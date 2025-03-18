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Экология «Если вы с пляжа — наденьте бахилы»: биолог рассказал о спасении Анапы и Черного моря от разлива мазута

«Если вы с пляжа — наденьте бахилы»: биолог рассказал о спасении Анапы и Черного моря от разлива мазута

Как возвращают к жизни птиц, что произошло с дельфинами, а также в каком состоянии берег

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5 комментариев
Известный биолог на берегу Чёрного моря | Источник: Николай ОнистратенкоИзвестный биолог на берегу Чёрного моря | Источник: Николай Онистратенко

Известный биолог на берегу Чёрного моря

Источник:

Волонтеры и специалисты применяют различные методы для оказания помощи пострадавшим птицам от разлива тысячи тонн мазута в Чёрном море. Студенты и преподаватели вузов страны не смогли остаться в стороне. Знаменитый биолог и доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко нашим коллегам из V1.RU рассказал как именно находят, спасают и реабилитируют птиц, что произошло с дельфинами, а также в каком состоянии находится берег прямо сейчас.

Поимка птиц

Знаменитый биолог спасает птиц от разлива мазута в Анапе

Источник:

В поездку по спасению Анапы от экологической катастрофы приехали 17 студентов-волонтёров. Вся группа работала в центре помощи птицам, который базируется в детском лечебно-оздоровительном лагере «Полярные зори».

— Все распределились по разным отделениям, работали в разные смены. В общем и целом — спасали птиц, — рассказывает Николай Онистратенко. — В свободное время мы успели походить по Анапе, а также изучить берег, чтобы составить впечатление о происходящем и собрать данные для научной работы.

Группа студентов отправляется спасать птиц | Источник: Кафедра экологии и природопользования ВолГУГруппа студентов отправляется спасать птиц | Источник: Кафедра экологии и природопользования ВолГУ

Группа студентов отправляется спасать птиц

Источник:

Поимкой птиц занимаются вручную волонтёры и сотрудники служб, а также просто неравнодушные граждане. По словам биолога, среди добровольцев уже выделилась группа опытных и умелых ловцов.

— Среди пострадавших птиц в основном — водоплавающие. Ловят их на берегу  — в воде это делать запрещено. Это опасно и для птиц, и для людей, — говорит научный сотрудник. —  Птицы пытаются сбежать — уходят дальше в воду и могут погибнуть. А ловля в море, особенно зимой, может быть опасна и для человека.

<p>Николай Онистратенко</p><p>Николай Онистратенко</p>

Воздействие мазута разрушает нервную систему птиц. Страдают выделительная и пищеварительные системы, лёгкие и сердце. Меняется формула крови

Обычно ещё в момент поимки люди связываются с волонтёрским штабом, сообщают о поимке, описывают птицу и ее состояние, получают инструкции по правильному отлову и по транспортировке. Пойманную птицу срочно везут в центры помощи птицам (часто на такси или связавшись с автоволонтерами).

— К приезду птицы команда уже готова, — рассказывает биолог. — Птиц везут в удобных картонных коробках, не стесняющих движения, но защищающих от внешнего воздействия и предохраняющих от побега. В закрытой коробке птица не видит пугающих предметов и обычно сидит спокойно.

Чомгу пытаются спасти от мазута | Источник: Николай ОнистратенкоЧомгу пытаются спасти от мазута | Источник: Николай Онистратенко

Чомгу пытаются спасти от мазута

Источник:

По словам Николая Онистратенко, отравленную птицу от неотравленной определить легко. Здоровая благополучная птица к себе человека не подпустит и поймать себя не даст. Если птица малоподвижна, дезориентирована, не может или даже не пытается улететь при попытке поймать, то она скорее всего в беде.

— Она вялая, иногда мечется, при попытке взлететь разбивается о препятствия, — подмечает биолог. — Часто неподвижно сидит на берегу, постепенно замерзая или попадая в зубы хищникам и падальщикам.

<p>Николай Онистратенко</p><p>Николай Онистратенко</p>


Травмы головы, а также отравление часто приводят к последующим инсультам, которые «догоняют» птицу через несколько дней.

Учитывая сложившуюся на побережье ситуацию, в подавляющем большинстве случаев такие птицы пострадали от действия мазута.

— Мазут попадает с отравленной рыбой, при чистке оперения, проникая через кожу и лёгкие. Иногда на теле птицы видны единичные небольшие пятна,  — объясняет Николай Онистратенко. —  Бывает, что птица представляет собой буквально комок застывшего мазута. Степень загрязнения разнится. Рефлекторно очищая оперение, птица сглатывает мазут. Он меняет свойства оперения. Из-за этого животное теряет плавучесть, не может нормально летать, прилипает к песку и предметам.

Оказание помощи

Студенты ВолГУ стали волонтёрами и спасают птиц в Анапе | Источник: Кафедра экологии и природопользования ВолГУСтуденты ВолГУ стали волонтёрами и спасают птиц в Анапе | Источник: Кафедра экологии и природопользования ВолГУ

Студенты ВолГУ стали волонтёрами и спасают птиц в Анапе

Источник:

За эти три месяца работы на месте катастрофы появился алгоритм помощи птицам. Он не догма. При обсуждении новых предложений, внесённых квалифицированными специалистами или опытными волонтёрами, может быть дополнен.

— Помощь оказывается строго в присутствии и при контроле представителей Минприроды и Госветслужбы, — акцентирует внимание Николай Онистратенко. — Прибывшую птицу и координаты волонтёра записывают в штабе. Птицу осматривают, фотографируют, заносят в реестр. Это занимает буквально минуты. Сразу начинают первичную обработку — чистят клюв, дыхательные пути, глаза, дают сорбент. После этого птицу направляют на мойку, где тщательно отмывают от малейших следов мазута.

В море отлавливают птиц специалисты | Источник: Николай ОнистратенкоВ море отлавливают птиц специалисты | Источник: Николай Онистратенко

В море отлавливают птиц специалисты

Источник:

Технологии мойки меняются. Но биолог Николай Онистратенко отмечает, что всегда используется «Фэйри». Так как он позволяет удалить нефтяные загрязнения.

— После строгого контрольного осмотра птица передаётся на сушку и в стационар для дальнейшего содержания и восстановления, — поэтапно объясняет научный сотрудник. — Попав в эту систему, птица не может быть просто выпущена. Она строго учитывается, имеет уже свою «историю болезни». Её контролирует Минприроды.

Каждая птица попавшая в руки биологу была тщательно проверена и вылечена | Источник: Николай ОнистратенкоКаждая птица попавшая в руки биологу была тщательно проверена и вылечена | Источник: Николай Онистратенко

Каждая птица попавшая в руки биологу была тщательно проверена и вылечена

Источник:

Дальнейшее восстановление занимает длительное время. Птицу кормят, контролируют её состояние. Регулярно проверяют не только её вес и жизненные показатели, но и восстановление функции копчиковой железы.

— Именно она вырабатывает жирный секрет, который птица разносит при чистке по всему оперению, — подмечает биолог. — Такое перо становится плотной водостойкой бронёй, которая не даёт намокнуть. Птица сможет сохранить тепло в сухом подпушке, а также будет нормально держаться на воде. Только в этом случае выздоровевшее животное сможет жить в дикой природе, и может быть выпущено по решению общей комиссии.

Состояние пляжей

15 декабря 2024 года в черном море произошла экологическая катастрофа | Источник: Николай Онистратенко15 декабря 2024 года в черном море произошла экологическая катастрофа | Источник: Николай Онистратенко

15 декабря 2024 года в черном море произошла экологическая катастрофа

Источник:

Первые дни после аварии волонтёры выходили на берег и собирали мазут с песком в мешки. В свою первую поездку в январе Николай Онистратенко даже видел людей с обычными дуршлагами. Они пробовали просеять пляж вручную.

— Но такие поиски лучшего решения быстро приводили к систематизации опыта. Включились специалисты и ученые Службы предоставили технику, — описывает биолог. — Сейчас на косе можно наблюдать романтическую картину. У воды находятся рядком мольберты, у которых стоят люди в «касперах». Они кидают на мольберты грязный песок. Натянутая под уклоном металлическая сетка позволяет песчинкам просыпаться на берег, а мазутные агрегаты задерживает.

Сети Каляева на берегу Чёрного моря | Источник: Кафедра экологии и природопользования ВолГУСети Каляева на берегу Чёрного моря | Источник: Кафедра экологии и природопользования ВолГУ

Сети Каляева на берегу Чёрного моря

Источник:

По словам Николай Онистатенко, работают и механизированные грохоты, питающиеся от электрических или бензиновых двигателей и очищающие песок в серьёзных масштабах.
По берегу вдаль к горизонту уходят траншеи насыпанные песчаные валы, на которых лежат мелкоячеистые сети Каляева. Они улавливают мазут, который выносится волнами.

— Мазут очень хитрый — мелкими незаметными крупицами пристает к обуви, к одежде, — предупреждает знаменитый биолог. — А в тепле помещения растапливается и начинает всё пачкать. Чёрные следы встречаются не только на набережной, но и на улицах в глубине города. Кое-где на заведениях видел объявления «Если вы с пляжа — наденьте бахилы» и ведерко с одноразовыми бахилами.

<p>Николай Онистратенко</p><p>Николай Онистратенко</p>


Температура воды сейчас низковата, так что в море лучше не заходить. Там сейчас работают лишь водолазы

Даже маленькие ракушки оказываются в липком мазуте | Источник: Кафедра экологии и природопользования ВолГУДаже маленькие ракушки оказываются в липком мазуте | Источник: Кафедра экологии и природопользования ВолГУ

Даже маленькие ракушки оказываются в липком мазуте

Источник:

По словам Николай Онистратенко, мазут М-100, который был разлит в ходе крушения двух танкеров, тяжелее воды. Он легко «набирает» в слоистую структуру воду, «сажает» на себя песчинки и ракушки. Мазут становится тяжелее и опускается на дно.

— Эти небольшие конкреции, «линзы», образуют скопления на дне и перемещаются, гонимые течением или штормовыми волнами. Могут выноситься на берег или «кочевать» в новые области моря, — поясняет доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. — При согревании воды мазут может разжижаться. Это ведь не одно вещество, а комплекс углеводородов. Часть из них может оставаться на дне. Часть — будут всплывать. Поэтому самым важным временем для уборки мазута является холодная зима и весна, когда плотные образования можно успеть собрать.

<p>Николай Онистратенко</p><p>Николай Онистратенко</p>

Предохраняться от замазучивания нужно всеми доступными способами: комбинезон, перчатки, бахилы, очки с респиратором. Пляжная мода этой зимой в Анапе затейливая

Побережье Анапы славится дельфинами, которые близко подплывают к берегу. Но разлив мазута повлиял и на их жизнь.

— С дельфинами всё непросто. На самом деле мы не так много и знаем о них. До сих пор, — с разочарованием говорит Николай Онистратенко. — Сейчас они появляются в виду берега. Время от времени дельфинов выносит на него. Такое случалось и раньше, до аварии. Теперь же часть пострадавших — жертвы отравления. Хотя многие дельфины ушли из этого района. Но это сложно сделать. Каждая стая имеет свои охотничьи угодья.

Состояние пляжа Анапы в марте 2025 года | Источник: Кафедра экологии и природопользования ВолГУСостояние пляжа Анапы в марте 2025 года | Источник: Кафедра экологии и природопользования ВолГУ

Состояние пляжа Анапы в марте 2025 года

Источник:

Напомним, 15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе разломились на части два построенных в Волгограде танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В корпусе «Волгонефти-212» образовалась пробоина, после чего корабль разломило пополам, и он пошел ко дну. У «Волгонефти-239» тоже разломался корпус на две части. Кормовую часть танкера позже выбросило на мель, а носовая — затонула. Тысячи тонн мазута попали в воду и вызвали тяжелейшие последствия — от загрязнения пострадали тысячи птиц и дельфинов, а уникальные песчаные пляжи Анапы оказались под слоем нефтепродуктов.

Ранее наш корреспондент Арина Рязанова побывала на центральном пляже Анапы и рассказала про обстановку, с которой сталкиваются там туристы и прочие отдыхающие. А пока волонтеры пытаются хоть как-то снизить ущерб предотвратить экологическую катастрофу, чиновники Волгоградской области решили отправить 60 больных детей-сирот оздоровиться на залитые мазутом берега, освоив на этом более 5 миллионов рублей из бюджета.

ПО ТЕМЕ
Море Черное море Анапа Катастрофа Экология Биолог Птицы Дельфины
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Комментарии
5
Гость
18 марта, 13:56
Очень напоминает страшилки про коровий вирус...
Гость
18 марта, 14:51
Нужно выгнать с Черного моря дураков и дельцов тогда будет чистота и порядок.
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