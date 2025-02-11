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Экология «Превышены в сотни раз»: в Волге в Ярославской области обнаружены вредные вещества

«Превышены в сотни раз»: в Волге в Ярославской области обнаружены вредные вещества

Проверку реки в Мышкине начали проводить после жалоб местных жителей

667
14 комментариев
В Волге в Ярославской области нашли превышение вредных веществ | Источник: читатель 76.RUВ Волге в Ярославской области нашли превышение вредных веществ | Источник: читатель 76.RU

В Волге в Ярославской области нашли превышение вредных веществ

Источник:

В Волге в Мышкине Ярославской области было обнаружено превышение вредных веществ. Об этом сообщили в Росприроднадзоре 11 февраля.

Проверки воды в Волге были проведены после распространения информации о сливе сточных вод в реку.

— При снижении уровня воды в реке стал виден оголовок выпуска на расстоянии 20 метров от берега с поступающими неочищенными стоками. Лабораторные исследования показали, что некоторые показатели вредных веществ превышены в сотни раз, — отметили в ведомстве.

12 февраля 2025 года будет проведена внеплановая проверка очистных сооружений, которые эксплуатируются ГП ЯО «Яроблводоканал».

В Волгу стекают жидкости по трубе

Источник:

Напомним, что 7 февраля глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить работу очистных в Мышкине Ярославской области. Мы уже рассказывали, что местные жители несколько месяцев бьют тревогу из-за трубы, из которой выливают темную жидкость в Волгу.

Депутат Госдумы Жанна Рябцева, которая не первый раз поднимает на обсуждение очистные на Волге, также прокомментировала состояние мышкинских сооружений:

— Люди присылают видео в почту. Было и стало. Как видим, лучше не стало. Очистные в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги» в Мышкине не строились. Но и тем, что строились, кроме букета уголовных дел, похвастаться нечем.

<p>Жанна Рябцева</p><p>Жанна Рябцева</p>

Ярославская область в плане очистных сооружений как черная дыра.

Отметим, очистные в Мышкине не входят в «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», однако власти подали заявку на включение Мышкинского муниципального района в эту федеральную программу.

По информации чиновников, городу требуются новые очистные сооружения и уже даже разработан их проект. Однако на реализацию потребуется более миллиарда рублей.

ПО ТЕМЕ
Очистные Проверки Экология Волга Река Загрязнение реки
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Комментарии
14
Гость
1 час
Ярославль весь пьёт эту воду.Как называется это если не ге....ид
Гость
1 час
Всё что можно изгадили со своими программами "оздоровления"
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