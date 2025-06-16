Оплодотворил камень. О ком пел Билан с Ay Yola и как они объединили культуру народов

Мифологического героя, о котором пел в своих куплетах Homay Дима Дилан, зовут Сосруко или Сосланом Источник: 2GIS, Ay Yola / YouTube











Наши коллеги из UFA1.RU изучили текст новой версии песни Homay, которую группа Ay Yola исполнила вместе с Димой Биланом. Свои куплеты певец исполнил на русском языке и кабардинском. Во второй части речь тоже о герое национального эпоса северо-кавказской республики.

Напомним, содержание песен группы Ay Yola строится на эпосе, повествующем об Урал-батыре, а также других его героях. Так, Homay — одна из тех, кого легендарный воин спас и за то был вознагражден.

Для Димы Билана, с которым группа Ay Yola вышла на сцену премии МУЗ-ТВ, написали дополнительные куплеты. Один из них исполнен на кабардинском, а посвящен он герою нартского эпоса, который известен среди народов Кавказа — Сосруко, его еще называют Сосланом.

Автор куплета, как рассказала продюсер Яна Чурикова, выпускник Кабардино-Балкарского колледжа культуры и искусств, музыкант и поэт Анзор Апшев. По словам Анзора, он проникся замыслом Ay Yola и придумал, как гармонично влиться в концепцию.

— Мне хотелось показать что, как в башкирской мифологии, Хумай символизирует женскую мудрость и силу, так Сосруко в Нартском эпосе — символ мужской храбрости, доблести и чести, — объяснил поэт.

Одноименный ресторан в Нальчике, вид которого отсылает к мифологическому богатырю Источник: 2GIS











Так, Сосруко — богатырь, сын пастуха, который воспылал страстью к рожденной в царстве мертвых красавице и оплодотворил, представьте себе, камень. У каждого народа свои мифы о нем, и в некоторых он предстает весьма неодназначным героем. Допустим, по одной из версий, он убил отца девушки, к которой сватался, и та вынуждена была уйти из жизни.

Согласно еще одному мифу, Сосруко встретил в стране мертвых полубогиню, которая указала ему путь к сокровищам, но ослушался ее наказа и погиб. С другой стороны, он по народному эпосу почитается как герой, который, подобного древнегреческому Прометею, вернул людям огонь.

Есть еще одна деталь, которая созвучна с эллинскими мифами, — об Ахиллесе. Согласно сказаниям, рожденного из камня Сосруко закалили на углях, а потом окунули в колодец с волчьим молоком, который оказался недостаточно глубок. Тело Сослана стало крепким как булат, а вот ноги остались уязвимы. Этой слабостью и воспользовался погубивший его противник.