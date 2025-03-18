«Если вы с пляжа — наденьте бахилы»: биолог рассказал о спасении Анапы и Черного моря от разлива мазута

Волонтеры и специалисты применяют различные методы для оказания помощи пострадавшим птицам от разлива тысячи тонн мазута в Чёрном море. Студенты и преподаватели вузов страны не смогли остаться в стороне. Знаменитый биолог и доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко нашим коллегам из V1.RU рассказал как именно находят, спасают и реабилитируют птиц, что произошло с дельфинами, а также в каком состоянии находится берег прямо сейчас.
Поимка птиц
В поездку по спасению Анапы от экологической катастрофы приехали 17 студентов-волонтёров. Вся группа работала в центре помощи птицам, который базируется в детском лечебно-оздоровительном лагере «Полярные зори».
— Все распределились по разным отделениям, работали в разные смены. В общем и целом — спасали птиц, — рассказывает Николай Онистратенко. — В свободное время мы успели походить по Анапе, а также изучить берег, чтобы составить впечатление о происходящем и собрать данные для научной работы.
Поимкой птиц занимаются вручную волонтёры и сотрудники служб, а также просто неравнодушные граждане. По словам биолога, среди добровольцев уже выделилась группа опытных и умелых ловцов.
— Среди пострадавших птиц в основном — водоплавающие. Ловят их на берегу — в воде это делать запрещено. Это опасно и для птиц, и для людей, — говорит научный сотрудник. — Птицы пытаются сбежать — уходят дальше в воду и могут погибнуть. А ловля в море, особенно зимой, может быть опасна и для человека.
Воздействие мазута разрушает нервную систему птиц. Страдают выделительная и пищеварительные системы, лёгкие и сердце. Меняется формула крови
Обычно ещё в момент поимки люди связываются с волонтёрским штабом, сообщают о поимке, описывают птицу и ее состояние, получают инструкции по правильному отлову и по транспортировке. Пойманную птицу срочно везут в центры помощи птицам (часто на такси или связавшись с автоволонтерами).
— К приезду птицы команда уже готова, — рассказывает биолог. — Птиц везут в удобных картонных коробках, не стесняющих движения, но защищающих от внешнего воздействия и предохраняющих от побега. В закрытой коробке птица не видит пугающих предметов и обычно сидит спокойно.
По словам Николая Онистратенко, отравленную птицу от неотравленной определить легко. Здоровая благополучная птица к себе человека не подпустит и поймать себя не даст. Если птица малоподвижна, дезориентирована, не может или даже не пытается улететь при попытке поймать, то она скорее всего в беде.
— Она вялая, иногда мечется, при попытке взлететь разбивается о препятствия, — подмечает биолог. — Часто неподвижно сидит на берегу, постепенно замерзая или попадая в зубы хищникам и падальщикам.
Травмы головы, а также отравление часто приводят к последующим инсультам, которые «догоняют» птицу через несколько дней.
Учитывая сложившуюся на побережье ситуацию, в подавляющем большинстве случаев такие птицы пострадали от действия мазута.
— Мазут попадает с отравленной рыбой, при чистке оперения, проникая через кожу и лёгкие. Иногда на теле птицы видны единичные небольшие пятна, — объясняет Николай Онистратенко. — Бывает, что птица представляет собой буквально комок застывшего мазута. Степень загрязнения разнится. Рефлекторно очищая оперение, птица сглатывает мазут. Он меняет свойства оперения. Из-за этого животное теряет плавучесть, не может нормально летать, прилипает к песку и предметам.
Оказание помощи
За эти три месяца работы на месте катастрофы появился алгоритм помощи птицам. Он не догма. При обсуждении новых предложений, внесённых квалифицированными специалистами или опытными волонтёрами, может быть дополнен.
— Помощь оказывается строго в присутствии и при контроле представителей Минприроды и Госветслужбы, — акцентирует внимание Николай Онистратенко. — Прибывшую птицу и координаты волонтёра записывают в штабе. Птицу осматривают, фотографируют, заносят в реестр. Это занимает буквально минуты. Сразу начинают первичную обработку — чистят клюв, дыхательные пути, глаза, дают сорбент. После этого птицу направляют на мойку, где тщательно отмывают от малейших следов мазута.
Технологии мойки меняются. Но биолог Николай Онистратенко отмечает, что всегда используется «Фэйри». Так как он позволяет удалить нефтяные загрязнения.
— После строгого контрольного осмотра птица передаётся на сушку и в стационар для дальнейшего содержания и восстановления, — поэтапно объясняет научный сотрудник. — Попав в эту систему, птица не может быть просто выпущена. Она строго учитывается, имеет уже свою «историю болезни». Её контролирует Минприроды.
Дальнейшее восстановление занимает длительное время. Птицу кормят, контролируют её состояние. Регулярно проверяют не только её вес и жизненные показатели, но и восстановление функции копчиковой железы.
— Именно она вырабатывает жирный секрет, который птица разносит при чистке по всему оперению, — подмечает биолог. — Такое перо становится плотной водостойкой бронёй, которая не даёт намокнуть. Птица сможет сохранить тепло в сухом подпушке, а также будет нормально держаться на воде. Только в этом случае выздоровевшее животное сможет жить в дикой природе, и может быть выпущено по решению общей комиссии.
Состояние пляжей
Первые дни после аварии волонтёры выходили на берег и собирали мазут с песком в мешки. В свою первую поездку в январе Николай Онистратенко даже видел людей с обычными дуршлагами. Они пробовали просеять пляж вручную.
— Но такие поиски лучшего решения быстро приводили к систематизации опыта. Включились специалисты и ученые Службы предоставили технику, — описывает биолог. — Сейчас на косе можно наблюдать романтическую картину. У воды находятся рядком мольберты, у которых стоят люди в «касперах». Они кидают на мольберты грязный песок. Натянутая под уклоном металлическая сетка позволяет песчинкам просыпаться на берег, а мазутные агрегаты задерживает.
По словам Николай Онистатенко, работают и механизированные грохоты, питающиеся от электрических или бензиновых двигателей и очищающие песок в серьёзных масштабах.
По берегу вдаль к горизонту уходят траншеи насыпанные песчаные валы, на которых лежат мелкоячеистые сети Каляева. Они улавливают мазут, который выносится волнами.
— Мазут очень хитрый — мелкими незаметными крупицами пристает к обуви, к одежде, — предупреждает знаменитый биолог. — А в тепле помещения растапливается и начинает всё пачкать. Чёрные следы встречаются не только на набережной, но и на улицах в глубине города. Кое-где на заведениях видел объявления «Если вы с пляжа — наденьте бахилы» и ведерко с одноразовыми бахилами.
Температура воды сейчас низковата, так что в море лучше не заходить. Там сейчас работают лишь водолазы
По словам Николай Онистратенко, мазут М-100, который был разлит в ходе крушения двух танкеров, тяжелее воды. Он легко «набирает» в слоистую структуру воду, «сажает» на себя песчинки и ракушки. Мазут становится тяжелее и опускается на дно.
— Эти небольшие конкреции, «линзы», образуют скопления на дне и перемещаются, гонимые течением или штормовыми волнами. Могут выноситься на берег или «кочевать» в новые области моря, — поясняет доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. — При согревании воды мазут может разжижаться. Это ведь не одно вещество, а комплекс углеводородов. Часть из них может оставаться на дне. Часть — будут всплывать. Поэтому самым важным временем для уборки мазута является холодная зима и весна, когда плотные образования можно успеть собрать.
Предохраняться от замазучивания нужно всеми доступными способами: комбинезон, перчатки, бахилы, очки с респиратором. Пляжная мода этой зимой в Анапе затейливая
Побережье Анапы славится дельфинами, которые близко подплывают к берегу. Но разлив мазута повлиял и на их жизнь.
— С дельфинами всё непросто. На самом деле мы не так много и знаем о них. До сих пор, — с разочарованием говорит Николай Онистратенко. — Сейчас они появляются в виду берега. Время от времени дельфинов выносит на него. Такое случалось и раньше, до аварии. Теперь же часть пострадавших — жертвы отравления. Хотя многие дельфины ушли из этого района. Но это сложно сделать. Каждая стая имеет свои охотничьи угодья.
Напомним, 15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе разломились на части два построенных в Волгограде танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В корпусе «Волгонефти-212» образовалась пробоина, после чего корабль разломило пополам, и он пошел ко дну. У «Волгонефти-239» тоже разломался корпус на две части. Кормовую часть танкера позже выбросило на мель, а носовая — затонула. Тысячи тонн мазута попали в воду и вызвали тяжелейшие последствия — от загрязнения пострадали тысячи птиц и дельфинов, а уникальные песчаные пляжи Анапы оказались под слоем нефтепродуктов.
Ранее наш корреспондент Арина Рязанова побывала на центральном пляже Анапы и рассказала про обстановку, с которой сталкиваются там туристы и прочие отдыхающие. А пока волонтеры пытаются хоть как-то снизить ущерб предотвратить экологическую катастрофу, чиновники Волгоградской области решили отправить 60 больных детей-сирот оздоровиться на залитые мазутом берега, освоив на этом более 5 миллионов рублей из бюджета.