«Превышены в сотни раз»: в Волге в Ярославской области обнаружены вредные вещества

В Волге в Мышкине Ярославской области было обнаружено превышение вредных веществ. Об этом сообщили в Росприроднадзоре 11 февраля.
Проверки воды в Волге были проведены после распространения информации о сливе сточных вод в реку.
— При снижении уровня воды в реке стал виден оголовок выпуска на расстоянии 20 метров от берега с поступающими неочищенными стоками. Лабораторные исследования показали, что некоторые показатели вредных веществ превышены в сотни раз, — отметили в ведомстве.
12 февраля 2025 года будет проведена внеплановая проверка очистных сооружений, которые эксплуатируются ГП ЯО «Яроблводоканал».
Напомним, что 7 февраля глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить работу очистных в Мышкине Ярославской области. Мы уже рассказывали, что местные жители несколько месяцев бьют тревогу из-за трубы, из которой выливают темную жидкость в Волгу.
Депутат Госдумы Жанна Рябцева, которая не первый раз поднимает на обсуждение очистные на Волге, также прокомментировала состояние мышкинских сооружений:
— Люди присылают видео в почту. Было и стало. Как видим, лучше не стало. Очистные в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги» в Мышкине не строились. Но и тем, что строились, кроме букета уголовных дел, похвастаться нечем.
Ярославская область в плане очистных сооружений как черная дыра.
Отметим, очистные в Мышкине не входят в «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», однако власти подали заявку на включение Мышкинского муниципального района в эту федеральную программу.
По информации чиновников, городу требуются новые очистные сооружения и уже даже разработан их проект. Однако на реализацию потребуется более миллиарда рублей.