувенирных лавках Черноморского побережья.
— Да, конечно, эти ракушки все с Черного моря, — горячо уверяет одна из продавщиц в Анапе. Она протягивает самую дорогую зеленую ракушку за 1000 рублей. — Вот эти разбирают быстро. Последние остались. Есть разных цветов, размеров, форм. Лучше возьмите наборчик, тут и морская звезда есть. Самая настоящая. Черноморская!
В соседней лавке что-то мастерит мужичок лет шестидесяти. У него ракушки и одинокие, и целыми композициями.
— Цветные ракушки в Черном море? Кто вам такую ерунду сказал, — смеется продавец. — Тут же сероводород. В наших ракушках цвета быть не может. Всё цветное, что вы видите на прилавках, — тихоокеанская ракушка. Вот кораблики из раковин я сам делаю. Это уже как раз черноморская ракушка, и крабики тоже наши. Завтра приходите: я морского конька сделаю и выставлю на продажу. Только с 12:00, а то, сами понимаете, — дача.
Биолог Николай Онистратенко подтверждает, что в сувенирных лавках зачастую продаются ракушки откуда угодно, но только не из Черного моря.
— Большая часть, что лежит на лотках в Анапе, Сочи и прочих Темрюках, привозная, из тропических и дальневосточных вод. Это каури и всякие трохусы, — говорит Николай Онистратенко. — Да, в Черном море встречаются моллюски с яркими цветными раковинами. Однако преобладают всё же покровительственные цвета.
Каури — название группы мелких и крупных морских улиток семейства Cypraeidae. Раковина характеризуется гладкой поверхностью и ярким цветом, часто с оранжевыми или желтыми оттенками. Размеры могут варьироваться, но обычно достигают от 2 до 10 см в длину.
А вот яркие, цветные и большие гребешки, кстати, водятся и в Черном море. Существует даже краснокнижный гребешок черноморский.
— Определенный обмен такими сувенирами был и в советское время. Он шел как между дружественными странами (Вьетнам, Куба, Индия), так и внутри страны (северные моря, тихоокеанское побережье Союза), — подмечает Николай Онистратенко. — Но гребешки, которые продавали тогда, и те, что продают сейчас, похожи на черноморские. Отличие местных от привозных простое: у черноморских яркий белый или телесный окрас раковины, без узоров, а если они есть, то обычно неяркие, черно-серые.
Местные ракушки
По словам биолога, на берегу Черного и Азовского моря встречается не так много разновидностей раковин. Есть рапаны, митилястеры мидий и устриц, различные сердцевидки, триции, теллины, венерки и питары. Но брать их с собой, особенно пакетами и килограммами, биолог не советует.
— Я не рекомендую забирать с моря камни и раковины, тем более в промышленных количествах, — говорит Николай Онистратенко. — Они таким образом выпадают из естественного материального круговорота, свойственного данной местности. Конечно, взятая одним отдыхающим на память ракушка — ничтожный ущерб. Однако ежегодно на побережье отдыхают сотни тысяч людей. Имеют место и случаи безудержного собирательства и коммерческой добычи раковин в значительном масштабе. В итоге с побережья их вывозят десятками, а то и сотнями тонн за сезон.
Если же брать на память раковину с Черного или Азовского моря, биолог советует позаимствовать домик у рапан.
— Эта раковина наиболее декоративна и узнаваема, — отмечает Николай Онистратенко. — Можно ее найти или купить в лавке сувениров. Обработанная и покрытая лаком раковина рапаны весьма декоративна. Последнее, кстати, предпочтительнее: раковина будет качественно промыта, вычищена и залакирована. Часто найденная на берегу ракушка содержит органические остатки. Через пару дней в тепле начинаются гнилостные процессы.
Содержимым крупной раковины может с легкостью провонять весь багаж, а потом и жилье.
Рапаны бывают разные. Чаще всего на берегах Анапы встречается рапана венозная. Это распространенный, но чужеродный для Черного моря вид, который, прижившись на новой территории, активно распространяется, угрожая местной природе.
— Этот хищник родом из Юго-Восточной Азии расселился по всему миру. Ракушку можно положить в муравейник. Там ее вычистят за сутки до блеска. Или, как вариант, надолго оставить ее на солнце, или тщательно выварить, вычистить и выполоскать. Но потом придется всё равно подержать на открытом воздухе, — говорит Николай Онистратенко.
Кстати, продавцы сувенирных лавок Анапы не рекомендуют собирать в этом сезоне рапан из-за разлива нефти 15 декабря 2024 года. Напомним, во время шторма в Керченском проливе разломились на части два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В корпусе «Волгонефти-212» образовалась пробоина, после чего корабль разломило пополам и он пошел ко дну. У «Волгонефти-239» корпус тоже развалился на две части. Кормовую часть танкера позже выбросило на мель, а носовая — затонула. Тысячи тонн мазута попали в воду и вызвали тяжелейшие последствия — от загрязнения пострадали птицы и дельфины, а уникальные песчаные пляжи Анапы оказались под слоем нефтепродуктов.
— В этом году рапаны валяются и никто их не собирает, — говорит продавец, продолжая невозмутимо составлять композицию из ракушек. — Они никому не нужны. В аквариум не положишь, так как они теперь нефтесодержащие. Да, какие-то очистили, но нефть в себя они всё же набрали. И пахнут не морем, а мазутом.
Сувенир с моря в аквариуме лишний!
Николай Онистратенко рекомендует сразу не помещать раковины в аквариум по трем причинам:
Растворяясь, они повышают жесткость воды.
В извилистых ходах иногда застревают и погибают рыбки.
Есть вероятность заноса в аквариум смертельно опасных заболеваний.
— Но если нельзя, но очень хочется, то всё же можно, — прищуриваясь и на полтона тише говорит биолог. — В этом случае прежде всего стоит убедиться в том, что ракушки нелакированные. Очень рекомендую подержать их денек в растворе лекарства от ихтиоза — его продают в зоомагазинах. Потом ракушки следует тщательно прополоскать и уже после этого сложить в аквариум.
Можно же их просто бросить в воду и надеяться, что всё будет хорошо.
Биолог признаётся, что и у него на полках — пара привезенных с Черного моря рапан, а несколько заморских экзотов лежит в аквариуме. Но, по словам Николая Онистратенко, красивая раковина в аквариуме быстро теряет привлекательный вид и может даже исчезнуть.
— Рыбам от ракушек с моря, если на них нет заразы, ничего не будет, — объясняет биолог. — Ракушка со временем покроется водорослевыми наростами и растворится. Обычно вода в аквариуме имеет слабокислую реакцию. Она будет постепенно растворять соли кальция, из которых состоит раковина. Процесс долгий. Постепенно раковина истончится, покроется выемками и разрушится.
Ранее Николай Онистратенко побывал на пляжах Анапы и рассказал, как после выбросов мазута находят, спасают и реабилитируют птиц, что произошло с дельфинами, а также в каком состоянии берег, куда вот-вот хлынут десятки тысяч изголодавшихся по морюшку курортников.
Привозите с моря ракушки?