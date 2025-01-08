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Экология Обострение экологической ситуации с выбросами мазута в Крыму: власти бьют тревогу

Обострение экологической ситуации с выбросами мазута в Крыму: власти бьют тревогу

Особое внимание уделяется предотвращению попадания нефтепродуктов на берег

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Таким чистым пляж снова стал после ударной работы сотрудников спасательной службы и местных жителей, которые вышли на его очистку

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В Крыму следили за ситуацией после разлива нефти в Керченском проливе. Сейчас выброса большого количества нефти нет, но есть риск, что ситуация может стать хуже, как в Краснодарском крае. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Мазутные пятна уже достигли Евпатории. На побережье обнаружены единичные участки, загрязненные нефтепродуктами. Однако коммунальные службы были к этому готовы и сразу приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов, сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.

— Работа всех служб и ведомств должна быть максимально усилена, при необходимости увеличена группировка сил и средств. Главная задача — не допускать выброса нефтепродуктов на берег, а всеми доступными способами устранять загрязнение в морской акватории, — призывает глава Республики Крым Аксенов.

Глава республики просит уделять особое внимание труднодоступным местам и волнорезам.

В настоящее время в сафари-парке «Тайган» помогают пострадавшим от нефти птицам. Может быть, там сделают новый павильон для этих целей с помощью правительства. Аксенов поставил задачу Министерству экологии помочь животным и подумать, как перевезти птиц в Симферополь и Бахчисарай.

Из-за экологической угрозы в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения. В Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе новые участки выброса мазута. С 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 км побережья.

Тем временем в Анапе волонтеры продолжают очистку пляжей в шторм и холод. Собрано уже больше 10 тысяч мешков мазута, спасены сотни птиц.

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Мазут Нефть Экологическая катастрофа Танкер Птица
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