Хотел быть капитаном баржи, но стал смешным прапорщиком и покорил ТВ нулевых. История актера Олега Акулича

Хотел быть капитаном, а стал смешным прапорщиком и покорил ТВ нулевых. История актера Олега Акулича Источник: Nastroenie.tv











Многие помнят Олега Акулича в лицо — как доктора Попова из сериала «Ускоренная помощь» (16+), узнают в нем хитрого прапорщика из «Армейского магазина» (12+) или вспоминают его выступления в «Аншлаге» (16+). Мало кто знает, что Акулич родом из Сибири, мечтал водить баржи по реке Лене, но артистический талант привел его на телевидение. IRCITY.RU рассказывает о том, как складывался творческий и жизненный путь артиста.

«Моя бабушка была второй Раневской»

Олег родился в селе Харик Иркутской области холодной зимой 1959 года, а потом переехал в город Усть-Кут. Деда будущего актера — хозяина конного завода — раскулачили после революции и сослали из Витебской губернии в Сибирь. Семья обосновалась в селе Харик и его окрестностях, куда попадали почти все переселенцы из Белоруссии. Отец Олега был художником-оформителем, а мама — директором Дома культуры, которых в маленьком Харике было целых четыре.

— И эти дома культуры, конечно, соревновались между собой. Выясняли, кто лучше в самодеятельности. И, когда все собирались, были просто концерты. Я наслаждался этим, смотрел. Какие они там перлы выдавали. Немножко выпьют — и пошло, поехало. Я впитывал в себя это всё, — рассказывал Олег Акулич в программе «Мой герой» (12+) на телеканале «ТВ Центр».

В начале года Акулич стал гостем в программе Татьяны Устиновой Источник: «Мой герой. Олег Акулич» / Vk.com











Мальчик воспитывался в творческой семье и с детства был одарен. Он, как и отец, хорошо рисовал, играл на баяне и был артистичным. Акулич вспоминал, что уже с ранних лет в Харике он подмечал в людях ту редкую «шукшинскую» натуру, которую учился изображать.

— С детства было с кого брать пример. Все эти персонажи, начиная с моей бабушки, которая была второй Фаиной Георгиевной Раневской. С таким же голосом, с такими же артистическими данными. Вот она что-то говорит — и все хохочут. Мне об этом рассказывали знакомые бабушки, которые во время войны заготавливали зерно. Работа тяжелая, уже к полудню все в изнеможении. И вот подъезжает моя бабушка, она была водителем, и все кричат: «О, Фроська-лихачка!» Встречали ее всегда с радостью, потому что она подъезжала и начинала что-то заливать, что-то смешное рассказывать. Она разговаривала художественно. Приедет, насмешит всех, и у людей силы появлялись дальше работать, — вспоминает актер.

Эту удивительную фактуру Акулич и впитывал в себя в первые 10 лет жизни в Харике. Затем отца позвали работать оформителем в Усть-Кут. Тогда вовсю строился БАМ, и семья переехала. Там Олег окончил школу, участвовал в самодеятельности и поступил в речное училище, потому что мечтал стать капитаном корабля.

В юности Олег мечтал быть капитаном, но стал актером Источник: Biographe.ru











— У меня было такое разделение — или артистом стать, или во флот идти. Речное училище — романтика. Лена течет через весь город, парни в форме ходят. Пошел в речное училище и там тоже и в драмстудии стал заниматься, и в оркестре играл на трубе. Потом, когда в армию уже попал, играл в ансамбле «Песни и танцы» солистом. И практику отрабатывал на агиттеплоходах: ходили по северным морям, давали концерты для экипажей сухогрузов и танкеров, — рассказывает Акулич.

Тогда Олег и понял, что от творческой стези ему не уйти. И после армии поступил в театральное училище.

«Позвал к себе Олег Табаков»

После того как окончил театральное училище, Акулич жил в Самаре и Минске Источник: «Мой герой. Олег Акулич» / Vk.com











Олег служил в войсках МВД СССР в Иркутске и сразу после армии поступил в местное театральное училище. Покорять Москву не поехал — побоялся. Попал на курс Бориса Райкина, родственника великого актера Аркадия Райкина и окончил училище с красным дипломом.

— А когда я переходил на четвертый курс, меня пригласил к себе Олег Табаков (народный артист, бывший худрук и директор МХТ имени Чехова, основатель и худрук «Табакерки». — Прим. ред.). Они приезжали со спектаклем в Иркутск, и он меня заметил. Говорит: «Давай ко мне, на второй курс пойдешь сразу». А Райкин Борис Самуилович, педагог мой, говорит: «Подожди, четвертый курс будет, госэкзамены. Уже все же отсеялись. Ты играешь четыре главные роли. И что мы будем делать? Ты уж, пожалуйста, закончи». И я доучился, а после к Табакову уже не поехал, — говорит артист.

Акулич объясняет свое решение тем, что опять побоялся. Ему в молодости была свойственна неуверенность в себе, в таланте. После театрального училища его пригласил на работу Борис Монастырский — видный советский театральный деятель, руководитель Академического драматического театра в Куйбышеве (ныне Самара).

— Там была мощная театральная школа. Я прослужил там с 1986 по 1989 год. Огромный театр, на тысячу мест, всегда был битком. Зрители приходили с подарками для артистов на премьеры. Это был очень театральный город, — говорит Акулич.

Затем он перебрался в Минск. Зачем — и сам не может объяснить.

— Я туда приезжал, у меня был моноспектакль «Аккомпаниатор» (12+) французского драматурга Митуа. Спектакль понравился режиссеру Луценко Борису Ивановичу, и он пригласил меня в Минск. Белорусская ССР в те годы была очень небедной. Ну и корни мои оттуда, в общем-то, белорусские. И я посмотрел, там совсем другая жизнь. Минск — прекрасный город, жить замечательно. Я прожил там 15 лет. Там впервые снялся в передаче вроде «Армейского магазина», где меня заметил кто-то с ОРТ (ныне — Первый канал. — Прим. ред.) и предложил работу на российском телевидении, — говорит Акулич.

«Жванецкий разрешил читать бесплатно»

Многие зрители 90-х помнят Акулича по роли чудаковатого прапорщика из «Армейского магазина» Источник: «Мой герой. Олег Акулич» / Vk.com











Его до сих пор часто узнают как прапорщика. Затем он работал в юмористических шоу «Комната смеха» (16+), «Аншлаг», «Слава богу, ты пришел» (16+). Сам Акулич говорил, что пришел на российское ТВ в его лучшее время.

— Я всегда какие-то юморески читал, никогда не бросал эстрадные номера. И вот тут решил уйти в этот жанр полностью. Надо было что-то еще зарабатывать, а на эстраде в 90-е с этим лучше было. Почему мне этот прапорщик нравился? Он яркий, такой собирательный. И когда меня там увидели, начали звать в «Аншлаг», потому что умею рассказывать смешно. Михаил Жванецкий разрешил читать его рассказы со сцены бесплатно. Он сказал: «Читай, ты их не испортишь», — говорит Акулич.

Он признавался, что поначалу было сложно работать в формате юмористических монологов — ни декораций, ни других актеров.

— А вот когда на сцене ты один, никого больше нет, сложнее, конечно. Легко за партнером-то — не смотришь в зал. А потом привыкаешь к этому. Но каждый раз всё равно думаешь, смешно будет или нет. В эстрадном жанре на своем таланте, на клоунских вещах не выйдешь. Должен быть хороший сценарий, — считает артист.

Недавно Олег Акулич вернулся к работе в театре. У него прекрасное чувство юмора и дотошный подход к образам, говорит коллега, актер Игорь Письменный.

— Он никогда не останавливается. Сколько спектаклей играем, все время что-то ищет: «Ой, может, вот так попробовать? Нет. А если он вот такой? Нет, не то. Я выхожу, а у него тут пейсы». И он постоянно в этом процессе, он в нем двигается всё время. Обязательно что-то находит. Это всегда подкупает, когда человек сделал что-то и не успокоился, — говорит Письменный.

Акулич играет в «Школе современной пьесы» в Москве Источник: «Мой герой. Олег Акулич» / Vk.com











Снимается артист и в кино, но ролей предлагают немного.

— Я ленивый просто. Просят — сделайте портфолио, а мне кажется, что меня и так должны знать. Я сколько лет на телевидении — вы не понимаете, что я это могу сыграть? А когда пробую, всегда получается не очень. Вот если сразу берут — все хорошо, а пробы — не мое, — говорит артист.

Чаще всего Акуличу предлагают все-таки комедийные роли, но были и исключения. Неприятные для него как для артиста.

— В 2023 году предложили роль убийцы в четырехсерийном фильме «Неудержимый» (18+). Сложно было быть злодеем. Я не хотел, как-то уговорили. Но понял, что это не мое, и не хочу больше, плохо себя чувствую в этом, — отмечает Олег Акулич.

Актер терпеть не может мат, поэтому ему не нравятся современные фильмы и телепрограммы, он предпочитает им старые, проверенные временем советские комедии и телепередачи.

— В последнее время много мата. Правда, ехал в машине и вдруг удивился, что начали запикивать наконец-то все эти слова. Даже не очень нецензурные. Думаю, правильно, — считает актер.