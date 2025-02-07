«Присыпали песочком»: в СК начали проверку очистных в Ярославской области

В пятницу, 7 февраля, глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить работу очистных в Мышкине Ярославской области. Мы уже рассказывали, что местные жители несколько месяцев бьют тревогу из-за трубы, из которой выливают темную жидкость в Волгу.
— В связи с высокой степенью износа городских очистных сооружений токсичные отходы сбрасываются в реку Волгу, в результате чего водоем загрязняется, в воде зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к их устранению длительное время не принимается, — указано в сообщении СК РФ. — В СУ СК России по Ярославской области организована процессуальная проверка.
Депутат Госдумы Жанна Рябцева, которая не первый раз поднимает на обсуждение очистные на Волге, также прокомментировала состояние мышкинских сооружений:
— Люди присылают видео в почту. БЫЛО и СТАЛО. Как видим, лучше не стало. Очистные в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги» в Мышкине не строились. Но и тем, что строились, кроме букета уголовных дел похвастаться нечем.
Ярославская область в плане очистных сооружений — как черная дыра
Депутат Госдумы также опубликовала на своей странице видео от местных экоактивистов. На кадрах видно, что трубу углубили и присыпали песком.
— Вот так сейчас выглядит эта замечательная труба, которую стыдливо присыпали песочком. Скорее всего, конец удлинили, закопали, и теперь она незаметно впадает в Волгу. Не так открыто, как это было неделю назад. Вот она: очень-очень длинная. Даже смешно, если бы не было так грустно. Новенькая, длинная, железная труба. Всё, проблема решена. Ничего не течет, — комментирует автор видео.
Напомним, очистные в Мышкине не входят в «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», однако власти подали заявку на включение Мышкинского муниципального района в эту федеральную программу.
По информации чиновников, городу требуются новые очистные сооружения и уже даже разработан их проект. Однако на реализацию потребуется более миллиарда рублей.
В 2024 году Жанна Рябцева раскритиковала работу ярославских властей, обвинив их в нецелевых расходах федерального бюджета по проекту «Оздоровление Волги». На установку очистных сооружений по нацпроекту выделяли миллиарды рублей, однако оборудование не выполняло свои функции. Весной 2024 года было возбуждено несколько уголовных дел. Все подробности мы публикуем в специальном сюжете.