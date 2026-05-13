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Культура Умер Владимир Молчанов — ведущий программ «Время», «90 минут» и «До и после полуночи»

Умер Владимир Молчанов — ведущий программ «Время», «90 минут» и «До и после полуночи»

Журналист успел стать поистине легендарной личностью

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На кадре&nbsp;— Молчанов в самом первом выпуске «До и после полуночи» | Источник: Советские фильмы, спектакли и телепередачи / YouTubeНа кадре&nbsp;— Молчанов в самом первом выпуске «До и после полуночи» | Источник: Советские фильмы, спектакли и телепередачи / YouTube

На кадре — Молчанов в самом первом выпуске «До и после полуночи»

Источник:

Советские фильмы, спектакли и телепередачи / YouTube

13 мая стало известно о том, что умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Советские, а позднее — российские граждане знали его по таким программам, как «Время», «90 минут» и «До и после полуночи».

О смерти Молчанова сообщил его коллега Юрий Рост. Причина смерти пока остается неизвестной.

«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост в своем телеграм-канале.

Родился Молчанов 7 октября 1950 года. Как журналист он начинал с расследований преступлений нацистов, скрывавшихся в Европе после войны.

Широкую известность Владимир Молчанов получил в конце 1980‑х — начале 1990‑х годов. В январе 1987 года он начал работать в редакции программы «Время» на Центральном телевидении Гостелерадио СССР. Тогда же стартовала его знаковая передача «До и после полуночи», выходившая в прямом эфире раз в месяц и ставшая символом новой эпохи на советском ТВ. Одновременно Молчанов вел программы «90 минут» и «Время».

Также Молчанов снимал документальные фильмы, работал на радио.

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Комментарии
4
Гость
13 мая, 23:42
🙏🙏🙏
Гость
13 мая, 06:48
А как он относился у СВО? Наверное, был против, как и все честные люди, у которых есть совесть.
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Гость
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