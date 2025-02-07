НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

с-в.

 781мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,28
EUR 101,22
Что со «Светофором»
Интервью с офтальмологом: зачем нужны чек-апы
Закрылся ресторан
Выселяют магазин
Загорелась пекарня
Запрет абортов?
Авто вылетело на тротуар
Работа для пенсионеров
Как отдохнуть зимой по-русски
Экология «Присыпали песочком»: в СК начали проверку очистных в Ярославской области

«Присыпали песочком»: в СК начали проверку очистных в Ярославской области

Александр Бастрыкин заинтересовался трубой в Мышкине

469
14 комментариев
В СК начали проверку из-за состояния очистных в Мышкине Ярославской области | Источник: «Жанна Рябцева | Госдума РФ» / TelegramВ СК начали проверку из-за состояния очистных в Мышкине Ярославской области | Источник: «Жанна Рябцева | Госдума РФ» / Telegram

В СК начали проверку из-за состояния очистных в Мышкине Ярославской области

Источник:

В пятницу, 7 февраля, глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить работу очистных в Мышкине Ярославской области. Мы уже рассказывали, что местные жители несколько месяцев бьют тревогу из-за трубы, из которой выливают темную жидкость в Волгу.

— В связи с высокой степенью износа городских очистных сооружений токсичные отходы сбрасываются в реку Волгу, в результате чего водоем загрязняется, в воде зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к их устранению длительное время не принимается, — указано в сообщении СК РФ. — В СУ СК России по Ярославской области организована процессуальная проверка.

Кадры, опубликованные в ноябре 2024 года, с места слива загрязняющей жидкости в Волгу

Источник:

Депутат Госдумы Жанна Рябцева, которая не первый раз поднимает на обсуждение очистные на Волге, также прокомментировала состояние мышкинских сооружений:

— Люди присылают видео в почту. БЫЛО и СТАЛО. Как видим, лучше не стало. Очистные в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги» в Мышкине не строились. Но и тем, что строились, кроме букета уголовных дел похвастаться нечем.

<p>Жанна Рябцева</p><p>Жанна Рябцева</p>

Ярославская область в плане очистных сооружений — как черная дыра

Депутат Госдумы также опубликовала на своей странице видео от местных экоактивистов. На кадрах видно, что трубу углубили и присыпали песком.

— Вот так сейчас выглядит эта замечательная труба, которую стыдливо присыпали песочком. Скорее всего, конец удлинили, закопали, и теперь она незаметно впадает в Волгу. Не так открыто, как это было неделю назад. Вот она: очень-очень длинная. Даже смешно, если бы не было так грустно. Новенькая, длинная, железная труба. Всё, проблема решена. Ничего не течет, — комментирует автор видео.

Депутат Госдумы показала видео с берегов Волги в Мышкине

Источник:

Напомним, очистные в Мышкине не входят в «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», однако власти подали заявку на включение Мышкинского муниципального района в эту федеральную программу.

По информации чиновников, городу требуются новые очистные сооружения и уже даже разработан их проект. Однако на реализацию потребуется более миллиарда рублей.

В 2024 году Жанна Рябцева раскритиковала работу ярославских властей, обвинив их в нецелевых расходах федерального бюджета по проекту «Оздоровление Волги». На установку очистных сооружений по нацпроекту выделяли миллиарды рублей, однако оборудование не выполняло свои функции. Весной 2024 года было возбуждено несколько уголовных дел. Все подробности мы публикуем в специальном сюжете.

Читайте также
ПО ТЕМЕ
Очистные Волга Александр Бастрыкин Жанна Рябцева Депутат Госдумы Оздоровление Волги
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
56 минут
Крутое оздоровление Волги
Гость
2 часа
Зачем ИИ если есть Бастрыкин, он за всем уследит, а остальные просто получают огромную з.п и наслаждаються жизнью по плану
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление