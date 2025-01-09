«Один из самых серьезных вызовов за последние годы»: Путин вмешался в ситуацию с разливом мазута в Черном море

Президент России Владимир Путин провел первое после праздничных дней совещание с членами правительства. Во время него глава государства напомнил о трагедии с крушением танкеров в Керченском проливе и назвал разлив нефти в Черном море одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы. Президент призвал минимизировать ущерб и создать федеральный штаб по уборке мазута.
— Это один из самых серьезных вызовов за последние годы. Делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно. <…> Нужно всё сделать, для того чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров. Далее необходимо подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров, — призвал президент.
Путин выразил отдельную благодарность волонтерам за их гражданскую позицию. Он надеется, что должностные лица с не меньшим уровнем ответственности будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой аварии, катастрофы.
Глава МЧС Александр Куренков отметил, что мазутные пятна обнаружили у берегов острова Тузла, где проходит Крымский мост. В настоящее время к устранению последствий экологической катастрофы привлечены 7 тысяч человек и 650 единиц техники.
Ранее загрязнение мазутом уже затронуло береговую линию Краснодарского края и Крыма.
Сейчас выброса большого количества нефти на полуострове нет, но есть риск, что ситуация может стать хуже, как в Краснодарском крае. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Глава республики просит уделять особое внимание труднодоступным местам и волнорезам. Аксенов поставил задачу Министерству экологии помочь животным и подумать, как перевезти птиц в Симферополь и Бахчисарай.
Из-за экологической угрозы в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения. В Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе новые участки выброса мазута. С 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 км побережья.
Тем временем в Анапе волонтеры продолжают очистку пляжей в шторм и холод. Собрано уже больше 10 тысяч мешков мазута, спасены сотни птиц.