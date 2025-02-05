«Вода из трубы вытекает черного цвета»: жители Ярославской области бьют тревогу из-за работы очистных

Житель Ярославской области обратился в редакцию 76.RU c жалобой на загрязнение Волги в Мышкине. По словам Павла Смирнова, в реку сливают грязную жидкость.
— Зловонная жижа с городской очистной станции прямиком стекает в Волгу. Жидкость с очистных уже сливают десятилетиями, просто никто этого не видел, так как уровень реки был выше и полностью покрывал слив. В этом году уровень воды упал, и труба слива оголилась, — рассказал житель Мышкина Павел Смирнов.
Запах был, похожий на канализационный. Вода из трубы вытекает черного цвета.
Мы отправили официальный запрос в природоохранную прокуратуру, чтобы выяснить, проводится ли проверка по ситуации с загрязнением Волги в Мышкине. В ведомстве подтвердили 76.RU, что в городе есть проблемы слива сточных вод и жидкости с очистных сооружений:
— По результатам ранее проведенных проверок, Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены факты осуществления сбросов сточных вод в реку Волга в Мышкине, а также с очистных сооружений, расположенных в селе Поводнево Мышкинского района Ярославской области, с превышениями нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
В природоохранной прокуратуре сообщили, что после проверки в районный суд были отправлены исковые заявления. По решению Мышкинского районного суда на администрацию Мышкинского муниципального района возложена обязанность нормализовать очистку сточных вод в Мышкине и селе Поводнево.
«Очистные находятся в изношенном состоянии»
В Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области уточнили 76.RU, что в Мышкине устарели очистные сооружения. Требуется строительство нового объекта. Правда, для этого нужны большие материальные вложения.
— Проект разработан. На его реализацию потребуется более миллиарда рублей. В 2025 году подаем заявку на федеральное финансирование, — пояснили в минестерстве.
Отметим, что очистные сооружения, расположенные на территории Мышкинского муниципального района, в федеральную программу «Оздоровление Волги» не включены. Но власти сообщили, что подали заявку на включение города в федеральную программу.
— По информации ГП ЯО «Северный водоканал», очистные сооружения канализации в Мышкине устарели, находятся в изношенном состоянии, вследствие чего снижена их эффективность и качество работ. ГП ЯО «Северный водоканал» выполнен сметный расчет и подана заявка на включение реконструкции ОСК в Мышкине в федеральную программу.
Что за федеральная программа «Оздоровление Волги»?
Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с августа 2017 года по декабрь 2025 года в рамках сразу нескольких государственных программ — «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Проект направлен на улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовья Волги, в том числе дополнительному обводнению реки Ахтубы.
На реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» из федерального бюджета предусмотрено 127,9 миллиарда рублей.
Летом 2024 года в Ярославской области разгорелся скандал из-за федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в нацпроект «Экология». Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева раскритиковала работу властей, обвинив их в нецелевых расходах бюджетных средств. На установку очистных сооружений из федерального бюджета по нацпроекту выделяли миллиарды рублей. Весной 2024 года было возбуждено несколько уголовных дел. Все подробности мы публикуем в специальном сюжете.