«Он в каждом моем проявлении, каждом решении». История жизни отца пианиста Дениса Мацуева

«Он в каждом моем проявлении, каждом решении». История жизни отца виртуозного пианиста Дениса Мацуева Источник: Денис Мацуев / «ВКонтакте»











26 февраля в Москве на 78-м году жизни скончался Леонид Мацуев — выдающийся пианист и композитор, отец музыканта Дениса Мацуева. Своим талантом, славой и вообще всем, чего добился Мацуев-младший, он, по его же словам, обязан папе. В этом материале наши коллеги из IRCITY.ru рассказывают, каким музыкантом и отцом был Леонид Мацуев и на что ему пришлось пойти ради благополучия семьи.

Учил сына музыке и сочинял для него сказки

— Сегодня, наверное, самый ужасный день в моей жизни, так как не стало моего папы — Леонида Викторовича Мацуева. Человека, который значил для меня абсолютно всё с самого рождения, с момента, когда мне было три года и мы начали заниматься с ним музыкой. Я всегда говорил, что это для меня самый главный и самый близкий человек, — самый надежный, верный и всё понимающий. Я пока не осознаю до конца, что произошло, что и как будет дальше… — с этих слов начинается пост Дениса Мацуева в соцсетях.

Музыкант пишет, что папа был с ним рядом на протяжении всей его жизни — и в моменты тяжелых испытаний, и тогда, когда Денис был счастлив.

— Самый близкий. Не просто отец, но и друг, и учитель, и коллега, и брат, и родственная душа, и cоучастник во всех приключениях, с лучшим чувством юмора в мире, способный на грандиозные розыгрыши. Всё, что я из себя представляю сегодня, от крови до плоти, — это результат его каждодневной работы родителя и учителя, полной любви и заботы, — убежден артист.

И действительно, именно Леонид Мацуев стал первым учителем музыки для сына. Он же, распознав огромный потенциал в своем ребенке, поставил на карту всё, поступился своей карьерой и устроенным бытом в центре Иркутска, чтобы Денис мог получить достойное образование в столице. Словом, мир мог бы и не узнать виртуозного пианиста Дениса Мацуева, если бы не его отец Леонид Викторович.

Очевидно, что старший Мацуев души не чаял в своем сыне. Когда Денис был маленьким, Леонид Викторович любил рассказывать ему сказки. Но не те, которые знакомы почти всем советским детям. Истории для Дениса папа выдумывал сам. Героями в них были Коля и Аня.

Денис Мацуев со своими родителями Источник: скриншот с сайта uznayvse.ru











— Папа — человек незаурядный, талантливый. В том числе он потрясающий рассказчик. Очень часто он мне придумывал такой сериал, в котором присутствовали постоянные персонажи. Это был такой детективно-шпионский, скажем, такой рассказ, с элементами романтизма всё равно. Я страшно ждал следующего вечера, чтобы понять, что там будет дальше. Естественно, он импровизировал на ходу, — рассказывал Денис Мацуев в программе «Белая студия».

Причем один из героев этого сериала играл на музыкальном инструменте. Если сын в какой-то из дней мало позанимался или «неважно» сыграл то или иное произведение, то это обязательно отражалось на том самом персонаже сказки, которую сочинял Мацуев-старший.

Пианино как главная фамильная ценность

Семья Мацуевых жила в самом сердце Иркутска — в одном из домов на улице Ленина. Оба родители — талантливые музыканты. Отец был пианистом и композитором, мама, Ирина Гомельская, — преподаватель игры на фортепиано, ее отец и дед Дениса играл на барабанах в иркутском цирке.

Денис учился в одном из старейших учебных заведений Иркутска — в школе № 11 имени Владимира Маяковского. Начальное музыкальное образование Мацуев получал не только у отца, но и у своей бабушки Веры Раммуль (в замужестве Мацуевой), которая играла на нескольких музыкальных инструментах. В Центральную детскую школу искусств его отдали в 8-летнем возрасте. Уже в 9 лет юный Денис дебютировал на сцене с оркестром.

В газете «Байкал-Экспресс» в 2003 году рассказывали, что главной фамильной ценностью Мацуевых было пианино «Иртыш». С ним связаны детские воспоминания Веры Альбертовны. Когда бабушке Дениса было всего 8 лет, их соседи по дому, уезжая, оставили Мацуевым свое пианино. Веру тянуло к музыке, родители даже наняли для нее учителя. Но через полгода соседи забрали пианино обратно.

Новый инструмент появился в доме Мацуевых через год — его с улицы принес отец Веры Альберт Петрович Раммуль.

— Во время массовых арестов людей в Иркутске забирали, а всё их имущество, мебель выставляли на улицу. Оказалось выставленным и пианино. Альберт Петрович, сам музыкант-скрипач, «приютил» инструмент у себя в доме, — говорится в статье «Байкал-Экспресса».

Бабушка Дениса Мацуева Вера Альбертовна Источник: газета «Байкал-Экспресс»

Но и этот инструмент потом тоже забрали. Так что отец накопил некоторую скромную сумму и купил для дочери свой инструмент, который Вера Альбертовна сохранила до самого конца своей жизни. Денис, уже став прославленным музыкантом, приезжал к бабушке после гастролей и радовал ее своим исполнительским талантом.

Сын Веры Альбертовны Леонид Мацуев, выросший в семье, тонко чувствующей музыку и искусство вообще (его отец Виктор был большим любителем и исполнителем бальных танцев), не мог выбрать иной путь, кроме музыкального. Он получил высшее филологическое образование, но в итоге стал композитором и музыкантом. Причем весьма известным в Иркутске.

— Это выдающийся человек во всех отношениях — музыкант и композитор, на котором держалась вся театрально-музыкальная жизнь Иркутска в свое время. Я всё свое детство был свидетелем его работы и в Драмтеатре Охлопкова, где он был заведующим музыкальной частью, и в театральном училище, в котором он преподавал одновременно около восьми предметов начиная с ритмики, музыкальной грамоты, заканчивая сценическим движением и гримом. Он сам ставил спектакли, сам писал музыку, он отдавался своему делу без остатка. Блестящий представитель русской фортепианной школы, феноменальный виртуоз, многожанровый, способный исполнять всё, начиная с классики и заканчивая джазом. Он всегда был человеком, наделенным превосходным интеллектом, но при этом оставался скромным, деликатным, тонким, тактичным и бесконечно добрым, — пишет Денис Мацуев в некрологе, посвященном отцу.

Денис сам признает, что всё, чего он добился, он добился благодаря отцу Леониду Викторовичу Источник: сайт Дениса Мацуева











Заслуженный артист России и режиссер Драмтеатра Охлопкова Геннадий Гущин, который учился у Леонида Мацуева, вспоминал забавный случай, произошедший на экзамене по музыкальной грамоте у Леонида Викторовича в театральном училище.

— Леонид Викторович должен был играть на фортепиано, а мы угадывать произведение и автора. Я придумал нехитрую схему. Пока один сидел в аудитории, другие, кто разбирался в классической музыке, стояли под окнами. Лето, жара, все окна в аудитории были, конечно, открытыми. Так вот, как только Леонид Викторович начинал играть, группа поддержки на улице аплодировала, если исполнялось, например, произведение Бетховена, или хохотала, если слышали Баха. Группа сдала экзамен блестяще. Как только очередь дошла до меня, Леонид Викторович уже обо всем догадался и закрыл окна. Я единственный, кому пришлось пересдавать музграмоту. Вот такая была творческая шпаргалка, — рассказывал Гущин в интервью газете «Комсомольская правда».

Бабушка Вера Альбертовна и отец Леонид Викторович привили Денису любовь к музыке. В детстве младший Мацуев был гораздо больше увлечен футболом, так что выбор между мячом и пианино часто делался не в пользу музыкального инструмента. Впрочем, Леонид Мацуев и сам бы не прочь время от времени поиграть с сыном.

Мацуевы вместе с дворовыми мальчишками гоняли в футбол на полянах возле Вечного огня, а еще — на стадионе «Труд». Об этом Денис рассказывал в передаче «Вспомнить всё» на Первом канале. Воротами футболистам служили деревья, которых давно уже нет.

Дом, где вырос Мацуев Источник: 1tv.ru











С 1980 года Денис то с родителями, то с бабушкой и дедушкой ездили в Москву, а потом на море. Столица привлекала юного пианиста, он любил этот город, но лишь до тех пор, пока семья не решила переехать в него насовсем. Шел 1991 год. Денису тогда было 15 лет.

— Я не узнал свою любимую Москву, которая была мрачная, какая-то депрессивная, ничего нету, какие-то очереди бесконечные куда угодно. И я устроил просто ультиматум, скандал, что я никуда не поеду. И родители пошли на этот шаг — всё бросают до конца 1991 года и переезжают в Москву. Тогда мы снимали там однокомнатную квартиру на проспекте маршала Жукова, — рассказывал Денис.

В одном из интервью отец Мацуева Леонид Викторович признавался, что сын действительно наотрез отказывался переезжать в столицу, слишком уж сильно он любил Иркутск. Единственным сильным аргументом оказался футбол. Папа убедил Дениса Мацуева, что только в столице он сможет увидеть всех игроков своего любимого «Спартака», а еще они вместе будут ходить на все матчи. И это сработало.

Детская фотография Дениса Мацуева с мамой Источник: 1tv.ru











— Тот момент, когда нужно было всё бросить в Иркутске и переехать в Москву, для него был моментом принятия очень непростого решения в его собственной судьбе в том числе. Ему пришлось отказаться от успеха и всех грандиозных достижений в Иркутске и переехать со мной в Москву 90-х в однокомнатную квартиру на проспекте Маршала Жукова и устроиться работать во Дворец пионеров концертмейстером. Ходить на работу с утра, готовить завтраки, обеды ужины и постоянно заниматься со мной при этом. Мне думается, это не что иное, как родительский подвиг самой высшей пробы, самое красноречивое и самое мощное проявление отцовской любви, о которой может мечтать каждый ребенок в своей жизни. И мне бесконечно с ним повезло, — вспоминает сейчас Денис тот главный правильный поступок своего отца.

В Москве Денис Мацуев поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории. В тот же 1991 год стал лауреатом Международного благотворительного общественного фонда «Новые имена», и с этого, по сути, началась карьера виртуозного пианиста.

Вместе с «Новыми именами» Мацуев объездил более 40 стран с концертами. В 1994 году поступил в Московскую государственную консерваторию, а в 1995-м стал солистом Московской государственной филармонии. Вторым после папы значимым учителем Дениса стал Сергей Леонидович Доренский. Его Мацуев часто называл своим вторым отцом.

— Как это ни парадоксально, папа ушел в один и тот же день, что и Сергей Леонидович, который покинул нас пять лет назад, — пишет в своем посте Мацуев.

«Сибиряк — это особая национальность»

Еще Леонид Мацуев был близко знаком с другим выдающимся иркутянином — драматургом Александром Вампиловым.

— Он с ним дружил, мой папа. Он писал музыку ко всем его премьерам в иркутском театре Охлопкова. Это и «Старший сын», это и «Утиная охота», и «Прошлом летом в Чулимске», и «Провинциальные анекдоты», и всё-всё-всё. Вообще, это знаменитый, конечно, уникальный самородок наш сибирский, который, к сожалению, рано ушел и удивительно современен до сих пор. Вот любую пьесу его читаешь или смотришь постановки в кино и театре — это потрясающе, — делился Денис Мацуев в программе «Белая студия».

В той же передаче Мацуев признался, что сибиряки вообще — это особая национальность, славящаяся своей сдержанностью, внутренней силой, самоиронией и стержнем, который позволяет преодолевать многие трудности.

Денис Мацуев поделился, что отец всегда был рядом и на репетициях, и на выступлениях и всегда давал подсказки на будущее Источник: сайт Дениса Мацуева











— Многое, особенно в последние годы, свалилось на мой город. В последние 20 лет огромное количество [людей], к сожалению, уехали оттуда. Но у меня, и не только у меня, есть удивительная, даже принимающая масштабы устрашающей ностальгия. До сих пор. Я думал, это когда-нибудь закончится. Но ничего подобного. Я и фестиваль «Звезды на Байкале» задумал для того, чтобы хотя бы раз в год неделю быть у себя дома — в своей кровати, в своей постели, в этой квартире, в которой я родился и прожил до 15 лет, — объяснял Мацуев.

Леонид Викторович практически не пропускал выступления сына. Более того, он был рядом даже на репетициях.

— Присутствие папы во время моих репетиций и концертов в зале, а мы исколесили с ним вместе вдоль и поперек всю нашу страну и весь мир, давало мне абсолютное спокойствие и уверенность в творчестве на сцене. Потому что я всегда мог на него положиться в том, что и после репетиции, и после концерта он обязательно скажет мне правду и даст подсказки на будущее с присущей ему мудростью, точностью суждения и чувством юмора. Я помню каждую его фразу, — пишет Денис Мацуев в своих соцсетях.

Смерть папы пианист назвал не только своей личной потерей, но и потерей для всей русской культуры.

— Он лучший отец. Человек, который верил в меня всегда, который поддерживал меня безусловно, который обеспечил своей силой и надежностью плеча мне возможность учиться, творить без оглядки и страха ошибиться или потерпеть поражение, он вылепил из меня того, кем я являюсь сегодня. В каждом моем проявлении, в каждом моем решении. Он был рядом со мной каждый год моей жизни. И теперь будет со мной навсегда, — скорбит Денис Мацуев.