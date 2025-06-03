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Культура Автор «Слова пацана» начал работу над новым сериалом: съемки прошли в Ярославской области

Автор «Слова пацана» начал работу над новым сериалом: съемки прошли в Ярославской области

Главную роль исполнил Дмитрий Нагиев

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2 комментария
В Ярославской области начались съемки сериала | Источник: Переславль Live / TelegramВ Ярославской области начались съемки сериала | Источник: Переславль Live / Telegram

В Ярославской области начались съемки сериала

Источник:

Переславль Live / Telegram

3 июня в Переславле-Залесском прошли съемки сериала «Санкционер» (16+) с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В социальных сетях стали появляться кадры рабочего процесса.

«За натурными сценами Семиболотска группа отправится в Переславль-Залесский. В процессе работы команда консультировалась с Федерацией по городошному спорту и даже позаимствовала часть реквизита: по сюжету отец Василия играет в городки и участвует в чемпионате Евразии», — ранее сообщали на сайте СТС.

В пабликах появилась информация о наборе массовки. За рабочий день предлагали 1200 рублей.

На площади установили доску почета | Источник: Переславль Live / TelegramНа площади установили доску почета | Источник: Переславль Live / Telegram

На площади установили доску почета

Источник:

Переславль Live / Telegram

Что известно о сериале

Герой Дмитрия Нагиева — Василий Баранов — попадает под иностранные санкции и лишается всего. Это происходит во время его визита на малую родину — в город Семиболотск, где он не был 30 лет.

«Василий обращается за поддержкой к семье, но с ним никто не разговаривает. Подумав, что причина кроется в его внезапной бедности, бывший олигарх решает снова разбогатеть, чтобы вернуть уважение отца (Александр Ильин — старший) и бывшей невесты (Любовь Толкалина), а ныне жены мэра (Марат Башаров)», — ранее указывали в пресс-службе телеканала СТС.

Очевидцы заметили съемочную группу | Источник: Переславль Live / TelegramОчевидцы заметили съемочную группу | Источник: Переславль Live / Telegram

Очевидцы заметили съемочную группу

Источник:

Переславль Live / Telegram

Исполнительным продюсером является Жора Крыжовников. Главные роли в картине также исполнят актриса Аглая Тарасова, известная по фильмам «Марафон желаний» (18+), «Лед» (12+) и «Холоп 2» (12+), и Анна Уколова, которая ранее снималась в сериалах «Дядя Леша» (16+) и «Плевако» (16+).

Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин) — российский режиссер, сценарист и продюсер. За свою карьеру он создал множество успешных проектов в кино и на телевидении. В числе его режиссерских работ — популярные фильмы «Горько!» (18+), «Самый лучший день» (18+), «Лед 2» (6+), а также сериалы «Звоните ДиКаприо!» (18+) и нашумевший проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

Съемки прошли в Переславле-Залесском | Источник: Переславль Live / TelegramСъемки прошли в Переславле-Залесском | Источник: Переславль Live / Telegram

Съемки прошли в Переславле-Залесском

Источник:

Переславль Live / Telegram

О старте съемок «Санкционера» (16+) телеканал СТС объявил в апреле 2025 года.

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Комментарии
2
Гость
47 минут
А когда будут снимать сериал - пенсионный повышать не буду ! - ))?
Гость
1 час
Когда будут снимать фильм : " Слово депутата"🤣
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