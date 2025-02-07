«Присыпали песочком»: в СК начали проверку очистных в Ярославской области

В СК начали проверку из-за состояния очистных в Мышкине Ярославской области Источник: «Жанна Рябцева | Госдума РФ» / Telegram











В пятницу, 7 февраля, глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить работу очистных в Мышкине Ярославской области. Мы уже рассказывали, что местные жители несколько месяцев бьют тревогу из-за трубы, из которой выливают темную жидкость в Волгу.

— В связи с высокой степенью износа городских очистных сооружений токсичные отходы сбрасываются в реку Волгу, в результате чего водоем загрязняется, в воде зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к их устранению длительное время не принимается, — указано в сообщении СК РФ. — В СУ СК России по Ярославской области организована процессуальная проверка.

Кадры, опубликованные в ноябре 2024 года, с места слива загрязняющей жидкости в Волгу Источник: читатель 76.RU

Депутат Госдумы Жанна Рябцева, которая не первый раз поднимает на обсуждение очистные на Волге, также прокомментировала состояние мышкинских сооружений:

— Люди присылают видео в почту. БЫЛО и СТАЛО. Как видим, лучше не стало. Очистные в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги» в Мышкине не строились. Но и тем, что строились, кроме букета уголовных дел похвастаться нечем.

Ярославская область в плане очистных сооружений — как черная дыра Жанна Рябцева депутат Госдумы, зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, член «Народного фронта»

Депутат Госдумы также опубликовала на своей странице видео от местных экоактивистов. На кадрах видно, что трубу углубили и присыпали песком.

— Вот так сейчас выглядит эта замечательная труба, которую стыдливо присыпали песочком. Скорее всего, конец удлинили, закопали, и теперь она незаметно впадает в Волгу. Не так открыто, как это было неделю назад. Вот она: очень-очень длинная. Даже смешно, если бы не было так грустно. Новенькая, длинная, железная труба. Всё, проблема решена. Ничего не течет, — комментирует автор видео.

Депутат Госдумы показала видео с берегов Волги в Мышкине Источник: «Жанна Рябцева | Госдума РФ» / Telegram

Напомним, очистные в Мышкине не входят в «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», однако власти подали заявку на включение Мышкинского муниципального района в эту федеральную программу.

По информации чиновников, городу требуются новые очистные сооружения и уже даже разработан их проект. Однако на реализацию потребуется более миллиарда рублей.