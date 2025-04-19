«Больно. Очень больно». Легендарный участник «Дома-2» — о своей зависимости и гибели Паши Техника

Степан Меньщиков родился в 1977 году в Свердловске. После школы поступил в Екатеринбургский театральный институт на «актерское мастерство». В 2002 году переехал в Москву, где в течение двух лет работал стриптизером, клоуном, риелтором и завучем школы.

В 2004 году Степан стал одним из первых участников «Дома-2». Там он встречался с такими яркими участницами шоу, как Виктория Боня и Алена Водонаева. Следующей избранницей Меньщикова стала Александра Харитонова, но с ней у него ничего не вышло. В 2009 году артист покинул «Дом-2». Он еще возвращался на телестройку спустя четыре года, но продержался там всего два месяца.

В 2013 году Степан женился на Евгении Шамаевой и был счастлив в браке пять лет — ровно до тех пор, пока не выяснилось, что жена ему изменяла, а второго ребенка, сына Ваню, родила от другого мужчины. Вспыльчивый Меньщиков терпеть этого не стал и развелся с супругой, оставив ее с двумя детьми.

Долго в одиночестве Степан не оставался. Отношения с новой женой завязались 19 лет назад. В 2005 году Меньщиков выступал во Владивостоке вместе с другими участниками «Дома-2» и встретился там с Ангелиной Монах — она, тогда еще замужняя, пришла на концерт с дочерью.

В конце 2019-го двое снова случайно встретились. На этот раз в Таиланде, где Ангелина на тот момент жила уже около десяти лет и занималась продажей недвижимости. А самое главное — она была свободна и готова к новым отношениям. В 2020 году пара поженилась, у них родилась дочь Степания — девочку назвали в честь отца.

Пара жила преимущественно в Таиланде, однако летом 2024 году стало известно о разводе супругов. Как признавался шоумен, за границей он лечился от зависимости (какой — неизвестно). Степана уже можно встретить на вечеринках и шоу в России, куда его приглашают в качестве ведущего.