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Культура Оплодотворил камень. О ком пел Билан с Ay Yola и как они объединили культуру народов

Оплодотворил камень. О ком пел Билан с Ay Yola и как они объединили культуру народов

В таком формате хит обрел еще большую популярность

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1 комментарий
Мифологического героя, о котором пел в своих куплетах Homay Дима Дилан, зовут Сосруко или Сосланом | Источник: 2GIS, Ay Yola / YouTubeМифологического героя, о котором пел в своих куплетах Homay Дима Дилан, зовут Сосруко или Сосланом | Источник: 2GIS, Ay Yola / YouTube

Мифологического героя, о котором пел в своих куплетах Homay Дима Дилан, зовут Сосруко или Сосланом

Источник:

2GIS, Ay Yola / YouTube

Наши коллеги из UFA1.RU изучили текст новой версии песни Homay, которую группа Ay Yola исполнила вместе с Димой Биланом. Свои куплеты певец исполнил на русском языке и кабардинском. Во второй части речь тоже о герое национального эпоса северо-кавказской республики.

Напомним, содержание песен группы Ay Yola строится на эпосе, повествующем об Урал-батыре, а также других его героях. Так, Homay — одна из тех, кого легендарный воин спас и за то был вознагражден.

Для Димы Билана, с которым группа Ay Yola вышла на сцену премии МУЗ-ТВ, написали дополнительные куплеты. Один из них исполнен на кабардинском, а посвящен он герою нартского эпоса, который известен среди народов Кавказа — Сосруко, его еще называют Сосланом.

Автор куплета, как рассказала продюсер Яна Чурикова, выпускник Кабардино-Балкарского колледжа культуры и искусств, музыкант и поэт Анзор Апшев. По словам Анзора, он проникся замыслом Ay Yola и придумал, как гармонично влиться в концепцию.

— Мне хотелось показать что, как в башкирской мифологии, Хумай символизирует женскую мудрость и силу, так Сосруко в Нартском эпосе — символ мужской храбрости, доблести и чести, — объяснил поэт.

Одноименный ресторан в Нальчике, вид которого отсылает к мифологическому богатырю | Источник: 2GISОдноименный ресторан в Нальчике, вид которого отсылает к мифологическому богатырю | Источник: 2GIS

Одноименный ресторан в Нальчике, вид которого отсылает к мифологическому богатырю

Источник:

2GIS

Так, Сосруко — богатырь, сын пастуха, который воспылал страстью к рожденной в царстве мертвых красавице и оплодотворил, представьте себе, камень. У каждого народа свои мифы о нем, и в некоторых он предстает весьма неодназначным героем. Допустим, по одной из версий, он убил отца девушки, к которой сватался, и та вынуждена была уйти из жизни.

Согласно еще одному мифу, Сосруко встретил в стране мертвых полубогиню, которая указала ему путь к сокровищам, но ослушался ее наказа и погиб. С другой стороны, он по народному эпосу почитается как герой, который, подобного древнегреческому Прометею, вернул людям огонь.

Есть еще одна деталь, которая созвучна с эллинскими мифами, — об Ахиллесе. Согласно сказаниям, рожденного из камня Сосруко закалили на углях, а потом окунули в колодец с волчьим молоком, который оказался недостаточно глубок. Тело Сослана стало крепким как булат, а вот ноги остались уязвимы. Этой слабостью и воспользовался погубивший его противник.

Кстати, Ay Yola продолжают выпускать новые песни со своего альбома. Очередной порцией башкирского эпоса стала песня Yola. Отрывок из клипа вы можете посмотреть на UFA1.RU.

ПО ТЕМЕ
Антон СеливерстовАнтон Селиверстов
Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
AY YOLA Дима Билан
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Комментарии
1
Гость
16 часов
Биполярный мир?
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