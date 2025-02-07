В России заработает новый фонд экопроектов: он получит 1 миллиард рублей на гранты

Глава государства подписал документ 7 февраля Источник: Kremlin.ru











Стало известно о создании в России президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Указ, подписанный Владимиром Путиным, появился на портале правовых актов.

Как следует из документа, фонд займется поддержкой экологических проектов и будет предоставлять им гранты по итогам конкурсов. Также он будет разрабатывать программы защиты окружающей среды и животных и организовывать работу волонтеров в этой сфере.

Также из указа известно, что учредителем новой организации будет Фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. Планируется, что в 2025–2027 годах фонду ежегодно будет предоставлять по 1 миллиарду рублей грантов.