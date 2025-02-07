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Экология В России заработает новый фонд экопроектов: он получит 1 миллиард рублей на гранты

В России заработает новый фонд экопроектов: он получит 1 миллиард рублей на гранты

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

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Глава государства подписал документ 7 февраля | Источник: Kremlin.ruГлава государства подписал документ 7 февраля | Источник: Kremlin.ru

Глава государства подписал документ 7 февраля

Источник:

Стало известно о создании в России президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Указ, подписанный Владимиром Путиным, появился на портале правовых актов.

Как следует из документа, фонд займется поддержкой экологических проектов и будет предоставлять им гранты по итогам конкурсов. Также он будет разрабатывать программы защиты окружающей среды и животных и организовывать работу волонтеров в этой сфере.

Также из указа известно, что учредителем новой организации будет Фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. Планируется, что в 2025–2027 годах фонду ежегодно будет предоставлять по 1 миллиарду рублей грантов.

Координационный комитет по поддержке экологических и природоохранных проектов возглавит первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его заместителями назначили спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности и транспорта Сергея Иванова и вице-премьера Дмитрия Патрушева.

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