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Экология «Вода из трубы вытекает черного цвета»: жители Ярославской области бьют тревогу из-за работы очистных

«Вода из трубы вытекает черного цвета»: жители Ярославской области бьют тревогу из-за работы очистных

По ситуации в Мышкинском районе проводилась поверка

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4 комментария
Загрязнение Волги в Мышкине | Источник: читатель 76.RUЗагрязнение Волги в Мышкине | Источник: читатель 76.RU

Загрязнение Волги в Мышкине

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Житель Ярославской области обратился в редакцию 76.RU c жалобой на загрязнение Волги в Мышкине. По словам Павла Смирнова, в реку сливают грязную жидкость.

— Зловонная жижа с городской очистной станции прямиком стекает в Волгу. Жидкость с очистных уже сливают десятилетиями, просто никто этого не видел, так как уровень реки был выше и полностью покрывал слив. В этом году уровень воды упал, и труба слива оголилась, — рассказал житель Мышкина Павел Смирнов.

Запах был, похожий на канализационный. Вода из трубы вытекает черного цвета.

Кадры с места слива загрязняющей жидкости в Волгу

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Мы отправили официальный запрос в природоохранную прокуратуру, чтобы выяснить, проводится ли проверка по ситуации с загрязнением Волги в Мышкине. В ведомстве подтвердили 76.RU, что в городе есть проблемы слива сточных вод и жидкости с очистных сооружений:

— По результатам ранее проведенных проверок, Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены факты осуществления сбросов сточных вод в реку Волга в Мышкине, а также с очистных сооружений, расположенных в селе Поводнево Мышкинского района Ярославской области, с превышениями нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

По словам местного жителя Павла, слив в Волгу происходит давно | Источник: читатель 76.RUПо словам местного жителя Павла, слив в Волгу происходит давно | Источник: читатель 76.RU
В 2024 году уровень воды в Волге понизился и местные жители Мышкина заметили трубу, откуда в реку выливается жидкость темного цвета | Источник: читатель 76.RUВ 2024 году уровень воды в Волге понизился и местные жители Мышкина заметили трубу, откуда в реку выливается жидкость темного цвета | Источник: читатель 76.RU
В этом месте присутствует неприятный запах | Источник: читатель 76.RUВ этом месте присутствует неприятный запах | Источник: читатель 76.RU

В природоохранной прокуратуре сообщили, что после проверки в районный суд были отправлены исковые заявления. По решению Мышкинского районного суда на администрацию Мышкинского муниципального района возложена обязанность нормализовать очистку сточных вод в Мышкине и селе Поводнево.

«Очистные находятся в изношенном состоянии»

В Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области уточнили 76.RU, что в Мышкине устарели очистные сооружения. Требуется строительство нового объекта. Правда, для этого нужны большие материальные вложения.

— Проект разработан. На его реализацию потребуется более миллиарда рублей. В 2025 году подаем заявку на федеральное финансирование, — пояснили в минестерстве.

Из-за плохой работы очистных загрязняется Волга

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Отметим, что очистные сооружения, расположенные на территории Мышкинского муниципального района, в федеральную программу «Оздоровление Волги» не включены. Но власти сообщили, что подали заявку на включение города в федеральную программу.

— По информации ГП ЯО «Северный водоканал», очистные сооружения канализации в Мышкине устарели, находятся в изношенном состоянии, вследствие чего снижена их эффективность и качество работ. ГП ЯО «Северный водоканал» выполнен сметный расчет и подана заявка на включение реконструкции ОСК в Мышкине в федеральную программу.

Что за федеральная программа «Оздоровление Волги»?

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с августа 2017 года по декабрь 2025 года в рамках сразу нескольких государственных программ — «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Проект направлен на улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовья Волги, в том числе дополнительному обводнению реки Ахтубы.

На реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» из федерального бюджета предусмотрено 127,9 миллиарда рублей.

Летом 2024 года в Ярославской области разгорелся скандал из-за федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в нацпроект «Экология». Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева раскритиковала работу властей, обвинив их в нецелевых расходах бюджетных средств. На установку очистных сооружений из федерального бюджета по нацпроекту выделяли миллиарды рублей. Весной 2024 года было возбуждено несколько уголовных дел. Все подробности мы публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Экология Волга Загрязнение Загрязнение Волги Очистные
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Комментарии
4
Инженер1
14 минут
Скрепно!
Гость
33 минуты
А где иначе …. Просто трубы пока скрыты под водой
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