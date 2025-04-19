«Больно. Очень больно». Легендарный участник «Дома-2» — о своей зависимости и гибели Паши Техника

Степан Меньщиков стал известен после съемок в «Доме-2» (18+). Он принял участие в шоу «Выживалити» (16+) на канале «Пятница!», чтобы снова побороться за 10 миллионов рублей. Впрочем, дойти до финала так и не удалось: Степан покинул проект по итогам шестого эпизода. В интервью E1.RU он рассказал, зачем снова отправился на шоу (в прошлый раз он скептически отнесся к предложению участвовать там), раскрыл секрет, платили ли ему на проекте, поделился тем, как проходил лечение от зависимости в Таиланде, и высказался о смерти рэпера Паши Техника.
История звезды «Дома-2»
Степан Меньщиков родился в 1977 году в Свердловске. После школы поступил в Екатеринбургский театральный институт на «актерское мастерство». В 2002 году переехал в Москву, где в течение двух лет работал стриптизером, клоуном, риелтором и завучем школы.
В 2004 году Степан стал одним из первых участников «Дома-2». Там он встречался с такими яркими участницами шоу, как Виктория Боня и Алена Водонаева. Следующей избранницей Меньщикова стала Александра Харитонова, но с ней у него ничего не вышло. В 2009 году артист покинул «Дом-2». Он еще возвращался на телестройку спустя четыре года, но продержался там всего два месяца.
В 2013 году Степан женился на Евгении Шамаевой и был счастлив в браке пять лет — ровно до тех пор, пока не выяснилось, что жена ему изменяла, а второго ребенка, сына Ваню, родила от другого мужчины. Вспыльчивый Меньщиков терпеть этого не стал и развелся с супругой, оставив ее с двумя детьми.
Долго в одиночестве Степан не оставался. Отношения с новой женой завязались 19 лет назад. В 2005 году Меньщиков выступал во Владивостоке вместе с другими участниками «Дома-2» и встретился там с Ангелиной Монах — она, тогда еще замужняя, пришла на концерт с дочерью.
В конце 2019-го двое снова случайно встретились. На этот раз в Таиланде, где Ангелина на тот момент жила уже около десяти лет и занималась продажей недвижимости. А самое главное — она была свободна и готова к новым отношениям. В 2020 году пара поженилась, у них родилась дочь Степания — девочку назвали в честь отца.
Пара жила преимущественно в Таиланде, однако летом 2024 году стало известно о разводе супругов. Как признавался шоумен, за границей он лечился от зависимости (какой — неизвестно). Степана уже можно встретить на вечеринках и шоу в России, куда его приглашают в качестве ведущего.
— Вы снялись во втором сезоне «Выживалити». Как думаете, почему вас снова позвали на проект и почему вы согласились в нем участвовать?
— Знаете, человек, проживший на телевидении половину жизни, становится немного как старый дуб у дороги: к нему привыкают. Меня позвали, потому что я знаком зрителю, как привкус минералки в поезде. А я согласился… не из тщеславия. Хотелось снова почувствовать азарт, движение, ветер в лицо. Хотелось понять, жив ли я еще.
— Вы покинули шоу в шестом выпуске. Если бы победили, то на что потратили бы выигрыш?
— Победа… Мне кажется, с возрастом ты всё меньше думаешь о победах и всё больше — о том, чтобы подарить близким тепло. Я бы купил большой дом. Не для себя — для тех, кто давно устал скитаться. Дом с яблоней, тишиной и гамаками. Где можно слушать дождь. Где никто не требует быть ярким.
— Какими качествами нужно обладать, чтобы дойти до финала?
— Терпением. Добротой. И чувством меры. Не воевать с другими, а понимать их. В «Выживалити» побеждает не самый шумный, а тот, кто умеет быть человеком в любых условиях. Это, кстати, редкий дар.
— Была ли у вас стратегия, чтобы дойти до конца?
— Не притворяться. Быть собой не ради зрителя, а ради того, чтобы вечером, лежа под звездами, не было стыдно. Но, как выяснилось, даже самая искренняя стратегия может оказаться неприменимой в условиях шоу.
— Участникам снова пришлось проходить через унижения. Какие испытания были для вас самыми сложными?
— Испытание одиночеством. Когда ты среди людей, но чувствуешь себя отдельно. Это чувство знакомо многим. И если ты не закален, можно сломаться.
— С кем из участников у вас были напряженные отношения?
— С некоторыми было непонимание, но не злоба. Молодые приходят с амбициями, мы — с воспоминаниями. Иногда это вызывает трение. Но в целом я всем благодарен. Каждый участник — это история, через которую я чему-то учился.
— Платили ли за участие в шоу?
— Да, конечно. Но по-настоящему важные вещи не измеряются гонораром. Я получил ночные разговоры у костра, случайные добрые взгляды, осознание того, как много в нас общего — даже в самых разных людях.
— Смогли бы вы представить жизнь без шоу? И есть ли в планах создание своего проекта?
— Могу. Более того, я мечтаю о тишине. Но шоу — это часть моей судьбы. Я не жалею. Я благодарен. А проект… возможно, сделаю камерное шоу о настоящем. Где не кричат. Где говорят. Где люди не играют, а живут. Усталость от шума — это, знаете ли, часть взросления.
— Как изменилась ваша жизнь после двух сезонов «Выживалити»?
— Я стал проще. Перестал цепляться за роли. Иногда, чтобы что-то изменить, нужно сначала потерять. Второй сезон помог отпустить то, за что я давно держался. Легче стало дышать.
— Вы также проходили лечение в Таиланде. У вас настал новый этап в жизни. Расскажите, чему вас научила эта ситуация и какие выводы вы сделали?
— Таиланд… Там я научился быть один. Не одиночество, а уединение. Я понял, что жить можно и без звонков, и без лайков, и без аплодисментов. И что в сущности душа требует не славы, а покоя. Я научился беречь себя. Раньше это казалось эгоизмом, теперь — необходимостью.
— Таиланд славится ночной жизнью. Почему реабилитация проходила именно там? Вы наверняка слышали, какая трагедия случилась с Пашей Техником.
— Слышал. И больно. Очень больно. Таиланд — место, где легко потеряться, но и где можно найти себя. Я выбрал не ночную, а утреннюю сторону. Там есть храмы. Есть рыбаки, которые каждое утро выходят в море. Я ходил по берегу и думал: а что, если начать сначала?
Звезды нередко приезжают в Таиланд, чтобы излечиться от зависимостей. В 2017 году на всю страну прогремели сразу три истории. Стало известно, что у телеведущей Даны Борисовой проблемы с наркотиками и алкоголем. Она провела полгода на острове Самуи и лишь изредка приезжала в Москву по неотложным делам.
Тогда же автор хита «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин попал в тайскую клинику. До этого ему неоднократно пытались помочь избавиться от алкогольной зависимости в Москве, но безрезультатно.
Не обошла беда и певца, композитора и рок-музыканта Криса Кельми, который также проходил лечение от алкогольной зависимости. Долго бороться с привычкой артист не смог, в 2019 году он скончался от сердечной недостаточности.
Однако чаще всего звезды попадают в реабилитационные центры после отдыха в Таиланде. Известно, что рэперы Гуф и Matrang не могли устоять перед соблазнами и употребляли запрещенные вещества. А 4 апреля в больнице Таиланда скончался рэпер Паша Техник — у него было острое отравление наркотиками с последующей полиорганной недостаточностью (отказом сразу нескольких органов).
— Вы работаете ведущим. Сколько стоит ваше выступление?
— Цена зависит от формата. Но, если честно, всё зависит от того, с какой душой пригласили. Мне уже важнее не сколько, а зачем. Хочется приходить туда, где ждут, а не просто бронируют.
— Какие самые дикие выходки публики на банкетах вы помните?
— Однажды мужчина в костюме казака, стоя на столе, читал мне вслух Пастернака. И это было прекрасно. Я люблю, когда люди пьянеют от поэзии, а не от водки. Хотя бы на мгновение.
— Современные молодые люди совсем другие. Выжили ли бы они на «Доме-2»?
— Они бы справились, потому что внутри у всех одни и те же желания: быть любимыми, услышанными, нужными. Просто они ищут это не на скамейке у костра, а в сторис и рилсах. Но суть та же, и, если дать им шанс говорить по-настоящему, без фильтров, они удивят.
Почитайте еще одно наше интервью со Степаном Меньщиковым. Он рассказал о своей жизни после «Дома-2».