«Такого наполнения не будет»: что ждет Каспийское море из-за обмеления Волги

Бесснежная зима принесла за собой последствия в виде обмеления Волги — главной реки России. Крупная судоходная магистраль отошла от берегов на несколько метров. Там, где была вода, теперь — песчаные проплешины.
Одна из крупнейших рек России впадает в Каспийское море. Что будет с ним, если бассейн Волги продолжит уменьшаться?
Научный сотрудник лаборатории гидрологии и гидрохимии Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина Российской академии наук Александр Цветков рассказал: перед тем как оказаться в Каспийском море, воды Волги проходят несколько водохранилищ.
«До Каспийского моря им еще дотечь надо. В каскаде Волжско-Камских водохранилищ есть два самых крупных: Рыбинское и Куйбышевское. Они выполняют много функций, в частности служат накопителями воды для осуществления судоходства в Чебоксарском водохранилище. Потому что оно не дошло до проективной отметки. А еще на Нижней Волге дальше Волгограда, потому что там тоже происходит обмеление дельты и занесение ее песком», — пояснил в беседе с 76.RU Александр Цветков.
Один из важных объектов, связанных с Волгой, — судоходный канал в Дон. Там воды тоже не так уж и много, рассказал ученый. Ситуацию спасают водохранилища.
«Поэтому говорить, дойдет вода до Каспия или не дойдет, очень сложно», — добавил ученый.
Так что же с морем?
Волга — крупная, но не единственная река, впадающая в Каспийское море. Его питают больше ста больших и малых рек. Из них принято выделять несколько крупных. В их числе река Урал. Она берет начало на одной из вершин хребта Уралтау.
Она отчасти и спасает ситуацию с мелководьем на Волге. Ее бассейн, напротив, активно наполняется в последнее время.
«Такого наполнения, как от Волги, конечно, не будет. Но, в принципе, она принесет свою воду. Плюс по Волжско-Камскому каскаду у нас есть еще Кама, вы про нее тоже не забывайте. И на Каме, по прогнозам Гидромета, порядка 60% снега оставалось на 20 марта», — рассказал Александр Цветков.
То есть, помимо Волги, у Каспийского моря есть еще достаточно притоков. Пересыхание ему не грозит.
Тем временем эксперты озабочены обмелением Волги. Некоторые из них даже считают, что, помимо погоды, причиной мелководья стал каскад ГЭС. А другие говорят, что станции, напротив, регулируют ситуацию.