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Культура В моде связь с историей и осознанное потребление. Школьница сшила елочную игрушку, которая попала в коллекцию Эрмитажа

В моде связь с историей и осознанное потребление. Школьница сшила елочную игрушку, которая попала в коллекцию Эрмитажа

Старшеклассница Анна Крыжановская создает уникальные дизайнерские вещи

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1 комментарий
Игрушка-платье изготавливалась для конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа» | Источник: Наталья Мороз / Vk.com Игрушка-платье изготавливалась для конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа» | Источник: Наталья Мороз / Vk.com

Игрушка-платье изготавливалась для конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа»

Источник:

Дизайнер Анна Крыжановская смастерила елочную игрушку, с которой выиграла международный конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа». Изделие в виде платья XVlll века, на подоле — фасад здания дворца. «Наряд» украшает одну из главных елей страны, а затем войдет в коллекцию Эрмитажа. 86.RU узнал у талантливой мастерицы, как создавалась уникальная игрушка, и о том, зачем старым вещам вторая жизнь.

Анна — из Югры. Она воспитанница Школы креативных индустрий, которая помогает творческим ребятам реализовать коммерческий потенциал. Там наша героиня создает дизайнерскую одежду и дарит вторую жизнь старым вещам, кастомизирует сумки и другие аксессуары. Игрушка не исключение, она сделана из вторичных материалов.

Мы поговорили с Анной и ее педагогом о набирающей популярность культуре экологичного потребления.

Платье попадет в фонд Эрмитажа | Источник: «Создай экспонат для Эрмитажа» / Vk.com Платье попадет в фонд Эрмитажа | Источник: «Создай экспонат для Эрмитажа» / Vk.com

Платье попадет в фонд Эрмитажа

Источник:

— Мне нравится передавать идеи в изображениях, выводить их на одежду, маски и другие вещи. Я с детства занималась рисованием и собираюсь связать жизнь с дизайном. Пошла в Школу креативных индустрий в прошлом году. Прошла все четыре направления: музыка, фото, видео и дизайн — выбрала для себя последнее как более интересное. Мне очень нравится формат занятий, работать, рисовать. Планирую и дальше учиться этому, — говорит Анна.

Свободное время Анна посвящает рисованию | Источник: Анна КрыжановскаяСвободное время Анна посвящает рисованию | Источник: Анна Крыжановская
Источник: Анна КрыжановскаяИсточник: Анна Крыжановская
Источник: Анна КрыжановскаяИсточник: Анна Крыжановская
Источник: Анна КрыжановскаяИсточник: Анна Крыжановская
Источник: Анна КрыжановскаяИсточник: Анна Крыжановская
Источник: Анна КрыжановскаяИсточник: Анна Крыжановская
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Источник: Анна КрыжановскаяИсточник: Анна Крыжановская
Источник: Анна КрыжановскаяИсточник: Анна Крыжановская

В Школе креативных индустрий воспитанники учатся по два года и на выходе сдают выпускную работу. Анна создает коллекцию детских платьев, которые объединены тематикой ягод, растущих в окрестностях Ханты-Мансийска. Параллельно расписывает одежду.

Анна создает и такие толстовки | Источник: Анна КрыжановскаяАнна создает и такие толстовки | Источник: Анна Крыжановская

Анна создает и такие толстовки

Источник:
Уже есть желающие их приобрести | Источник: Анна КрыжановскаяУже есть желающие их приобрести | Источник: Анна Крыжановская

Уже есть желающие их приобрести

Источник:

Уже есть желающие приобрести работы Анны и других воспитанников Школы креативных индустрий. По словам преподавателя Натальи Мороз, это одна из задач обучения.

— Мы выбираем для себя конкурсы высокого уровня — всероссийские и международные. Тот конкурс, в котором мы приняли участие, имеет международную направленность. Он не только для детей, но и для взрослых художников, профессионалов. Для учеников нет отдельной номинации. Все на равных условиях — как профессионалы, так и любители.

Наталья несколько лет следит за успехами многих известных в России художников и дизайнеров и отмечает, что у некоторых из них старт случился после этого конкурса.

— Мы уже получаем запросы от людей, которые хотят у наших ребят что-то заказать. Это, конечно, история, которая нам подходит, потому что креативные индустрии — как раз-таки тема о продажах в сфере искусства дизайна и культуры, — говорит Наталья.

«Лаборатория осознанного потребления» — это творческий проект, цель которого — в повышении осведомленности о проблемах модной индустрии. Ее участники продвигают практики через дизайн и искусство и создают сезонные коллекции одежды и аксессуаров из вещей, которые пришли в негодность, и текстильных обрезков. Игрушка-платье тоже из этого числа и изготавливалась специально для конкурса.

— Вместо классических шариков или домиков мы сделали полноценное платье. При этом его конструкция полностью соответствует конструкции исторического платья XVIII века. Эта работа очень сложная. Через нее Аня изучала историю костюма, поэтому ее нужно было несколько упростить. Это модный городской костюм, костюм знати. Аня демонстрирует большие успехи в ручной росписи акриловыми красками, на это мы и сделали упор. Подол юбки украшен фасадом Эрмитажа, это и стало главным центром композиции всей игрушки, — добавляет преподаватель.

Создавая игрушку, Анна хотела показать связь истории и современности. Работа мастерицы останется в фонде организатора конкурса.

— Задумка в том, чтобы совместить дизайн, рисование с идеей новогодней игрушки. У меня Петербург ассоциируется с XVlll веком, красотой, — объясняет автор работы.

Анна в этом году оканчивает школу и планирует поступать на дизайнера, пока склоняется к графическому дизайну как к основному профессиональному направлению. А пока в свободное от занятий в Школе креативных индустрий время переделывает одежду.

В коллекции Анны можно найти вещи с росписью и на другие темы | Источник: Анна КрыжановскаяВ коллекции Анны можно найти вещи с росписью и на другие темы | Источник: Анна Крыжановская

В коллекции Анны можно найти вещи с росписью и на другие темы

Источник:
Воспитанники школы принимают индивидуальные заказы на одежду | Источник: Анна КрыжановскаяВоспитанники школы принимают индивидуальные заказы на одежду | Источник: Анна Крыжановская

Воспитанники школы принимают индивидуальные заказы на одежду

Источник:

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Школа креативных индустрий Ручная работа Мода Стиль Елочная игрушка Эрмитаж
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Комментарии
1
Гость
40 минут
большинство недорогих россиян не может ничего потреблять, не на что и нечего, поэтому осознанное потребление и духовные ценности должны примирить холопов со скрепной нищетон
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