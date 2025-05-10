«Туристы ежегодно увозят тоннами»: почему не стоит забирать ракушки с моря

Найти уникальную ракушку не так-то просто Источник: Арина Рязанова / V1.RU











Одни отдыхающие (или, как называют их местные, «бздыхи» или «отдыхайки») любят собирать ракушки на пляжах Черного и Азовского моря. Другие, ленивые или богатые, предпочитают покупать такие сувениры. Но суть одна: ракушки вывозят в огромных количествах. Биолог Николай Онистратенко рассказал V1.RU, какие раковины выбирают, почему та из них, что цветная, может быть из другого водоема и стоит ли класть находки в аквариумы.

Николай Онистратенко — биолог, доцент кафедры экологии и природопользования Волгоградского государственного университета (ВолГУ).

Сувенирные ракушки могут быть с другого конца света

Ракушки в сувенирных лавках сильно отличаются от тех, которые можно найти на песчаных пляжах Источник: Арина Рязанова / V1.RU











Зачастую на побережьях Краснодарского края можно встретить ракушки не больше пяти сантиметров в диаметре. Они маленькие, невзрачные и совершенно не похожи на те разноцветные гигантские раковины, которые продаются в сувенирных лавках Черноморского побережья.

— Да, конечно, эти ракушки все с Черного моря, — горячо уверяет одна из продавщиц в Анапе. Она протягивает самую дорогую зеленую ракушку за 1000 рублей. — Вот эти разбирают быстро. Последние остались. Есть разных цветов, размеров, форм. Лучше возьмите наборчик, тут и морская звезда есть. Самая настоящая. Черноморская!

Продавец за отдельную цену обещает и на камне, и на ракушке написать «Анапа» и покрыть сувенир лаком Источник: Арина Рязанова / V1.RU











В соседней лавке что-то мастерит мужичок лет шестидесяти. У него ракушки и одинокие, и целыми композициями.

— Цветные ракушки в Черном море? Кто вам такую ерунду сказал, — смеется продавец. — Тут же сероводород. В наших ракушках цвета быть не может. Всё цветное, что вы видите на прилавках, — тихоокеанская ракушка. Вот кораблики из раковин я сам делаю. Это уже как раз черноморская ракушка, и крабики тоже наши. Завтра приходите: я морского конька сделаю и выставлю на продажу. Только с 12:00, а то, сами понимаете, — дача.

3000 и даже 4000 рублей стоят порой сувенирные ракушки. Назвать их местными могут только продавцы, но не биологи Источник: Арина Рязанова / V1.RU











Биолог Николай Онистратенко подтверждает, что в сувенирных лавках зачастую продаются ракушки откуда угодно, но только не из Черного моря.

— Большая часть, что лежит на лотках в Анапе, Сочи и прочих Темрюках, привозная, из тропических и дальневосточных вод. Это каури и всякие трохусы, — говорит Николай Онистратенко. — Да, в Черном море встречаются моллюски с яркими цветными раковинами. Однако преобладают всё же покровительственные цвета.

Ракушка каури стоит 100 рублей, но к Черному морю она совершенно не относится Источник: Арина Рязанова / V1.RU











Каури — название группы мелких и крупных морских улиток семейства Cypraeidae. Раковина характеризуется гладкой поверхностью и ярким цветом, часто с оранжевыми или желтыми оттенками. Размеры могут варьироваться, но обычно достигают от 2 до 10 см в длину.

Некоторые продавцы сами делают сувениры как из местного, так и из привозного сырья Источник: Арина Рязанова / V1.RU











А вот яркие, цветные и большие гребешки, кстати, водятся и в Черном море. Существует даже краснокнижный гребешок черноморский.

— Определенный обмен такими сувенирами был и в советское время. Он шел как между дружественными странами (Вьетнам, Куба, Индия), так и внутри страны (северные моря, тихоокеанское побережье Союза), — подмечает Николай Онистратенко. — Но гребешки, которые продавали тогда, и те, что продают сейчас, похожи на черноморские. Отличие местных от привозных простое: у черноморских яркий белый или телесный окрас раковины, без узоров, а если они есть, то обычно неяркие, черно-серые.

Местные ракушки

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По словам биолога, на берегу Черного и Азовского моря встречается не так много разновидностей раковин. Есть рапаны, митилястеры мидий и устриц, различные сердцевидки, триции, теллины, венерки и питары. Но брать их с собой, особенно пакетами и килограммами, биолог не советует.

— Я не рекомендую забирать с моря камни и раковины, тем более в промышленных количествах, — говорит Николай Онистратенко. — Они таким образом выпадают из естественного материального круговорота, свойственного данной местности. Конечно, взятая одним отдыхающим на память ракушка — ничтожный ущерб. Однако ежегодно на побережье отдыхают сотни тысяч людей. Имеют место и случаи безудержного собирательства и коммерческой добычи раковин в значительном масштабе. В итоге с побережья их вывозят десятками, а то и сотнями тонн за сезон.

Ракушка рапаны на центральном пляже Анапы Источник: Арина Рязанова / V1.RU











Если же брать на память раковину с Черного или Азовского моря, биолог советует позаимствовать домик у рапан.

— Эта раковина наиболее декоративна и узнаваема, — отмечает Николай Онистратенко. — Можно ее найти или купить в лавке сувениров. Обработанная и покрытая лаком раковина рапаны весьма декоративна. Последнее, кстати, предпочтительнее: раковина будет качественно промыта, вычищена и залакирована. Часто найденная на берегу ракушка содержит органические остатки. Через пару дней в тепле начинаются гнилостные процессы.

Содержимым крупной раковины может с легкостью провонять весь багаж, а потом и жилье. Николай Онистратенко биолог

Рапаны бывают разные. Чаще всего на берегах Анапы встречается рапана венозная. Это распространенный, но чужеродный для Черного моря вид, который, прижившись на новой территории, активно распространяется, угрожая местной природе.

— Этот хищник родом из Юго-Восточной Азии расселился по всему миру. Ракушку можно положить в муравейник. Там ее вычистят за сутки до блеска. Или, как вариант, надолго оставить ее на солнце, или тщательно выварить, вычистить и выполоскать. Но потом придется всё равно подержать на открытом воздухе, — говорит Николай Онистратенко.

На фото две рапаны венозных. Маленькая совсем толком и не пожила Источник: Арина Рязанова / V1.RU











Кстати, продавцы сувенирных лавок Анапы не рекомендуют собирать в этом сезоне рапан из-за разлива нефти 15 декабря 2024 года. Напомним, во время шторма в Керченском проливе разломились на части два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В корпусе «Волгонефти-212» образовалась пробоина, после чего корабль разломило пополам и он пошел ко дну. У «Волгонефти-239» корпус тоже развалился на две части. Кормовую часть танкера позже выбросило на мель, а носовая — затонула. Тысячи тонн мазута попали в воду и вызвали тяжелейшие последствия — от загрязнения пострадали птицы и дельфины, а уникальные песчаные пляжи Анапы оказались под слоем нефтепродуктов.

— В этом году рапаны валяются и никто их не собирает, — говорит продавец, продолжая невозмутимо составлять композицию из ракушек. — Они никому не нужны. В аквариум не положишь, так как они теперь нефтесодержащие. Да, какие-то очистили, но нефть в себя они всё же набрали. И пахнут не морем, а мазутом.

Сувенир с моря в аквариуме лишний!

В Азовском море встречается триция. Ее легко встретить в Черном море на глубине до 30 метров вдоль всех берегов Источник: Арина Рязанова / V1.RU











Николай Онистратенко рекомендует сразу не помещать раковины в аквариум по трем причинам:

Растворяясь, они повышают жесткость воды. В извилистых ходах иногда застревают и погибают рыбки. Есть вероятность заноса в аквариум смертельно опасных заболеваний.

— Но если нельзя, но очень хочется, то всё же можно, — прищуриваясь и на полтона тише говорит биолог. — В этом случае прежде всего стоит убедиться в том, что ракушки нелакированные. Очень рекомендую подержать их денек в растворе лекарства от ихтиоза — его продают в зоомагазинах. Потом ракушки следует тщательно прополоскать и уже после этого сложить в аквариум.

Можно же их просто бросить в воду и надеяться, что всё будет хорошо. Николай Онистратенко биолог

Биолог признаётся, что и у него на полках — пара привезенных с Черного моря рапан, а несколько заморских экзотов лежит в аквариуме. Но, по словам Николая Онистратенко, красивая раковина в аквариуме быстро теряет привлекательный вид и может даже исчезнуть.

— Рыбам от ракушек с моря, если на них нет заразы, ничего не будет, — объясняет биолог. — Ракушка со временем покроется водорослевыми наростами и растворится. Обычно вода в аквариуме имеет слабокислую реакцию. Она будет постепенно растворять соли кальция, из которых состоит раковина. Процесс долгий. Постепенно раковина истончится, покроется выемками и разрушится.

Ракушки на пляже Анапы выглядят так Источник: Арина Рязанова / V1.RU











Ранее Николай Онистратенко побывал на пляжах Анапы и рассказал, как после выбросов мазута находят, спасают и реабилитируют птиц, что произошло с дельфинами, а также в каком состоянии берег, куда вот-вот хлынут десятки тысяч изголодавшихся по морюшку курортников.