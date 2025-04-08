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Экология Обмеление Волги эксперт «Такого наполнения не будет»: что ждет Каспийское море из-за обмеления Волги

«Такого наполнения не будет»: что ждет Каспийское море из-за обмеления Волги

Ответил гидролог Александр Цветков

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27 комментариев
Волга обмелела не только в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВолга обмелела не только в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Волга обмелела не только в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бесснежная зима принесла за собой последствия в виде обмеления Волги — главной реки России. Крупная судоходная магистраль отошла от берегов на несколько метров. Там, где была вода, теперь — песчаные проплешины.

Одна из крупнейших рек России впадает в Каспийское море. Что будет с ним, если бассейн Волги продолжит уменьшаться?

Научный сотрудник лаборатории гидрологии и гидрохимии Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина Российской академии наук Александр Цветков рассказал: перед тем как оказаться в Каспийском море, воды Волги проходят несколько водохранилищ.

«До Каспийского моря им еще дотечь надо. В каскаде Волжско-Камских водохранилищ есть два самых крупных: Рыбинское и Куйбышевское. Они выполняют много функций, в частности служат накопителями воды для осуществления судоходства в Чебоксарском водохранилище. Потому что оно не дошло до проективной отметки. А еще на Нижней Волге дальше Волгограда, потому что там тоже происходит обмеление дельты и занесение ее песком», — пояснил в беседе с 76.RU Александр Цветков.

Воды Волги поочередно попадают в водохранилища, расположенные на ней | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВоды Волги поочередно попадают в водохранилища, расположенные на ней | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Воды Волги поочередно попадают в водохранилища, расположенные на ней

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Один из важных объектов, связанных с Волгой, — судоходный канал в Дон. Там воды тоже не так уж и много, рассказал ученый. Ситуацию спасают водохранилища.

«Поэтому говорить, дойдет вода до Каспия или не дойдет, очень сложно», — добавил ученый.

Так что же с морем?

Волга — крупная, но не единственная река, впадающая в Каспийское море. Его питают больше ста больших и малых рек. Из них принято выделять несколько крупных. В их числе река Урал. Она берет начало на одной из вершин хребта Уралтау.

Она отчасти и спасает ситуацию с мелководьем на Волге. Ее бассейн, напротив, активно наполняется в последнее время.

«Такого наполнения, как от Волги, конечно, не будет. Но, в принципе, она принесет свою воду. Плюс по Волжско-Камскому каскаду у нас есть еще Кама, вы про нее тоже не забывайте. И на Каме, по прогнозам Гидромета, порядка 60% снега оставалось на 20 марта», — рассказал Александр Цветков.

То есть, помимо Волги, у Каспийского моря есть еще достаточно притоков. Пересыхание ему не грозит.

Тем временем эксперты озабочены обмелением Волги. Некоторые из них даже считают, что, помимо погоды, причиной мелководья стал каскад ГЭС. А другие говорят, что станции, напротив, регулируют ситуацию.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Обмеление Волги Каспийское море Река ГЭС
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Комментарии
27
Гость
21 час
Не бесснежная зима , а отсутствии мозгов у так называемых специалистов!!!!
Гость
16 часов
Ничего вечного нет! Надо восстанавливать и создавать новое, а не гнать нефть, газ, ресурсы и деньгт за бугор.
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