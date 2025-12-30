«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»

Даже по постеру понятно, что этот фильм — попурри из отсылок Источник: ТНТ

Новогодняя пора, наверно, самая «киношная». Люди создают себе то самое настроение за просмотром фильмов и коротают время на праздниках, изучая новинки и пересматривая классику. На стыке уже привычного и пока неизведанного ежегодно появляется фильм от ТНТ. Все они были созданы по образу какой-то конкретной работы из прошлого и славились очень бурным о(б)суждением после премьеры.

Уходящий 2025 год не стал исключением, и телеканал вновь представил новинку — «Невероятные приключения Шурика» (18+). Но подход в нем немного изменили — картина представляет собой скорее попурри из отсылок ко множеству фильмов, да и ее не просто показали перед боем курантов на ТВ, а запустили в прокат. Наш журналист решил оценить, что сняли Роман Ким и Миша Семичев, и поделиться впечатлениями.

Начну с того, что здесь не будет рецензии на фильм. Я не кинокритик, а в своей журналистской карьере занимаюсь совершенно другими тематиками, далекими от культуры. Поэтому фильмы я смотрю как самый обычный человек, желающий получить впечатления, погрузиться в определенную атмосферу и испытать эмоции.

В случае с новогодними фильмами цели у меня всегда — увидеть добрую историю, посмеяться и зарядиться перед праздниками. Но так как я в душе консерватор, получаю все это из привычных кинокартин: все части «Один дома», «Рождественская история», «Щелкунчик и четыре королевства» и другие фильмы, погружающие в атмосферу.

В какой-то момент традиция сломалась, и я начала смотреть новогодние премьеры от ТНТ (что, получается, уже тоже стало традицией). Отношение у меня к ним неоднозначное: первые две картины оказались совершенно точно «не мои». На третью, «Небриллиантовая рука», шла в прошлом году с негативным настроем, но оказалась под впечатлением. Я вышла из зала с ощущением, что побывала на стендапе, настолько много было шуток, и весьма удачных.

К выходу «Невероятных приключений Шурика» я уже наполнилась осторожными ожиданиями. Все-таки команда одна и та же, делает фильм уже четвертый раз и должна набить руку.

Но команда эта решила в очередной раз немного «перестроить маршрут», оставив без изменения только обрамление в виде современных шуток и отсылок к громким событиям прошедшего года. Ход сюжета же поменялся. Если в прошлогодней «Небриллиантовой руке» он шел по линии легендарного фильма Леонида Гайдая, свернув лишь под конец, то новинка стала целым сборником отсылок ко множеству фильмов из разных эпох.

Но все-таки есть в «Невероятных приключениях Шурика» основа — микс «Кавказской пленницы» и «Форреста Гампа». Из первого взяли приключения, из второго — формат рассказа о произошедшем.

Источник: «Невероятный приключения Шурика» (18+); реж. Миша Семичев, Роман Ким; кинокомпания ТНТ, 2025 год

Фильм начинается с известной схемы, когда перышко падает к ногам главного героя. Но в данном случае его поднимает Шурик (Тимур Батрудинов). Так он начинает рассказ о своих отношениях с Ниной (Мариной Кравец) случайным прохожим.

— Здравствуйте! Меня зовут Александр, можно просто Шурик, — начал разговор Тимур Батрудинов. — Хотите конфеты? Моя мама всегда говорила, что жизнь похожа на коробку шоколадных конфет — никогда не знаешь, что внутри.

— А мне мама говорила: никогда не бери конфеты у незнакомца, — отвечает ему Ольга Бузова, держа в руках журнал «Мои People».

— Зря! Настоящий дубайский шоколад.

— Дубайский?.. С другой стороны, мама говорила: жизнь одна, кайфуйте!

Источник: «Невероятный приключения Шурика» (18+); реж. Миша Семичев, Роман Ким; кинокомпания ТНТ, 2025 год

Этот диалог во многом описывает фильм. Знакомое, далеко не современное обрамление, за которым скрыты локальные шутки из настоящего. Их в этот раз снова не мало. Чего только стоит появление Джигана, который хочет быть с Оксаной Самойловой, или Сарика Андреасяна, автора книг «Кризис идей в Российском кино» и «Каталог ещё не переснятых фильмов СССР». Я уж молчу про Ларису Долину в роли управляющей банка, которая поет песню «За деньги — да!» (естественно с шуткой после о том, что данный клип создан под влиянием мошенников).

Это, кстати, еще одна особенность фильма — множество песен. Причем все исполнители поют чужие, не менее популярные песни. Анна Асти, например, снялась в полноценном клипе внутри фильма на песню «Плачу на техно», а Клава Кока с Bearwolf исполнила «Сигма Бой». Этот ход добавляет задора фильму, но внушительно затягивает повествование.

К слову о сути фильма. В общем то это все тот же рассказ о приключениях Шурика на Кавказе. Но сюжет традиционного фильма с каждым годом меняют все больше. Состыковки есть, общая идея — присутствует. Но если начать скрупулезно пересказывать сюжет, станет понятно, что все детали совершенно разные.

Если сказать коротко, то начинаются «Невероятные приключения Шурика» с истории знакомства с Ниной из «Операции Ы», продолжаются в офисе из «Служебного романа» и плавно переходят к «Кавказской пленнице», в которую вплели «Дьявол носит Prada», «Одиннадцать друзей Оушена», «Побег из Шоушенка», «Мэрри Поппинс, до свидания», «Иронию судьбы» и даже «Приключения электроника».

Источник: «Невероятный приключения Шурика» (18+); реж. Миша Семичев, Роман Ким; кинокомпания ТНТ, 2025 год

Поэтому поругать фильм, мол нельзя делать ремейки на советскую классику, я не могу. Хотя Шурик, то есть Тимур Батрудинов, на премьере сказал: «Не вижу ничего плохого в переделанных историях». Но для меня это все же обособленная картина — в чем-то заслуживающая критики (например, можно посетовать на игру актеров, многие из которых вообще не относятся к числу таковых), но все-таки легкая и веселая, возвращающая к тому, что происходило с нами за последний год и в чем-то высмеивающая это.

А закончить свой отзыв хотелось бы фразой Тины Канделаки: «Такое кино делают только на ТНТ, только такие больные люди. Здоровые люди такое кино не снимают». И, думаю, это не в плохом смысле. Видно, что создатели «больны» идеей, которая не находит отклика во всех сердцах, но обсуждается из года в год все сильнее.

Конечно, фильм не потянет на новую классику, его не будут пересматривать спустя сто лет. Но «отдохнуть мозгами» и посмеяться перед Новым годом, когда это сильнее всего необходимо, — да.

